Давят трактором: к чему приведут протесты фермеров в Молдавии
В Молдавии не утихают протесты фермеров. Участники акций требуют от правительства поддержать аграрный сектор, который пострадал из-за засухи, а также ограничить импорт дешевой украинской продукции. Крупнейшее выступление фермеров произошло 5 декабря, когда десятки тракторов перекрыли центр Кишинева. Подробности — в материале «Известий».
Что происходит
Нынешний год для молдавских фермеров выдался тяжелым. С одной стороны, аграрии пострадали из-за сильной засухи, в конце лета и начале осени дождей практически не было. «Мы пытаемся пробить почву, но уже три недели посеять ничего не получается. Вот смотрите, диск вошел в землю на 2 см, но дальше не двигается. А нам надо проникнуть на 15–20 см, чтобы посев был качественным», — рассказывал журналистам фермер Евгений Спринчан, который выращивает пшеницу, ячмень и рапс.
Вторая проблема — транзит через территорию республики украинского зерна, что привело к падению цен на молдавскую продукцию. «Наше правительство отказалось запрещать транзит украинской пшеницы, как это сделали Польша и другие страны. В результате резко упали цены. В прошлом году тонна молдавской пшеницы стоила $280, в этом — $155. Фермерам не удается торговать по конкурентным ценам, из-за этого многие оказались на грани банкротства», — заявил лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан
Известно, что поначалу аграрии пытались решить возникшие проблемы путем переговоров. В начале ноября они добились встречи с главой молдавского правительства Дорином Речаном. Тот, однако, ничего конкретного не сказал, никаких сроков не назвал. «Наш приоритет — повышение производительности труда фермеров за счет привлечения инвестиций. Мы разработаем новую концепцию развития сельскохозяйственной отрасли. Будем также искать пути доступа к европейским фондам для поддержки фермеров», — пообещал он.
После этого аграрии перешли к уличным выступлениям. Первая крупная акция состоялась 22 ноября, когда около 200 трактористов попытались заблокировать въезды в Кишинев. Между протестующими и полицейскими произошла потасовка, некоторым выписали штрафы. Нескольким колоннам при этом удалось просочиться в центр молдавской столицы. Там они доехали до здания правительства, хотели снова обсудить ситуацию с кем-то из чиновников, но на встречу никто не вышел. После этого протестующие заночевали у здания правительства, но через два дня разъехались с обещанием вернуться снова.
Следующая крупная акция состоялась 5 декабря. Около 200 фермеров смогли въехать в Кишинев, там у зданий администрации президента, правительства и парламента оставили мешки с навозом и соломой. «Это то, что осталось от нашего труда. Пусть посмотрят, пусть возьмут на заседание парламента, пусть почувствуют этот запах», — объяснил один из участников. В итоге технику аграрии оставили в центре Кишинева, а сами разъехались, пообещав вернуться 7 декабря.
Как реагируют власти
Требования молдавских фермеров выглядят вполне выполнимыми. Главное из них — ввести временный мораторий на штрафы по банковским кредитам. Кроме того, аграрии хотят, чтобы правительство компенсировало им убытки от засухи и выделило средства на новую посевную кампанию. По их оценкам, для этого нужно 500 млн леев ($28 млн). Еще одно требование — ограничить импорт и транзит украинского зерна, из-за которого местная продукция теряет позиции.
Власти, однако, реагируют крайне вяло. Министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил, что мораторий на штрафы ввести нельзя. Якобы для этого нет правовых оснований, «даже у Комиссии по чрезвычайным ситуациям нет таких полномочий». Компенсировать убытки тоже не получится. По словам Боли, средства в государственном фонде развития сельского хозяйства есть, но производителям зерна их не дадут, чтобы не дискриминировать других фермеров.
При этом президент Молдавии Майя Санду заявила, что все свои вопросы аграриям следует решать именно с профильным министерством. Другие чиновники как будто вовсе не замечают происходящего. Так, премьер-министр Дорин Речан во время акции 23 ноября съездил на кондитерскую фабрику, где выпил чай с пирожными. Вице-спикер парламента Михаил Попшой вместе с украинским послом почтил память жертв голодомора.
Фермеры также столкнулись с противодействием силовых структур. Так, после акции 23 ноября полиция завела уголовное дело, обвинив трактористов в несанкционированном митинге и нападении на правоохранителей. Поводом стало то, что группа протестующих оттащила с дороги автомобиль полиции, который преграждал им путь. Одного из лидеров фермерского движения, Александра Слусаря, обязали явиться для беседы в отделение полиции. Кроме того, протестующие жалуются на давление и запугивание. «Нам звонят с требованием отказаться от участия в забастовке», — говорится в соответствующем заявлении.
В результате фермеры всё отчетливее осознают, что власть не собирается им помогать. «Я 16 лет жил за границей, а потом решил вернуться. Сейчас жалею об этом. Мне очень стыдно перед семьей, которую я уговорил переехать. Если вы хотите вернуться и инвестировать в Молдову, то будьте внимательны, потому что вернетесь, потратите деньги, а останетесь ни с чем», — предупреждает один из участников протестных выступлений, Серджиу Стефанко.
Что говорят эксперты
Молдавский политолог Александр Кориненко объясняет, что молдавские производители потеряли традиционные рынки сбыта, сократили свое присутствие в странах СНГ и России. Но не получили доступа к рынкам европейских стран, где очень строгие требования и жесткая конкуренция. Еще одна проблема — энергетический кризис, высокие цены на топливо.
— Поводов для возмущения у фермеров действительно много. Но перспектив у этого движения я не вижу — участников мало, решительных действий не наблюдается. К тому же среди лидеров числится бывший сопредседатель парламента Александр Слусарь. Другие оппозиционные силы не хотят работать на его рейтинг, поэтому никак не помогают. Наверное, правительство для вида выпишет фермерам какие-нибудь субсидии, на этом всё и закончится, — отмечает он.
Главный научный сотрудник РГГУ, доктор политических наук Наталья Харитонова также считает, что протесты фермеров действующим властям не угрожают.
— Правящая партия просто игнорирует эти выступления. Очевидно, будет игнорировать и дальше. Основные оппозиционные силы фермерам не помогают, а у тех своего политического опыта нет, поэтому власть просто каждый раз скармливает им всё новую порцию обещаний, — говорит она.