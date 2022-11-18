Топливный спор: чем грозят перестановки в правительстве Молдавии

В Молдавии — разгар энергетического кризиса. Крупные предприятия простаивают, а граждан призывают экономить топливо. Несколько месяцев не утихают протесты с требованием отставки правительства. Но пока поменяли только министра экономики, назначив на эту должность противника контрактов с «Газпромом». Почему вместо решения проблем от него ждут только усугубления ситуации, разбирались «Известия».

Перемена мест

Заседание кабинета министров Молдавии 16 ноября началось с отставок. Причем кадровый вопрос был внесен в программу в срочном порядке, хотя слухи о перестановках появились после воскресной четырехчасовой встречи президента Майи Санду с парламентской фракцией партии «Действие и солидарность» (PAS) и с членами правительства.

«Подал в отставку господин министр экономики Серджиу Гайбу, мы благодарим его за работу, он провел ряд важных реформ», — заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Его заменит Дмитрий Алайба, до недавнего времени — депутат парламента и глава комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Еще одно кресло, пустовавшее три месяца, займет Родика Иорданова, назначенная министром окружающей среды. Пост стал вакантным после отставки Юлианы Кантараджиу — она провалила поручение правительства создать специальный сайт с полной информацией о закупке дров на зиму. Кроме того, в кабмине сменились главы Агентства публичной собственности и Национального агентства по разрешению споров.

Новый министр экономики Дмитрий Алайба и прежде не отказывал себе в крайне резких словах в адрес Кремля и «Газпрома». За два дня до своего назначения он заявлял, что со следующего года Молдавия попрощается с российским поставщиком и найдет других.

«Я знаю, что это последняя зима, которой Кремль сможет шантажировать нас энергией. С 2023-го — прощай, „Газпром“! Нам просто нужно закончить то, что мы начали. И мы будем в порядке», — рассуждал он. Предыдущее правительство он критиковал за «безответственность». А от российского газа, на его взгляд, нужно было отказаться еще двадцать лет назад.

Правда, потом Алайба решил уточнить свою мысль и убеждал, что не имел в виду расторжение контракта с «Газпромом» : «Пусть они предложат приемлемые условия, и мы поговорим». Но от критики в адрес Кремля всё же не отказался.

Без газа нет тепла и света

Спор Молдавии с «Газпромом» длится уже несколько лет. Российская компания регулярно сталкивается с задержкой платежей и утверждает, что вправе расторгнуть пятилетний контракт, заключенный в конце 2021-го, из-за грубого нарушения сроков урегулирования исторической задолженности «Молдовагаза». «Газпром» оценивал долг в $709 млн. Кишинев, оспаривая эту сумму, еще год назад обязался провести аудит, но до сих пор этого не сделал.

В начале октября «Газпром» сократил поставки в Молдавию на 30%, объяснив это отказом Украины принимать газ на станции «Сохрановка». Суточный объем подачи снизили до 5,7 млн кубометров. Такие же показатели сохранили в ноябре, что на 40% меньше запрашиваемого объема.

Топливный спор_4 Молдавская ГРЭС в Днестровске Фото: commons.wikimedia.org

Это сразу же отразилось на сфере электроэнергетики. Две трети получаемого газа предназначались для Приднестровского региона, где работает Молдавская ГРЭС. Обычно она обеспечивает до 70% электроэнергии для правого берега Днестра. Само Приднестровье находится на левом берегу реки. Однако теперь ГРЭС вынуждена снизить поставки.

В непризнанной республике объявили чрезвычайное положение. Ее п резидент Вадим Красносельский заявил, что электричество в домах простых людей — это приоритет, поэтому экономить будут за счет промышленности. Уже остановили работу крупнейшие предприятия — металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат.

Примерно 30% необходимой Молдавии электроэнергии поставляла Украина, хотя и значительно дороже. Но после российских ударов по энергетической инфраструктуре Киев с 11 октября прекратил экспорт. Поэтому в настоящее время большую часть потребности Молдавии обеспечивает Румыния. Она же помогает с мазутом и дровами.

Но даже эти поставки — не самый надежный вариант. Пятнадцатого ноября снабжение Молдавии было прервано из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи Исакча (Румыния) — Вулканешты — Молдавская ГРЭС. Многие районы остались без света. И хотя через несколько часов электроснабжение в большинстве населенных пунктов восстановили, власти предупредили, что риск отключения остается высоким.

Молдаван всё чаще призывают к экономии газа и электроэнергии, особенно в вечерние часы, на которые приходится пиковая нагрузка. Владельцам магазинов и кафе рекомендовали отключить рекламное и декоративное освещение. В октябре республике действительно удалось сократить потребление голубого топлива в 2,3 раза, сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан. При этом он отметил, что ведущий поставщик электро- и теплоэнергии в Кишиневе перешел на работу на мазуте.

Разорвать или оштрафовать

На таком фоне и прозвучали слова Дмитрия Алайбы о «прощании» с «Газпромом». А вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну допустил возможность наложения санкций на российскую компанию за неполную поставку топлива.

«Газпром» и «Молдовагаз» на протяжении десяти лет ежегодно продлевали контракты. Но в прошлом году переговоры были особенно тяжелыми — стороны не могли договориться о цене. Наконец, министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что контракт продлили на пять лет в соответствии с формулой расчета, которую предложил Кишинев. Однако детали соглашения неизвестны, напоминает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Содержание контрактов не публикуют, поэтому мы не можем с уверенностью говорить о возможных штрафах или санкциях за неполную поставку. Но, по логике, такие пункты должны быть прописаны по схеме „бери или плати“, — предполагает эксперт, — „Газпром“, скорее всего, не будет разрывать контракт, хотя не исключаю того, что он остановит поставки из-за неплатежей. Но такой ситуации постараются избегать ради Приднестровья, которое теперь тоже недополучает необходимый газ».

Альтернативу российскому топливу можно поискать в Польше или Румынии, но выйдет значительно дороже, указывает Митрахович. Еще в октябре прошлого года правительство Молдавии решило частично приобретать газ на Западе. Тогда же Energocom подписал контракт с польской компанией PGNiG на пробную закупку 1 млн кубометров. В ноябре 2022-го республика впервые закупила голубое топливо по реверсу для пополнения резервов. «Миф о том, что Молдавия может импортировать газ только из России, развеян», — написал вице-премьер Андрей Спыну.

Горожане запасаются дровами

Тем временем, в Молдавии продолжаются протесты, они не утихают уже несколько месяцев. По данным оппозиции, в самом массовом собрании участвовало до 90 тыс. человек. Для республики с населением в 2,6 млн это немало. Люди возмущены резким ростом цен на продукты и на топливо.

С января уровень инфляции в Молдавии превысил 34%, а к концу года, по прогнозам, эта цифра составит 40–45%. В этом обвиняют президента, правительство, а также партию «Действие и солидарность». Из-за антироссийской внешней политики фермерам некуда сбывать продукцию. Стремительно дорожают стройматериалы и металл, цены на топливо давно бьют антирекорды.

«На горизонте — проблема полного инфраструктурного коллапса. Если так пойдет и дальше, выжить можно будет только на селе, поэтому люди запасаются дровами. И вообще готовят себе убежище в деревнях — на случай, если большие поселения останутся не только без тепла и без света, но и без воды. Ведь без электроэнергии не будут работать насосы, которые подают воду в отопительные котельные», — описывает реалии директор молдавского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы.

Кадровые перестановки в правительстве, по словам собеседника «Известий», не остались незамеченными в обществе. Но вызвали скорее недоумение. Дмитрий Алайба известен как весьма экстравагантный персонаж, в парламенте он возглавлял комиссию по экономике, бюджету и финансам и не справился даже с подготовкой доклада об инфляции в стране, указывает Манастырлы.

«Его профессиональный уровень и потенциал оценивают крайне невысоко. Бытует версия, что такую на редкость неудачную кандидатуру назначили лишь затем, чтобы через несколько месяцев заменить на любую другую, и получить благодарность от граждан», — говорит Манастырлы.

При этом общественность, по его словам, возмущена бездействием властей, которые не только не смогли договориться с «Газпромом» и выполнить обязательства по сделке, но и не потрудились объяснить, зачем испортили отношения с российскими поставщиками, вынуждая население платить в пять-семь раз больше за тепло.

В сложившейся ситуации главную надежду возлагают на помощь Евросоюза. Молдавии уже пообещали € 200 млн на закупку энергоресурсов. Половину в качестве гранта и столько же в виде кредита. Еще 50 млн пойдет на выплату компенсаций самым уязвимым гражданам. Но этого крайне мало — Кишинев просит как минимум миллиард.

Вопрос о предоставлении очередного транша обсудят на следующем совещании зарубежных доноров в Париже 21 ноября. Однако на фоне финансовой помощи, оказываемой Киеву, Кишиневу может не хватить ни денег, ни простого сочувствия.