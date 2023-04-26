«Нельзя исключать, что Кишинев пойдет на дестабилизацию в Приднестровье»

Молдавские власти не самостоятельны в своих действиях и встраиваются в западный антироссийский мейнстрим, взяв курс на разрыв связей с Москвой, заявил «Известиям» лидер молдавской Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон. Но, несмотря на желание официальных лиц, выйти из СНГ Молдавии вряд ли удастся, а членом Евросоюза в ближайшие 10 лет республике не стать, уверен политик. При этом отказываться от прописанного в конституции нейтралитета ради вступления в НАТО власти не станут. Почему нельзя исключать обострения ситуации в Приднестровье и стоит ли ожидать досрочных выборов в республике — в эксклюзивном интервью Игоря Додона.

«Ищут повод ухудшить и без того плохие отношения с Россией»

— Действия молдавских властей в последние недели — высылку дипломата, отказ во въезде главе Татарстана и ряд других — в России воспринимают как враждебные. Как вы считаете, чего добиваются молдавские власти?

— Я считаю, у действующего президента Майи Санду нет определенной повестки в отношениях с Россией. С 2021 года практически никаких контактов на высшем уровне между официальными лицами Республики Молдова и Российской Федерацией нет. Хочу отметить, что эти контакты прекратились еще до начала [спецоперации] на Украине.

То, что мы видим последние полгода, — это попытка полностью разорвать все наработанные двусторонние связи. Буквально на днях по инициативе молдавской стороны начнется анализ ряда соглашений с СНГ, чтобы их денонсировать. И когда на прошлой неделе в Молдову не пустили чиновника очень высокого уровня — [главу Татарстана] Рустама Минниханова, который бывал в Молдове по моему приглашению много раз, — это означает, что молдавские власти ищут повод ухудшить и без того очень плохие двусторонние отношения с Россией.

Делают ли они это, исходя из какого-то своего видения, или чтобы понравиться Западу? Мое мнение: они пытаются вклиниться в антироссийскую повестку. Это, конечно, не соответствует позиции большинства граждан Молдовы, которые хотят дружить с Россией. Это и простые граждане, и, безусловно, бизнесмены, которые хотят поставлять наши товары на российский рынок.

Посольство Молдовы в Москве Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Как вы оцениваете планы молдавских властей на выход из СНГ? Сможет ли Санду этого добиться?

— Пока что это односторонние заявления наших властей. Выход из СНГ — непростая процедура. И даже если молдавская сторона примет такое решение на уровне правительства и парламента, это не будет означать де-факто и де-юре выход из СНГ, потому что решение о выходе из СНГ принимается на уровне всех глав стран СНГ (выход из организации возможет либо с согласия всех участников Содружества, либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления. — «Известия»). Я надеюсь, что главы Содружества не примут такого решения, потому что власть в Молдове, безусловно, будет меняться, и большинство наших жителей хотят оставаться в СНГ.

Более того, во время моего президентского срока Молдова первой получила статус наблюдателя в ЕАЭС. И все эти площадки нужно использовать.

То, что нынешняя власть взяла курс категорически против работы на этих площадках, означает, что мы не будем эффективно использовать СНГ и ЕАЭС в будущем.

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

«Членами ЕС мы не станем»

— Альтернативу официальный Кишинев сегодня видит в участии в западных объединениях. Готова ли Молдавия к евроинтеграции?

— Молдова всегда отличалась тем, что общество разделено. Часть смотрит на Запад, часть — на Восток. Что интересно, поддержка евроинтеграции сокращалась больше всего, когда у власти находились проевропейские партии и политики. Так было в 2009–2014 годах, когда Молдова получила известность из-за кражи миллиарда из банковской системы (в 2014 году из трех банков страны пропал €1 млрд, в Службе информации и безопасности Молдавии утверждали, что президент Николае Тимофти знал о краже еще в 2013 году. — «Известия»). Тогда у власти были проевропейцы, а поддержка европейской интеграции упала на 25–30%

Примерно то же мы видим с начала мандата президента Майи Санду. Если до ее прихода поддержка евроинтеграции была около 60%, то к концу прошлого года она скатилась до 45–48%. То есть нельзя говорить, что подавляющее большинство граждан Республики Молдова выступают за европейскую интеграцию.

То, что мы получили статус кандидата в ЕС (так же как Киев), безусловно, стало возможно только исходя из ситуации на Украине. Но и сам статус кандидата не дает четкой и ясной перспективы членства в ЕС. Мы знаем, что такие страны, как Турция, к примеру, десятки лет находятся в очереди в статусе кандидата, то же самое — Сербия, Албания и другие страны.

Мое мнение: членами ЕС мы не станем. Во всяком случае в ближайшее десятилетие — точно нет. Что будет с Европейским союзом к тому моменту — никто не знает. И мы видим, что там ситуация очень непростая.

Да, ЕС — наши соседи, мы хотим дружить, и мы будем дружить, никуда мы от этого не денемся. Партнерство нужно развивать, но мы категорически против тех ценностей, которые пытаются нам навязать. У нас есть традиционные, семейные ценности, у нас своя православная вера. По этим позициям большинство жителей Молдовы категорически против тех ценностей, которые нам навязывают.

Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

— Майя Санду 21 мая планирует организовать народное собрание с целью демонстрации поддержки молдаванами европейского курса...

— Что касается митинга, который Майя Санду хочет провести 21 мая, — это пиар-акция правящей партии перед саммитом Европейского политического сообщества в Кишиневе, куда приедут десятки глав стран Европейского союза. Это мероприятие будет искусственным. Уже начали готовить местные органы власти, чтобы они в обязательном порядке обеспечили подвоз бюджетников. Это ничего общего с мнением большинства граждан не имеет.

Конечно, мы рассматриваем проведение наших мероприятий в этот период. Будем обсуждать с коллегами и другими партиями и примем решение.

«Нам не нужна помощь извне, тем более военная»

— Учитывается ли во взятом на евроинтеграцию курсе фактор Приднестровья, которое не поддерживает подобные стремления? Существует ли сегодня риск вооруженного обострения?

— Нельзя ничего исключать. Потому что мы видели очень непростые, яркие, агрессивные заявления со стороны наших соседей, со стороны украинцев на довольно высоком уровне, что они готовы войти в Приднестровье и с оружием в руках помочь Молдове решить приднестровскую проблему.

Поэтому после того, как прозвучали контрзаявления, что Украина рискует стать агрессором по отношению к Республике Молдова, ситуация немного успокоилась, они остановились.

Без официального заявления, официального приглашения со стороны Кишинева, Украина на эту провокацию, скорее всего, не пойдет.

Пойдет ли на это руководство Молдовы — я думаю, здесь всё будет зависеть от того, что будет интересно их кураторам. Нынешняя власть в Молдове несамостоятельна в принятии решений, тем более по таким важным темам, как Приднестровье и региональная геополитика. Поэтому, если это будет выгодно западным кураторам, нельзя исключать, что Кишинев, возможно вместе с Киевом, пойдет на дестабилизацию в этом регионе.

Я предлагал нынешнему президенту Молдовы пригласить главу Приднестровья Вадима Красносельского и сделать совместное заявление международному сообществу, что нам не нужна помощь извне, тем более военная, чтобы решить свою внутреннюю проблему. Мы ее решим без помощи наших уважаемых друзей с Украины и горячих голов, которые хотят развязать какую-то дополнительную горячую точку.

Антиправительственный митинг в Кишиневе Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

— Молдавское руководство часто апеллирует к необходимости сближаться с НАТО, в самом альянсе заявляют о готовности углубить сотрудничество с Кишиневом. Возможен ли сценарий, при котором молдавское руководство откажется от нейтрального статуса, прописанного в конституции?

— Я уверен, нынешние власти этого хотят, это прослеживается в их высказываниях. Но они не пойдут на это. И не из-за пункта в конституции, а из-за того, что большинство граждан Республики Молдова категорически против этого.

Если бы ситуация с поддержкой была такой же, как на Украине, молдавские власти уже давно приняли бы это решение. И через конституционный суд или другие незаконные юридические формулировки (вопрос об изменении нейтрального статуса страны в Молдавии должен решаться на референдуме. — «Известия») они бы уже давно подписали заявление о вступлении в НАТО.

Пока что они этого не делают, потому что подавляющее большинство населения категорически против, но власти над этим работают. Информационная зачистка [СМИ] в последние полгода — закрытие большинства оппозиционных, русскоязычных каналов — может повлиять на позицию граждан Молдовы. То, что сейчас невозможно [сделать] с учетом мнения большинства, не исключено [может быть сделано] в будущем.

«Граждан хотят убедить, что Россия — враг»

— Пойдут ли власти Молдавии на обострение с Россией по украинскому сценарию?

— Давайте скажем честно: большинство внутриполитических процессов, которые имели место на Украине, сейчас происходят в Молдове. Причем если там это длилось более 10 лет, то у нас — более быстрыми темпами. Я приведу несколько примеров.

В Молдове вывели из учебной программы для школьников русский язык, есть проблемы в русскоязычных школах. Закрываются оппозиционные телевизионные каналы, СМИ. Продолжается давление на лидеров оппозиции — только на меня завели 10 или 13 уголовных дел, я их уже не считаю. Все мои коллеги по Партии социалистов тоже имеют по несколько дел, идет серьезный прессинг.

Кроме того, полный контроль всех силовых и государственных структур со стороны Запада. Это касается и советников, президента страны, спикера, премьера и большинства министров — у каждого из них есть по несколько иностранных советников, которые финансируются с Запада. Это внешний контроль.

Может ли это привести к конфронтации с Россией? Я надеюсь, что нет. Но сделает ли западная пропаганда из Молдовы недружественную России страну? Да — это может произойти. Потому что на данном этапе руководство страны настроено антироссийски, большинство граждан — напротив — хотят дружить с Россией.

Сейчас в Молдове будет идти работа, чтобы убедить большинство граждан, что Россия — агрессор и враг. В краткосрочной перспективе это, думаю, невозможно. Но мы знаем, как они работают в средне- и долгосрочной перспективе.

Учения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

— В Молдавии уже несколько месяцев идут акции протеста из-за повышения стоимости жизни. Есть ли у вас понимание, как выходить из сложившегося кризиса?

— Власть потеряла доверие населения — это показывают все опросы. Ни президент, ни ее партия не получат ту рекордную поддержку, которая была у президента страны осенью 2020-го — летом 2021 года.

С учетом серьезных социальных и экономических проблем, критического падения ВВП и уровня жизни, сокращения доходов бюджетов власть выживает только за счет западных грантов и кредитов. Причем кредитов больше — отношения где-то пять к одному. В прошлом году из €1 млрд, которые ЕС выделил Молдове, около 80–85% — это кредит, его нужно будет возвращать.

Запад оказывает действующей власти поддержку не только денежную, но и политическую, закрывая глаза на любой беспредел.

Конечно, народ недоволен и, скорее всего, продолжит выходить на протестные акции. Но смогут ли протестные массовые мероприятия довести ситуацию до досрочных выборов? Думаю, если уровень поддержки со стороны Запада будет такой же, то добиться этого будет очень тяжело.

С другой стороны, мы видим, что на Западе социально-экономическая ситуация ухудшается, и на каком-то этапе им будет не до Майи Санду, не до Молдовы. В этой ситуации, конечно, добиться досрочных выборов и полной смены власти будет намного легче.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В апреле вы вернулись в руководство Партии социалистов. Есть президентские амбиции на следующий год?

— Президентские выборы — осенью следующего года. Я думаю, еще есть время. Сейчас в повестке много других вопросов — это и консолидация рядов Партии социалистов, всех оппозиционных сил. Это и попытка добиться досрочных выборов — идеально было бы, если осенью прошли бы досрочные и президентские, и парламентские выборы. Тогда было бы проще изменить ситуацию без потери времени.

Что до следующих президентских выборов — время покажет. Я понимаю, что являюсь раздражителем, конкурентом нынешней власти, поэтому они и открывают уголовные дела. Они надеялись, что я под прессингом уеду из страны, тогда им было бы проще. Потом они очень надеялись, что я поменяю свою принципиальную позицию по основным вопросам государственного строительства — таким как нейтралитет, ценности, дружба с Россией. Я не поменял.