Лишить дара речи: Румыния захотела избавиться от молдавского языка

Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует. С таким призывом к Киеву обратился министр иностранных дел Богдан Ауреску. В самой Молдавии в отношении языка немало противоречий. Так, в Конституции официальным считается молдавский, а в Декларации о независимости страны указан румынский. Пойдет ли Кишинев на уступки на фоне роста зависимости от Бухареста, разбирались «Известия».

Опять с той же просьбой

«Министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого молдавского языка», — говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров главы ведомства Богдана Ауреску с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Бухаресте.

В апреле прошлого года Украина признала тождественность двух языков. Однако в Бухаресте это посчитали недостаточным. Молдавский и румынский языки, относящиеся к балкано-романской подгруппе романских языков, очень близки. В Конституции Молдавии отмечается, что государственный язык страны — «молдавский, функционирующий на основе латинской графики». Де-юре он близок к литературному румынскому.

Лишить дара речи Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel

При этом в Декларации о независимости Молдавии государственным языком назван румынский. В результате в 2013 году Конституционный суд Молдавии вынес решение, что государственным языком в стране необходимо считать румынский. По мнению суда, текст декларации важнее Конституции. Впрочем, парламент никаких изменений в Конституцию в результате так и не внес.

При бывшем главе государства Игоре Додоне на официальном сайте президента Молдавии государственным языком указывался молдавский. По словам экс-лидера, это соответствует основному закону республики. Едва придя к власти, Майя Санду сразу же изменила язык на румынский.

Вроде есть, а вроде и нет

Непростая ситуация с языком сложилась и среди местного населения. Во время проведения переписи стало известно, что 78,4% граждан страны считают своим родным молдавский. Большинство из них — сельские жители. Еще 18,8% называют родным румынский. В основном это кишиневцы, молодые люди, горожане с высшим образованием и достатком.

Лишить дара речи Столица Молдавии Кишинев перед парламентскими выборами 2019 года Global Look Press/ZUMA Press/Sadak Souici

В современных школах и университетах нет такой дисциплины, как молдавский язык, вместо него преподают румынский. Такой предмет, как молдавский язык на кириллице, существует только в вузах и средних учебных заведениях Приднестровья. В непризнанной республике молдавский язык на кириллице — один из официальных языков, наряду с русским и украинским. В Гагаузии молдавский также является одним из трех официальных языков, наряду с русским и гагаузским.

В справочнике по языкам мира Ethnologue: Languages of the World, в котором содержатся сведения более чем по 7000 живых языков мира, нет упоминаний о молдавском как отдельном языке, он считается «альтернативным названием румынского».

При этом Бухарест давит на Кишинев, пытаясь заставить его изменить название государственного языка. Так, еще десять лет назад Румыния пообещала заблокировать присоединение Молдавии к ЕС, если Кишинев не признает румынский официальным языком и не откажется от исторического названия «молдавский язык».

Румынского не существует

Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан отмечает, что это не первый запрос со стороны Бухареста Киеву.

— Ранее их отменяли из-за того, что на территории Украины живут молдаване. Если признать, что молдавского языка не существует, то тогда они могут превратиться в румын. Бухарест уже не первый год выдает паспорта украинским гражданам в Бессарабии и Буковине. Такими неосторожными действиями можно подкрепить территориальные претензии Румынии к Украине, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

Лишить дара речи Сельский житель в Штефан-Водском районе Молдавии у границы с Украиной Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

По словам политолога, в последнее время зависимость Молдавии от Румынии растет.

— С 2012 года существует договоренность между Генштабами о совместных действиях двух стран, к тому же сейчас Молдавия получает электроэнергию из Румынии, между газовыми системами двух стран построили интерконнектор. В стране много румыно-унионистских организаций, которые выступают за вхождение Молдавии в состав Румынии. Активизация румынских властей либо была запланирована, либо они посчитали, что в связи с происходящими сейчас событиями — обострение конфликта на Украине, санкции и прочее — в Киеве потеряют бдительность и примут подобное решение , — считает специалист.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский отмечает, что ускоренное включение Молдавии в состав Румынии не планируется.

— В Бухаресте есть определенное стратегическое видение, что Молдавия рано или поздно станет частью Румынии. Но, если говорить о ближайшей перспективе, то пока конкретные меры не рассматриваются. Вообще румыны относятся к молдаванам несколько свысока, считая, что те очень обрусели и им только предстоит стать румынами, — отметил эксперт.

Лишить дара речи День национального флага Румынии Фото: Global Look Press/Xinhua/Cristian Cristel

Политолог подчеркнул, что история государственности Молдавии уходит корнями в XIV век, государственные документы в то время писались на западнорусском диалекте, который был распространен в соседнем Великом княжестве Литовском, причем писались на кириллице. Аналогичным образом использовался и церковнославянский. Но был и народный язык, романский по происхождению, правда, с большим количеством славянизмов.

Впоследствии восточная часть Молдавии, называемая Бессарабией, в результате русско-турецких войн была присоединена к Российской империи. Православное население воспринимало с радостью избавление от турецкого ига.

— Румыния же как государство появилась на основе объединения Валахии и Молдавии во второй половине XIX века. Это был совершенно искусственный процесс формирования государства, идентичности, национальной легенды и языка. За основу нового общего языка был взят язык, распространенный среди валахов и молдаван, а также отчасти среди населения Бессарабии. В Валахии он назывался валашским, а в Молдавии — молдавским. После серьезной переработки, состоявшей в замене славянизмов латинизмами, общий язык был назван румынским. Это произошло в 1861 году, а за год до этого произошел отказ от кириллицы в пользу латиницы , — сообщил специалист в беседе с «Известиями».

Лишить дара речи Военный парад в честь Дня национального единства Румынии Фото: flickr.com/nicubunu

Впрочем, как отметил политолог, к жителям Бессарабии, входившей тогда в состав Российской империи, эти историко-лингвистические манипуляции не имели никакого отношения. Лишь несколько позже, в период между двумя мировыми войнами, когда Бессарабия была оккупирована Румынией, ее население столкнулось с политикой румынизации.

— В данном случае имеет значение то, что в Румынии во имя единства и красивого мифа решили пожертвовать валашской и молдавской идентичностями, а на территории Бессарабии последняя сохранилась. К тому времени история молдавского языка насчитывала множество столетий, а его корни уходили еще глубже. И у молдаван, разумеется, было и остается право называть свой язык молдавским. Было бы даже странно, если бы молдаване теперь отказались от своей древней истории и наименования языка в пользу искусственного новоделия. Еще раз подчеркну: до конца XIX века не было румын, была история молдаван, валахов и романоязычных трансильванцев, — отметил Офицеров-Бельский.

Эксперт подчеркивает, что сегодняшний молдавский и румынский языки близки до степени смешения. Сказалось влияние румынского на молдавский.

Лишить дара речи Дорога на границе Молдавии и Румынии Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gilles Bader

— Но разумных причин для того, чтобы отказываться от традиции и называть румынами молдавский народ, обладающий древней историей и непрерывной языковой традицией, разумеется, нет. Как и причин отдавать монополию на язык и его наименование румынам. И всё это исключительно на том основании, что полтора века назад «римский миф» было решено положить в основу нового, возникшего по соседству государства. В сложившейся коллизии молдаванам было бы правильно выдвинуть встречное требование называть язык румын молдавским. В этом было бы больше логики, но поскольку граждане Румынии сейчас находятся у власти в Молдавии, ожидать этого не приходится, — пояснил специалист.

Политолог считает, что, скорее всего, Украина не пойдет на признание молдавского языка румынским.