Искать свое признание: в Приднестровье вновь захотели войти в состав России

В Приднестровье заговорили о желании добиться независимости, а затем присоединиться к России. В непризнанной республике отмечают, что к этой цели стремятся с 2006 года, когда на референдуме 97% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. Почему такие заявления прозвучали именно сейчас и какие у них основания — разбирались «Известия».

Мечта длиною в 15 лет

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации» , — заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Он отметил, что тогда, по данным приднестровской ЦИК, за независимость и вхождение республики в состав России выступили 97% участников плебисцита. Игнатьев сообщил, что необходимые международно-правовые аргументы в защиту широкого признания республики и защиту концепции ее суверенитета сформированы уже давно, так что вряд ли кто-то сможет их оспорить.

Искать свое признание: В Приднестровье открылись избирательные участки для досрочного голосования по референдуму о независимости непризнанной республики, 2006 год Фото: ТАСС/Денисов Вадим

Представитель МИД непризнанной республики добавил, что власти Приднестровья будут действовать «честно и прагматично», и не станут принимать решений «в ущерб полумиллионному народу страны». До этого он не раз заявлял, что у жителей Приднестровья и Молдавии «разная идентичность», поэтому объединить их почти невозможно.

С похожим заявлением в начале мая выступил глава Приднестровья Вадим Красносельский. Он отметил, что республика «должна быть признана не военным, а мирным путем», «в диалоге, за столом переговоров». Политик также пояснил, что никому не нужен вооруженный конфликт, жители региона «ценят мир».

Тем временем президент Молдавии Майя Санду после того, как страна в конце июня получила статус кандидата в члены Евросоюза, заявила, что Кишинев сможет урегулировать конфликт с Приднестровьем и присоединиться к ЕС. ПАСЕ признает конфликт на территории Приднестровья в 1992 году «актом военной агрессии» против Кишинева. На территории непризнанной республики находятся около тысячи российских миротворцев в составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ). В российском МИДе такое решение европейского органа раскритиковали, назвав его «неприемлемым».

Впрочем, заявление Игнатьева в Москве оставили пока без ответа. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, он не знает, чем вызваны высказывания представителя непризнанной республики.

30-летний юбилей

Миротворческая операция в Приднестровье началась 21 июля 1992 года. Российские войска находятся там на основании соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдавия. Документ подписали тогдашние молдавский и российский лидеры Мирча Снегур и Борис Ельцин.

Искать свое признание: Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью на пути в Тирасполь, 2006 год Фото: ТАСС/Денисов Вадим

К началу конфликта Приднестровье считалось самым экономически развитым регионом бывшей Молдавской ССР. Когда начался «парад суверенитетов», власти Молдавии приняли закон, согласно которому употребление русского языка сокращалось, поскольку регион переходил на румынский. Это вызвало возмущение жителей Приднестровья. Вслед за тем, как Молдавия приняла декларацию о независимости, Приднестровье также провозгласило самостоятельность. Кишинев ее не признал и попытался о том, чтобы вернуть территории силой.

Впоследствии российским миротворцам удалось оттеснить конфликтующие стороны от линии соприкосновения. С тех пор серьезных нарушений режима прекращения огня не отмечалось. На территории непризнанной республики в настоящее время проживают 220 тыс. граждан России. Стороны не раз пытались сесть за стол переговоров, однако договориться о чем-то так и не смогли.

Не на пустом месте

В последнее время Кишинев всё активнее сближается с ЕС и НАТО, заявляет о своей поддержке Киева, помимо этого, Молдавия и Украина все чаще нагнетают обстановку вокруг региона, сообщил в беседе с «Известиями» глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

— Под этим заявлением Виталия Игнатьева есть почва, потому что Приднестровье добилось фактической независимости от Молдавии, приняло у себя миротворцев, а также провело референдум. Исходя из внутренних соображений, это абсолютно нормально, это реакция на быструю «украинизацию» Молдавии. Речь идет об углублении внутреннего раскола между сторонниками интеграции с Россией и сторонниками интеграции с Молдавией, — пояснил эксперт.

Искать свое признание: Флаги у миротворческого поста на мосту через Днестр Фото: ТАСС/Карпов Сергей

По его словам, Запад быстро берет под контроль Молдавию.

— Он превращает страну в Украину в миниатюре. В государстве унионисты сменяли русофилов, такие своеобразные качели, позволявшие стране никуда не интегрироваться. Они были удобны для молдавских элит. Нынешний президент Майя Санду, представляющая собой внешнее управление, по факту ставит крест на молдавской многовекторности, убирая из нее пророссийский вектор , — добавил Лизан.

Политолог отметил, что сейчас «открылось большое окно возможностей».

— Приднестровские элиты вновь заговорили о том, что они хотят в Россию. Логика текущих событий подталкивает республику к вхождению в состав РФ, потому что Молдавия будет переходить под контроль ЕС и Бухареста, — полагает специалист.

При этом главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич придерживается несколько иной точки зрения.

— Глава МИДа Приднестровья все сказал правильно, нет никаких сомнений в том, что абсолютное большинство жителей региона хотят в состав России физически, экономически, политически и юридически. Но вопрос в другом: почему об этом заговорили именно сейчас? Нельзя заявлять подобное в нынешних условиях, есть риск спровоцировать потенциального противника. Слова приднестровского министра иностранных дел прозвучали не вовремя, — уверен политолог.