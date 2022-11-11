Плевать в потолок: что изменит ограничение цен на российскую нефть

Договоренности стран G7 об установлении ценового потолка на российскую нефть с декабря вряд ли существенно изменят ситуацию и на мировом рынке, и для российских компаний и бюджета. Экспорт нефти из РФ в США запрещен уже давно, а морские поставки в Европу (экспорт по нефтепроводам сохранится без изменений и не подпадет под какие-либо ограничения) сокращаются буквально еженедельно. Со страховкой альтернативных поставок могут возникнуть определенные сложности, но в целом эксперты не видят перспектив радикального сокращения экспорта из России. Подробности — в материале «Известий».

Измерить по уровню

Самое интересное в ценовом потолке — на каком именно уровне его установят. Решение об этом до сих пор не принято. Первоначально речь шла о промежутке от $40 до $60, в октябре министр финансов США Джанет Йеллен называла последнее число в качестве ориентира. Между тем этот показатель определит очень многое. Дисконт российской нефти к североморской марке Brent (основному ориентиру на международных рынках) составлял в этом году от $15 до $35. Следует учитывать, что при объявлениях о новых санкциях против российской нефтянки мировые цены начинают расти, как, собственно, и размер дисконта. Таким образом, может запросто оказаться так, что разница между реальным значением с учетом скидок и установленным ценовым потолком будет малозначимой.

Одновременно беспокойство по поводу того, что несколько миллионов баррелей нефти могут исчезнуть с мирового рынка, также достигло пика, что отражается и в котировках. Марка Brent за последние две недели выросла в цене на 4–5%. Тем не менее, если посмотреть на рынок внимательнее, заметно, что под потолком может оказаться небольшая часть российской нефти.

Плевать в потолок Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Российское руководство неоднократно говорило, что не собирается продавать свое сырье государствам, поддерживающим потолок. Но экспорт из России в Европу и так быстро сокращается. Если в марте он составлял 1,6 млн баррелей в сутки, а в июле опустился до 1 млн баррелей, то в октябре упал до 600 тыс. баррелей. И, напротив, резко увеличились поставки не только в Китай и Индию, но и в Турцию — в сумме почти в два с половиной раза. Конкретно с Турцией торговля нефтью увеличилась троекратно, более чем до полумиллиона баррелей в день. Причем есть серьезные сомнения, что все эти объемы идут на внутреннее потребление.

Аналогично складывается обстановка и в Персидском заливе : на прошлой неделе на якорь поблизости от берега ОАЭ встал танкер с миллионом баррелей российской нефти. Возможна ситуация, когда нефть может поставляться в страны залива для внутреннего потребления, тогда как местная добыча пойдет на внешний рынок. Кроме того, не исключен вариант смешения двух видов нефти, после чего ее происхождение установить будет уже невозможно (такие схемы уже вовсю обкатываются в Европе).

Цена отказа

По оценке аналитика «Финама» Андрея Маслова, ценовой потолок всё же не пройдет для российской нефтянки бесследно.

— Россия поставляла около 112 млн т в год в ЕС, что составляло около половины всего европейского импорта нефти. В начале 2022 года экспорт нефти составлял примерно 4 млн т в месяц, однако к маю упал до 3 млн т, а осенью уже составлял не более 2 млн т в месяц. ЕС планирует отказаться от 90% импорта российской нефти (так как некоторые страны получили отсрочку для продолжения поставок нефти вроде Венгрии и Болгарии), то есть примерно от 1,8 млн т в месяц (или 13,1 млн баррелей), что приведет к достаточно серьезным потерям для российской нефтедобывающей промышленности, — отмечает он.

При потолке в $62–65, указывает Маслов, Индия и Китай, скорее всего, будут просить увеличить и без того уже существенную скидку на нефть. Однако в сложившейся ситуации «реальный» экспорт вряд ли возможно будет посчитать, так как существует множество «серых» способов провоза топлива в другие страны.

— Он может просто частично уйти в «серую» зону, поэтому 20–50% от официального сокращения экспорта от эмбарго в ЕС могут быть вполне «переброшены» туда, — заключил аналитик.

По мнению президента Института энергетики и финансов Марселя Салихова, эффект от потолка цен будет относительно небольшим.

— Во-первых, те параметры и условия ввода механизма ценового потолка, которые озвучивались публично, являются достаточно мягкими. Это указывает на то, что США сейчас не готовы добиваться фактической имплементации механизма потолка цен. Во-вторых, по итогам октября добыча нефти в России оставалась стабильной на уровне 1,47 млн т в сутки. Колебания экспорта и первичной нефтепереработки были незначительными.

Последствия для России и мира

Однако Россия сама планирует не продавать нефть тем странам, которые будут придерживаться потолка цен, отмечает Салихов. Кроме того, вполне реальной проблемой является дефицит танкеров, которые будут доступны для транспортировки российской нефти после ввода потолка.

— По нашим оценкам, экспорт сырой нефти в 2023 году сократится на 6–8% после принятия потолка цен и наступления эмбарго со стороны ЕС, — уточняет аналитик.

Плевать в потолок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Основная сложность в продаже российской нефти в третьи страны в условиях санкций и ценового потолка заключается в отсутствии страхового покрытия, поскольку ключевыми игроками на рынке являются западные компании, в особенности британские. Варианта страховать нефть, продающуюся по ценам выше предполагаемого потолка, у них нет. В этой ситуации придется рассчитывать на компании из того же Китая, которые могут взять на себя роль страховщика, — по крайней мере так считают крупные нефтяные перевозчики.

Впрочем, Марсель Салихов предположил, что крупные китайские компании с осторожностью относятся к сделкам, потенциально угрожающим новыми санкциями.

Стоит отметить, что пока речь о санкциях для третьих стран, не участвующих в создании ценового потолка, никоим образом не шла ни в США, ни в других странах G7. Проблема может заключаться в том, что никто это не захочет даже проверять. Салихов отмечает, что страховку могут взять на себя некоторые ближневосточные и азиатские фирмы.

Андрей Маслов, в свою очередь, считает, что страховка для поставок в Китай и Индию вообще может оказаться ненужной.

— Индия и Китай прекрасно понимают, что они остались главными потребителями российской нефти и, по сути, могут навязывать условия для РФ. Поэтому страховать поставки, скорее всего, им и не придется, так как большая часть черного золота из России никуда, кроме этих стран, «вбелую» и не поступит, — заметил он.

Плевать в потолок Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Результатом введения потолка станет общий рост цен на нефть во всем мире.

— В текущих условиях мировой рынок нефти остается в дефицитном состоянии. Этому способствовало и решение ОПЕК+ о сокращении добычи с ноября. Поэтому ввод ограничений в отношении России будет приводить к росту цен, что позволит компенсировать снижение объемов, — рассказал Марсель Салихов.

ОПЕК+ уже учитывала фактор эмбарго на российскую нефть, а также введения потолка, поэтому цены на нефть вряд ли серьезно изменятся, возразил Маслов.

— Впрочем, если эти меры будут особенно эффективны, то цены всё же могут вырасти, так как поставки российской нефти сократятся, а следовательно, и добыча российской нефти. Это приведет к консервации скважин, а законсервированные скважины не всегда можно безопасно вновь ввести в эксплуатацию, — подчеркнул он.