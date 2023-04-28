Операция «Пиранья»: для чего Молдавия перевооружает армию

Молдавия получила новую партию немецких бронемашин «Пиранья», параллельно Евросоюз выделил €40 млн на дальнейшие закупки вооружения. Молдавские политики при этом рассуждают об отказе от нейтрального статуса страны и всё больше сближаются с НАТО. «Известия» разбирались в том, с чем связана и к чему приведет милитаризация на Днестре.

Оборонный потенциал

В конце апреля Кишинев получил три немецких бронетранспортера «Пиранья» . До этого, в январе, пришли три другие машины, всего в течение нынешнего года Германия передаст 19 единиц техники. Утверждается, что БТР будут использоваться для подготовки военных, которые войдут в состав международных миротворческих миссий. Эксперты при этом отмечают, что «Пираньи» могут форсировать водные преграды, в том числе реки типа Днестра.

Параллельно с этим Совет министров иностранных дел стран ЕС согласовал выделение Молдавии €40 млн на дальнейшее развитие оборонного потенциала. «Мы признательны ЕС за постоянную поддержку, продолжим работать на то, чтобы привести Молдову в Европейский союз», — сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

Бронетранспортер «Пиранья» Фото: Global Look Press/Pius Koller

Большую часть транша Кишинев собирается потратить на покупку наземного радара дальнего обнаружения, который поможет контролировать воздушное пространство страны. На остальные деньги купят военные автомобили, инженерную технику, коммуникационное оборудование и программное обеспечение для защиты от хакерских атак.

Как Молдавия взаимодействует с НАТО

Молдавия активно милитаризуется. Оборонные расходы в нынешнем году составят $87 млн, что на 50% больше, чем в 2022-м. Президент страны Майя Санду объясняла, что в условиях украинского конфликта «несерьезно не думать о том, как себя защитить». «Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придется обороняться», — заявила она.

Госсекретарь минобороны Молдавии Валерий Мижа подробно рассказывал о грядущих изменениях. « Армия должна быть легкая и мобильная, для этого нам нужно больше машин Humvee. Кроме того, мы хотим модернизировать инженерные войска, военно-полевую медицину, кибероборону и средства коммуникации », — отмечал он.

По словам госсекретаря, Кишинев уже получает современное стрелковое оружие, намерен закупить средства связи, малые беспилотники и даже новые артиллерийские орудия. «У нас нет планов закупки боевой авиации. Но вопрос вертолетов обсуждается. Мы понимаем, что с логистической точки зрения необходимость в вертолетах есть» , — добавлял он. Кроме того, Кишинев просил поставить системы ПВО.

Президент Республики Молдова Майя Санду Фото: Global Look Press/Soeren Stache

В последние полгода Молдавия также стала местом паломничества высокопоставленных американских военных. Кишинев посетили глава командования спецопераций США в Европе Стивен Эдвардсон, генерал-майоры Уильям Хартман и Даниэль Ласика, генерал-майор в запасе Барре Сеген. В апреле бригадный генерал Патрик Эллис проинспектировал полигон в Бульбоаке, который перестраивался на деньги Пентагона. В свою очередь, командующий молдавской армии Эдуард Охладчук принял участие в заседании военного комитета НАТО в Брюсселе .

Молдавские вооруженные силы участвуют в многочисленных международных учениях. Так, в конце марта подразделение спецназа вместе с военнослужащими из Великобритании, Румынии и США участвовало в маневрах JCET-2023. В конце апреля молдавские соединения стали участниками учений НАТО Defender-23 , всего в них задействовано 30 тыс. военнослужащих из США и Европы.

Кроме того, с осени прошлого года в Молдавии проводятся периодические сборы резервистов. Цель — проверить их навыки, познакомить с новой техникой и оружием. При этом сборы проходят в непосредственной близости от Приднестровья. В самой непризнанной республике говорят, что резервистов учат штурмовать города. «Какие именно? Я думаю, известно: города Приднестровья. Ничего больше штурмовать молдавские вооруженные силы не способны», — заявлял депутат приднестровского парламента Андрей Сафонов.

Фото: flickr.com/Sgt. Seth Plagenza/Released

Отмечается также усиление натовской группировки в соседней Румынии. В конце прошлого года США перебросили сюда бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии численностью 4,7 тыс. человек. Франция отправила два конвоя с легкой и тяжелой техникой, в том числе танками Leclerc. Зловеще на этом фоне выглядит, казалось бы, позитивная новость о том, что власти Молдавии в срочном порядке отремонтируют три моста на границе с Румынией.

Чего хотят в Кишиневе

Молдавское руководство не скрывает, что готово отказаться от нейтрального статуса страны , который закреплен в конституции. «Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя. Можем ли мы делать это сами или должны быть частью более крупного альянса. И если мы как страна в какой-то момент придем к выводу, что нам нужно сменить нейтралитет, это должно произойти», — сказала в одном из интервью президент Санду.

Соцопросы при этом показывают, что большинство жителей Молдавии выступают за сохранение нейтралитета. Так, согласно одному из исследований, 54% граждан против вступления в НАТО, за — только 22% . «Если мы посмотрим на опросы, то увидим, что серьезной поддержки в пользу отмены нейтралитета нет», — признает Санду.

Глава государства, впрочем, не унывает. За последние месяцы в Молдавии заблокировали основные оппозиционные и российские телеканалы, а также множество новостных сайтов. При правительстве страны создан Центр по борьбе с дезинформацией, который должен контролировать пропаганду в онлайн-пространстве. По замыслу прозападных политиков все эти меры помогут поменять общественное мнение.

Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel

Власти страны при этом говорят, что агрессивных планов не строят. По одной версии, Кишинев обеспокоился безопасностью после начала российской СВО на Украине. По другой — молдавская армия просто сильно устарела, ей требуется обновление. В молдавской оппозиции, впрочем, считают иначе. Бывший президент страны Игорь Додон утверждает, что действующие власти могут попытаться атаковать Приднестровье. «Если это будет выгодно западным кураторам, нельзя исключать, что Кишинев, возможно, вместе с Киевом пойдет на дестабилизацию в регионе», — отмечает он.

Что говорят эксперты

Молдавский политолог Александр Кориненко считает эскалацию напряженности маловероятной.

— Молдавская армия остается небоеспособной. Плюс граждане страны дорожат миром, не хотят повторения событий 1992 года, когда у политиков снесло крышу, а расплачивались за это простые люди. Я уверен, что ни один молдавский солдат, даже получив приказ, не перейдет Днестр. Если, не дай Бог, начнется какая-то мобилизация, то автоматы, которые раздаст правительство, обернутся против самого правительства , — отмечает он.

Кориненко добавляет, что Кишинев пользуется удачным моментом для перевооружения армии за счет Запада.

— Молдавская армия оснащена в основном советской техникой, которая находится в плачевном состоянии, еле доезжает до полигонов. В условиях СВО Запад готов тратиться на страны постсоветского пространства. Молдавские власти пользуются моментом, чтобы что-то получить хотя бы для тренировки солдат , — говорит собеседник.

Фото: flickr.com/U.S. Army/7th Army Joint Multinational Training Command

Эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что Кишинев может попытаться организовать некие вылазки на территорию Приднестровья, но для полномасштабного нападения сил всё равно мало.