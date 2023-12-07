Давят трактором: к чему приведут протесты фермеров в Молдавии

В Молдавии не утихают протесты фермеров. Участники акций требуют от правительства поддержать аграрный сектор, который пострадал из-за засухи, а также ограничить импорт дешевой украинской продукции. Крупнейшее выступление фермеров произошло 5 декабря, когда десятки тракторов перекрыли центр Кишинева. Подробности — в материале «Известий».

Что происходит

Нынешний год для молдавских фермеров выдался тяжелым. С одной стороны, аграрии пострадали из-за сильной засухи, в конце лета и начале осени дождей практически не было. «Мы пытаемся пробить почву, но уже три недели посеять ничего не получается. Вот смотрите, диск вошел в землю на 2 см, но дальше не двигается. А нам надо проникнуть на 15–20 см, чтобы посев был качественным», — рассказывал журналистам фермер Евгений Спринчан, который выращивает пшеницу, ячмень и рапс.

Вторая проблема — транзит через территорию республики украинского зерна, что привело к падению цен на молдавскую продукцию. «Наше правительство отказалось запрещать транзит украинской пшеницы, как это сделали Польша и другие страны. В результате резко упали цены. В прошлом году тонна молдавской пшеницы стоила $280, в этом — $155. Фермерам не удается торговать по конкурентным ценам, из-за этого многие оказались на грани банкротства», — заявил лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Известно, что поначалу аграрии пытались решить возникшие проблемы путем переговоров. В начале ноября они добились встречи с главой молдавского правительства Дорином Речаном. Тот, однако, ничего конкретного не сказал, никаких сроков не назвал. «Наш приоритет — повышение производительности труда фермеров за счет привлечения инвестиций. Мы разработаем новую концепцию развития сельскохозяйственной отрасли. Будем также искать пути доступа к европейским фондам для поддержки фермеров», — пообещал он.

После этого аграрии перешли к уличным выступлениям. Первая крупная акция состоялась 22 ноября, когда около 200 трактористов попытались заблокировать въезды в Кишинев. Между протестующими и полицейскими произошла потасовка, некоторым выписали штрафы. Нескольким колоннам при этом удалось просочиться в центр молдавской столицы. Там они доехали до здания правительства, хотели снова обсудить ситуацию с кем-то из чиновников, но на встречу никто не вышел. После этого протестующие заночевали у здания правительства, но через два дня разъехались с обещанием вернуться снова.

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Следующая крупная акция состоялась 5 декабря. Около 200 фермеров смогли въехать в Кишинев, там у зданий администрации президента, правительства и парламента оставили мешки с навозом и соломой. «Это то, что осталось от нашего труда. Пусть посмотрят, пусть возьмут на заседание парламента, пусть почувствуют этот запах», — объяснил один из участников. В итоге технику аграрии оставили в центре Кишинева, а сами разъехались, пообещав вернуться 7 декабря.

Как реагируют власти

Требования молдавских фермеров выглядят вполне выполнимыми. Главное из них — ввести временный мораторий на штрафы по банковским кредитам. Кроме того, аграрии хотят, чтобы правительство компенсировало им убытки от засухи и выделило средства на новую посевную кампанию. По их оценкам, для этого нужно 500 млн леев ($28 млн). Еще одно требование — ограничить импорт и транзит украинского зерна, из-за которого местная продукция теряет позиции.

Власти, однако, реагируют крайне вяло. Министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил, что мораторий на штрафы ввести нельзя. Якобы для этого нет правовых оснований, «даже у Комиссии по чрезвычайным ситуациям нет таких полномочий». Компенсировать убытки тоже не получится. По словам Боли, средства в государственном фонде развития сельского хозяйства есть, но производителям зерна их не дадут, чтобы не дискриминировать других фермеров.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

При этом президент Молдавии Майя Санду заявила, что все свои вопросы аграриям следует решать именно с профильным министерством. Другие чиновники как будто вовсе не замечают происходящего. Так, премьер-министр Дорин Речан во время акции 23 ноября съездил на кондитерскую фабрику, где выпил чай с пирожными. Вице-спикер парламента Михаил Попшой вместе с украинским послом почтил память жертв голодомора.

Фермеры также столкнулись с противодействием силовых структур. Так, после акции 23 ноября полиция завела уголовное дело, обвинив трактористов в несанкционированном митинге и нападении на правоохранителей. Поводом стало то, что группа протестующих оттащила с дороги автомобиль полиции, который преграждал им путь. Одного из лидеров фермерского движения, Александра Слусаря, обязали явиться для беседы в отделение полиции. Кроме того, протестующие жалуются на давление и запугивание. «Нам звонят с требованием отказаться от участия в забастовке», — говорится в соответствующем заявлении.

В результате фермеры всё отчетливее осознают, что власть не собирается им помогать. « Я 16 лет жил за границей, а потом решил вернуться. Сейчас жалею об этом. Мне очень стыдно перед семьей, которую я уговорил переехать. Если вы хотите вернуться и инвестировать в Молдову, то будьте внимательны, потому что вернетесь, потратите деньги, а останетесь ни с чем», — предупреждает один из участников протестных выступлений, Серджиу Стефанко.

Что говорят эксперты

Молдавский политолог Александр Кориненко объясняет, что молдавские производители потеряли традиционные рынки сбыта, сократили свое присутствие в странах СНГ и России. Но не получили доступа к рынкам европейских стран, где очень строгие требования и жесткая конкуренция. Еще одна проблема — энергетический кризис, высокие цены на топливо.

Фото: соцсети

— Поводов для возмущения у фермеров действительно много. Но перспектив у этого движения я не вижу — участников мало, решительных действий не наблюдается. К тому же среди лидеров числится бывший сопредседатель парламента Александр Слусарь. Другие оппозиционные силы не хотят работать на его рейтинг, поэтому никак не помогают. Наверное, правительство для вида выпишет фермерам какие-нибудь субсидии, на этом всё и закончится, — отмечает он.

Главный научный сотрудник РГГУ, доктор политических наук Наталья Харитонова также считает, что протесты фермеров действующим властям не угрожают.