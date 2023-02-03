Воспаление Днестра: для чего Молдавия объявила охоту на сепаратистов

Парламент Молдавии принял поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за сепаратизм, «заговор против государства» и другие подобные преступления. Формулировки таковы, что ответственность угрожает не только лидерам, но и вообще всем жителям непризнанной Приднестровской республики. Эксперты говорят, что Кишинев готовится к силовому решению вопроса с Тирасполем. «Известия» разбирались в ситуации.

В чем суть поправок

Парламент Молдавии на заседании 2 февраля в окончательном чтении принял поправки в Уголовный кодекс. Инициативу поддержали 60 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Против выступил депутат-социалист Федор Гагауз, остальные оппозиционеры голосование проигнорировали.

Согласно принятым поправкам, за сепаратизм и призывы к нему в Молдавии теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, могут наложить штраф до 250 тыс. леев ($ 13 тыс.) или запретить заниматься определенной деятельностью. Финансирование сепаратистских действий — до десяти лет заключения, «заговор против Молдовы» — до семи лет. Самая строгая статья — «Серьезная угроза в адрес безопасности Республики Молдова», по ней грозит до 20 лет заключения.

В Кишиневе не скрывают, что поправки направлены против непризнанной Приднестровской республики. Так, в ходе предварительных слушаний представители молдавской спецслужбы СИБ указывали, что «антиконституционным субъектом» они считают органы власти в Тирасполе, в том числе правительство и Верховный Совет. Депутат от PAS Оазу Нантой называл непризнанную республику «неконституционным образованием, которое не имеет права существовать».

При этом формулировки закона таковы, что на нелегальном положении оказываются вообще все жители Приднестровья, а не только чиновники. Так, тюремным сроком наказывается в том числе «оказание помощи антиконституционному субъекту». Таковым можно считать что угодно, например, покупку в любом приднестровском магазине. Ведь с нее будут выплачены налоги, которые пойдут в бюджет, а значит помогут республике. Наказывать планируют также за «производство или распространение информации, подстрекающей к сепаратизму». То есть вне закона окажутся не только приднестровские СМИ, но и любые граждане, которые процитируют местные новости.

Что не так с приднестровским урегулированием

Приднестровское урегулирование долгое время считалось образцовым на постсоветском пространстве. После 1992 года стороны воздерживались от применения силы, развивали экономическое сотрудничество, а также взаимодействовали в переговорном формате.

Ситуация стала меняться в 2020 году, когда на президентских выборах победила прозападный кандидат Майя Санду. Переговоры с Приднестровьем свернули, и с тех пор не прошло ни одной встречи в формате «5+2». Санду выступала также за вывод российских военнослужащих. «Я против федерализации Молдовы. Уверена, мы найдем формат решения конфликта, который будет включать полный вывод российских войск», — говорила она.

После начала российской военной операции на Украине ситуация для Приднестровья еще больше ухудшилась. Киевский режим резко оборвал основные транспортные коммуникации с Приднестровьем, перекрыл въезд на свою территорию жителям непризнанной республики, отгородился бетонными блоками на пограничных пунктах и взорвал железнодорожный мост в селе Кучурганы.

В результате, у Приднестровья осталось только одно «окно в мир» — Молдавия. Та пользуется ситуацией и постоянно тормозит на таможне те или иные виды товаров, в том числе продукты питания и лекарства. Также мешает работе приднестровских промышленных гигантов. Весной Кишинев запретил ввозить сырье и вывозить продукцию Молдавского металлургического завода в городе Рыбницы, предприятие простаивало. Летом два с половиной месяца не пропускал оборудование для Молдавской ГРЭС. В ноябре ограничил подачу газа на Днестровскую ГРЭС, которая для него же вырабатывает из топлива электричество.

Кроме того, Молдавия препятствует внешним сношениям приднестровских чиновников. С 1 августа их обязали заранее уведомлять Кишинев о своих зарубежных визитах, по своему усмотрению он может не разрешить поездку. В ноябре в аэропорту Кишинева молдавские силовики не пустили на рейс в Москву главу МИД Приднестровья Виталия Игнатьева. «Углубленный досмотр» проводили до тех пор, пока самолет не улетел.

Разрушен оказался переговорный формат «5+2». Странами-посредниками в нем числятся Россия и Украина, представители этих стран сейчас, понятно, за один стол не сядут. «Пока нет работы формата, нет диалога и влияния со стороны международного сообщества, молдавская сторона будет продолжать применять элементы давления, будет продолжать действовать деструктивно. На примере энергетического кризиса можно проследить, что опасных факторов очень много. Сегодня мы находимся в сложнейшей ситуации», — говорилось в заявлении МИД Приднестровья.

На этом фоне угрожающе выглядят военные приготовления Молдавии. В начале января республика получила партию немецких бронетранспортеров Piranha. В рамках этой же программы Кишинев получает стрелковое оружие, средства связи и малые беспилотные летательные аппараты. Военные расходы в бюджете на 2023 год выросли на 50%. Увеличилась интенсивность армейских учений, в том числе вместе с представителями армий стран НАТО. В конце января-начале февраля в Молдавии проходят маневры со стрельбами сразу на всех полигонах страны.

Публично представители молдавских властей продолжают говорить о приверженности мирному урегулированию. Впрочем, слышны и другие голоса. « Я не думаю, что приднестровский конфликт нужно решать на основе диалога с Тирасполем. Кишинев вместе с партнерами должен разработать план действий, положить его на стол, и те, кто примут эти условия, будут прощены, остальным придется уйти. Здесь не надо играться с переговорами», — говорил депутат от правящей партии Оазу Нантой в телеэфире. По его словам, приднестровский регион необходимо демилитаризировать «совместными действиями с Украиной и НАТО».

Что говорят эксперты

Эксперты признают, что поправки в молдавский Уголовный кодекс угрожают стабильности в регионе.

— Кишинев и раньше пытался преследовать представителей Тирасполя, но приходилось изворачиваться, придумывать поводы. Сейчас процедура упростилась, а инструментарий стал разнообразнее. Из личных разговоров с приднестровскими чиновниками я знаю, что они намерены минимизировать свои поездки за пределы республики, — отмечает в беседе с «Известиями» профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.

Она добавляет, что принятие поправок еще больше усложнит переговорный процесс.

— Руководство Молдавии не видит на другом берегу Днестра субъектов для диалога, ни о чем договариваться не собирается. В Кишиневе почему-то решили, что российская военная операция на Украине закончится победой Украины. Рассчитывают, что после этого смогут решить приднестровский конфликт в свою пользу, — объясняет Харитонова.

Политолог Сергей Манастырлы говорит, что молдавские законодатели вдохновились опытом прибалтийских стран.