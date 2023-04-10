Секир-башкан: как пройдут выборы в самой пророссийской части Молдавии

Гагаузия — маленькая автономия на юге Молдавии. 30 апреля здесь выберут нового главу исполнительной власти (башкана), на пост претендуют восемь кандидатов. Результаты голосования во многом определят будущее страны. Сейчас Гагаузия выступает форпостом пророссийских настроений, препятствует эскалации приднестровского конфликта. Если на выборах победит лояльный Кишиневу кандидат, то сдерживающих факторов будет меньше. «Известия» разбирались в предвыборных раскладах.

Кто такие гагаузы

Гагаузы — малочисленный тюркоязычный народ. Историки расходятся во мнении относительно его происхождения. Одни выводят родословную от печенегов, другие — от турок-сельджуков. Предки гагаузов осели на территории современной Болгарии и приняли от Византии православие. Потом несколько веков жили под властью Османской империи.

«Они были чужими для всех. Турки считали гагаузов предателями: говорят на турецком языке, но исповедуют христианство. Хотя предательства не было, гагаузы из язычества сразу перешли в христианство, от ислама не отказывались. Болгары тоже относились подозрительно: вроде христиане, а говорят на языке поработителей. Представляете? Это была ситуация этногеноцида », — говорит молдавский историк Анатол Цэрану.

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Особенно сложной ситуация стала, когда Османская империя ослабела и начался разгул бандитизма. «Спасение пришло от русского царя. Александр Первый позволил гагаузам переселиться в Бессарабию, дал земли и большие экономические привилегии. Никогда до этого они не жили так свободно и зажиточно. С тех пор любовь к России передается из поколения в поколение», — отмечает Цэрану.

В советское время гагаузы окончательно оформились как отдельный народ. До середины ХХ века у гагаузского языка была исключительно устная форма, письменность отсутствовала. Советские ученые разработали алфавит, грамматические и фонетические нормы, помогли создать современную литературу и сохранить фольклор. Благодаря этому гагаузы сохранили свою идентичность, а не растворились в окружающем социуме, как их соплеменники в Болгарии и Румынии.

Как появилась автономия

В конце 80-х годов Молдавию захлестнула волна национализма. В республике приняли несколько законов, ограничивающих использование русского языка, популярными стали идеи унири — слияния с Румынией. На этом фоне в Гагаузии выступали за сохранение Советского Союза, а позже провозгласили независимость . Непризнанная республика существовала до 1994 года, потом была преобразована в автономию в составе Молдавии . Гагаузия получила свой парламент и главу исполнительной власти (башкана), который также входит в правительство страны.

В 2014 году в автономии состоялся референдум. При рекордной явке 98% проголосовавших высказались за присоединение к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана . Еще столько же граждан поддержали идею «отложенного статуса автономии» на случай, если Молдавия потеряет независимость. При этом геополитический выбор был обусловлен не только исторической памятью. Основу гагаузской экономики составляет сельское хозяйство и виноделие, у производителей традиционно крепкие связи с Россией и странами СНГ.

Фото: REUTERS/Fedja Grulovic

При этом Москва всегда играла большую роль в гагаузской политике. Так, в 2010 году Михаил Формузал победил на выборах башкана во многом благодаря почетной грамоте от президента РФ Дмитрия Медведева. В 2015 году нынешний глава автономии Ирина Влах выдвигалась под лозунгом «Быть вместе с Россией в наших силах». Во время предвыборной кампании в Гагаузию приезжали депутаты Госдумы и звезды российской эстрады.

Руководство Гагаузии находится в сложных отношениях с нынешними прозападными властями Молдавии. Единственный визит президента страны Майи Санду в Комрат (столица автономии) в сентябре 2022 года закончился скандалом. Депутаты Народного собрания призывали главу государства поехать в Москву и попробовать договориться о снижении цен на газ, «не могут наши дети учиться при 15 градусах в школьных кабинетах» . Санду объяснила экономические трудности событиями на Украине и уехала, не встретившись с главой автономии.

Летом прошлого года Гагаузия стала эпицентром протестных акций. Каждые выходные жители выходили на митинги, требуя снизить цены на газ, топливо, коммунальные платежи и продукты. В Комрате также недовольны последними законодательными инициативами Кишинева. «Действия правящей партии направлены на то, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Жители не приемлют усиления влияния Румынии в регионе », — говорилось в заявлении движения Народный союз Гагаузии по поводу переименования молдавского языка в румынский.

Как пройдут выборы

Нынешние выборы пройдут в условиях беспрецедентного давления. Кишинев заблокировал вещание российских телеканалов, закрывает независимые СМИ, расширяет инструментарий спецслужб. В стране уже полтора года действует чрезвычайное положение. Сначала его ввели из-за дефицита газа, потом стали постоянно продлять из-за конфликта на Украине. При ЧП запрещается устраивать массовые собрания и электоральные мероприятия. Но в Кишиневе решили, что в Гагаузии провести голосование как раз можно.

Фото: Getty Images/Andreea Campeanu

В феврале парламент Молдавии одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточили наказание за сепаратизм и «заговор против государства» . Законодательные нормы прописаны максимально расплывчато, поэтому наказать могут в том числе тех политиков, кто не готов принять текущий внешнеполитический курс Молдавии, придерживается пророссийских взглядов, отстаивает автономный статус Гагаузии.

ЦИК автономии для участия в выборах зарегистрировал восемь кандидатов. Наибольшие шансы на победу у трех политиков — бывшего депутата молдавского парламента Григория Узуна, самовыдвиженца Виктора Петрова и бывшего башкана Михаила Формузала. Все они выступают за сближение с Россией, первые двое пользуются поддержкой оппозиционной Партии социалистов Молдавии. Петров единственным из лидирующей тройки решился съездить в Россию — в середине марта встретился в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Действующие молдавские власти официально не поддерживают ни одного кандидата. Наблюдатели говорят, что популярность правящей партии PAS в автономии минимальна, а потому поддержка этой политсилы гарантирует провал любому кандидату. Москва, впрочем, тоже своих симпатий не обозначает.

Что говорят эксперты

Эксперты придают выборам большое значение. Гагаузия остается одним из якорей, который удерживает Молдавию от румынизации и эскалации приднестровского конфликта. Парадоксальным образом автономия стала гарантом существования молдавской государственности. Если Кишинев сможет навязать Комрату руководителя, то сдерживающих факторов у PAS станет меньше.

Молдавский политолог Александр Кориненко говорит, что все зарегистрированные кандидаты декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

— Я вижу такой сценарий: самых популярных претендентов с помощью судов отстранят от гонки. Одновременно PAS достигнет кулуарных договоренностей с кем-то из кандидатов второго эшелона. Тот займет пост главы автономии и будет проводить как минимум нейтральную к молдавским властям политику. Это команду Санду вполне устроит , — отмечает собеседник «Известий». Он добавляет, что Запад хочет построить монолитную, прозападную Молдавию, а потому не обратит на нарушения внимания.

Заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов говорит, что в случае победы в Гагаузии удобного для Кишинева кандидата сдерживающих факторов у Молдавии будет меньше, может в том числе обостриться приднестровский вопрос.