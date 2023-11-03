Близкий недруг: Молдавия экономически душит Приднестровье

Ситуация вокруг Приднестровья напряженная : несмотря на то что признаков подготовки крупной провокации со стороны Молдавии здесь не фиксируют, Кишинев продолжает политику экономического удушения республики , рассказали «Известиям» в приднестровском парламенте. В частности, фуры с товарами застревают на молдавской таможне, а банки периодически закрывают счета компаний из Приднестровья . При этом в преддверии предстоящих 5 ноября в Молдавии местных выборов Кишинев и Тирасполь обмениваются острыми заявлениями. Как Молдавия продолжает давить на Приднестровье и к чему приведет эта политика — в материале «Известий» .

Приднестровье ждет провокаций

В предстоящие выходные, 5 ноября, в Молдавии состоятся всеобщие местные выборы , на которых будут определены 898 мэров и 11 058 местных советников. В этом году избирательная кампания проходит достаточно скандально : в стране запретили оппозиционную партию «Шор» Илона Шора, снимают с выборов кандидатов от созданной выходцами из закрытой партии «Шанс», заводят уголовные дела на политиков и закрывают СМИ, неподконтрольные Кишиневу.

Учитывая достаточно слабые позиции партии «Действие и солидарность» президент Майя Санду обращается к излюбленной теме — вопросу урегулирования ситуации с Приднестровьем , что в самой Молдавии называют реинтеграцией региона в экономическое и политическое пространство страны.

Фото: Global Look Press/MFA Russia

Ранее Кишинев заблокировал доступ к русскоязычным телеканалам и порталам. По данным МИД РФ, среди них Sputnik Молдова, «Свободная пресса», «Орхей ТВ», «Акчент ТВ», NV6, NTV Moldova, RTR Moldova, Primul in Moldova, EADaily, Bloknot, Rubaltic. 30 октября стало известно о закрытии доступа к сайтам «Известий», агентств ТАСС, «Интерфакс», «Регнум», РИА ФАН, «Московского комсомольца», «Комсомольской правды», АиФ и ряда других.

Не так давно Майя Санду заявила в эфире телеканала «Голос Бессарабии», что «у правительства есть свое видение, как решить проблему Приднестровья , но сейчас не время его обсуждать».

— Решение ясно: избавиться от этого сепаратистского режима, тогда мы сможем реинтегрировать нашу страну. Надеемся, что у нас будет такая геополитическая возможность реализовать это видение. Пока же главная задача — сохранить стабильность на обоих берегах Днестра, чтобы не допустить втягивания страны в войну, — сказала Санду, не уточнив, правда, какую именно «геополитическую возможность» она имела в виду.

Президент Молдавии Майя Санду Фото: Global Look Press/Francisco J. Olmo

В Приднестровье предупреждали о возможных провокациях со стороны Кишинева в день выборов.

« В предполагаемом порядке проведения этих [электоральных] мероприятий усматриваются намерения представителей Молдавии, ответственных за выборную кампанию, спровоцировать конфликтные ситуации в зоне ответственности Совместных миротворческих сил . Они грозят возникновением напряженности с Приднестровьем», — говорится в заявлении делегации Приднестровской Молдавский Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией.



В прошлом подобные инциденты уже происходили, когда Кишинев открывал избирательные участки в населенных пунктах, которые находятся в юрисдикции ПМР, например в Дубоссарском районе.

Пограничная река Днестр между Молдовой и Приднестровьем Фото: Global Look Press/IMAGO

Другой путь Кишинева

В самом Приднестровье каких-либо признаков подготовки к провокации не фиксируют, однако сама по себе обстановка вокруг ПМР складывается тревожная , говорит «Известиям» политолог, депутат приднестровского Верховного совета (парламента) Андрей Сафонов.

— Если даже нет признаков подготовки немедленного нападения со стороны Молдовы, то сама политика кишиневских властей объективно угрожающая. В настоящее время Кишинев использует тактику экономического удушения республики , — сказал Сафонов.

В частности, продолжает приднестровский депутат, Кишинев чинит препятствия для экспорта продукции предприятий ПМР: фуры с товарами застревают на молдавской таможне, а банки периодически закрывают счета компаний из Приднестровья . В Тирасполе уверены, что эти действия направлены на попытку создать внутреннюю нестабильность внутри ПМР и спровоцировать акции протеста в непризнанной республике.

Однако эксперты полагают, что если и ждать каких-либо действий по дестабилизации обстановки в республике, то не со стороны Кишинева.

Производство электродвигателей в Тирасполе Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— У современной Молдавии нет ни сил, ни средств на какие-то провокационные физические действия в адрес Приднестровья . А если предположить, что теряющий всеобщее внимание и популярность режим [президента Украины] Владимира Зеленского захочет подобным образом привлечь к себе внимание, то это более вероятная история, хотя и тут по ряду причин вероятность подобного развития событий низка , — говорит «Известиям» директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Другое направление, по которому Кишинев оказывает давление на Тирасполь, — газовый вопрос . Известно, что между Молдавией и Россией существуют разногласия по поводу суммы долга, которую молдавские власти признают в размере $9 млн, тогда как «Газпром» требует $709 млн.

«Газпром» и «Молдовагаз» трижды заключали соглашение о поставках газа на пять лет — в 2011, 2016 и 2021 годах. То есть действующее соглашение должно действовать до 2026-го, однако министр энергетики Украины Герман Галущенко на днях в интервью Financial Times заявил, что Киев намерен остановить прокачку российского газа по своей газотранспортной системе .

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

В Кишиневе сразу заговорили, что при таком развитии ситуации Тирасполю придется покупать газ по рыночным ценам и через Румынию . В Приднестровье расценивают подобные заявления как предложение обмена газа на демонтаж ПМР.

— Президент ПМР [Вадим Красносельский] заявлял ранее, что отрабатываются варианты получения газа на случай прекращения украинского транзита. Какие именно — это дело специалистов. Отметим лишь, что пришло время России решать такие вопросы с ПМР напрямую, без посредников в лице Кишинева, — говорит «Известиям» Андрей Сафонов.

При этом в Приднестровье подчеркивают, что предпочитают сохранять сформировавшийся маршрут поставок топлива , поскольку создание нового канала не дает прямых ответов на вопросы, как газ будет поступать в республику и в каком объеме.

Кроме того, с поставкой газа, говорит приднестровский депутат, увязан и контракт на поставку Молдавии электроэнергии. Она производится на находящейся на территории ПМР Молдавской ГРЭС, а само соглашение на днях продлили также до конца 2024 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Кишиневу необходимы эти мощности, поскольку Молдавская ГРЭС производит около 65% всех потребностей Молдавии в электроснабжении.

Молдавия сближается с НАТО

Помимо экономических аспектов с 2023 года Кишинев пытается оказывать давление через «законодательство о сепаратизме» , которое предусматривает для политиков в ПМР уголовную ответственность. В Приднестровье полагают, что за принимаемыми в отношении республики мерами со стороны Кишинева стоят западные, и прежде всего румынские, кураторы .

О росте числа точек напряжения на заседании Совета Безопасности РФ говорил и президент Владимир Путин.

— Сегодня, на мой взгляд, это стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют к открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту, — сказал российский лидер.

Учения НАТО Фото: Global Look Press/Robert Michael

Политики Молдавии, официально нейтральной страны, всё чаще говорят о стремлении вступить в НАТО (притом что большая часть населения не поддерживает такое развитие событий), а сами страны Запада активно поставляют Кишиневу вооружения.

Кроме того, Молдавия наращивает военный бюджет: в этом году расходы дошли до $87 млн, что на 50% больше, чем было в 2022-м, в стране в этом году регулярно проходят военные учения со странами НАТО. Только за первые 10 месяцев на территории республики устроили более 15 подобных мероприятий.

— Сейчас идут уже какие по счету в этом году военные учения Молдова – США? Ведутся артиллерийские стрельбы, имитируются высадки десантников. Очень часто отрабатываются бои в городских условиях. А какие еще города, кроме приднестровских, могут штурмовать молдавские и румынские военные? — задается вопросом депутат Андрей Сафонов.

Вместе с тем политолог Алексей Мартынов считает, что этот процесс происходит практически с самого начала президентского срока Майи Санду. При этом политики разного уровня посещают Молдавию с визитами и выражают слова солидарности, но дальше подобной риторики дело еще не заходило.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

По словам эксперта, враждебная риторика по отношению к Приднестровью в принципе характерна для молдавской политической элиты , однако сейчас она обострилась из-за надвигающихся выборов.