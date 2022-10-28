Адаптируй это: когда начнется рост экономики России

Экономика страны смогла адаптироваться быстрее прогнозов, и теперь в поквартальном исчислении рост будет наблюдаться уже с последнего квартала. Такое предположение высказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на XV Веронском Евразийском экономическом форуме. По его словам, российская экономика адаптируется очень быстрыми темпами. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Министр экономического развития отметил, что госдолг России остается на низком уровне, потребительский спрос восстанавливается, инвестиционная активность остается высокой. Решетников также заявил, что удалось взять под контроль и стабилизировать инфляцию, что позволило уменьшить ключевую ставку до 7,5%. Как следствие, созданы все предпосылки для наращивания темпов экономики и перехода к ее росту.

Рано говорить

Пока нет даже данных за октябрь, и не совсем понятно, на чем основано мнение Минэка о переходе к поквартальному росту уже в конце этого года, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Вероятно, имеется в виду, что в IV квартале экономика вырастет по отношению к третьему. Пока это неочевидно, с учетом ухудшения настроений потребителей (индекс потребительских настроений, опрос «инФОМ») и бизнеса (индикатор бизнес-климата в мониторинге предприятий ЦБ РФ).

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Эксперт отмечает, что ослабление потребительской активности, усиление неопределенности и относительный дефицит рабочей силы в ряде отраслей (строительство, транспорт, услуги, сельское хозяйство) препятствуют экономическому росту. Кроме того, Беленькая указывает на риски, связанные с вступлением в силу дополнительных ограничений внешней торговли, — в частности, эмбарго ЕС на поставки российской нефти (с 5 декабря) и нефтепродуктов (с 5 февраля).

По ее словам, из сентябрьских данных следует, что летнее восстановление производства (например, автопрома) оказалось неустойчивым, что, возможно, связано с проблемами нерегулярного пополнения импортных комплектующих.

— О прохождении низшей точки спада можно будет думать в I квартале 2023 года, если не будет новых шоков, — подытоживает Ольга Беленькая.

Не без оснований

Прогнозы главы Минэкономразвития Решетникова основаны на фактах, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Действительно, Россия проходит текущий санкционный кризис лучше, чем прогнозировали западные аналитики. Сразу после того, как будут закрыты основные проблемы экономики 2022 года, нужно будет переходить к системному решению застарелых проблем экономики России в целом. Очевидно, что санкционное давление будет только нарастать. И надо переходить к решению системных проблем в авиастроении, судостроении, производстве автомобилей и оборудования.

Уровень жизни граждан — это не только доход на душу населения, еще это уверенность в завтрашнем дне, напоминает аналитик.

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— Потери от санкций западных стран нанесли экономике РФ прямой, но временный ущерб. А миграция части населения из страны принесла серьезные долгосрочные потери, которые еще предстоит подсчитать и осознать. Так, осложнилась работа малого и среднего бизнеса. Доступность кредитования ухудшилась, а государство как ключевой игрок в экономике продолжает работать в рамках госзакупок, когда средства по заказам платятся в конце срока. Тут есть над чем работать, — говорит собеседник «Известий».

По его словам, вопросы экономики России в условиях санкций обсуждаются еще с 2014 года.

— При этом кризис 2020 года показал, что ни над импортозамещением, ни над выстраиванием альтернативных каналов экспорта природных ресурсов в достаточной степени не работали. Реальный эффект принесла лишь деятельность Центрального банка, с 2014 года продвигавшего систему НСПК и карты «Мир». В результате российская финансовая система даже в условиях жесточайших санкций и закрытия доступа к международному финансированию не испытывала проблем с проведением платежей физлицам. Не было паники у населения и катастрофического снятия средств из банков: граждане видели, что спокойно могут расплачиваться картами, как и прежде. Таких же результатов хочется видеть и в других отраслях экономики, — заключает Артем Тузов.

Запас прочности

Рост действительно возможен в текущей ситуации , считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Однако связано это не с успехами производства, ростом производительности труда или повышенным спросом. Может сказаться эффект низкой базы, если считать поквартально, помесячно или по итогам года. Любое превышение изначально низких значений и столь же пессимистичных прогнозов не говорит о реальном восстановлении экономики.

По мнению эксперта, это не только российская проблема.

— Сейчас экономики многих стран, особенно инициаторов антироссийских санкций, испытывают сильнейшее давление. Вопрос — в запасе прочности. У России за счет наличия и относительной дешевизны ископаемых он, на наш взгляд, окажется выше. Совсем скоро на первый план выйдут не политические заявления, а контракты на поставки.

Макаренко призывает не торопиться с оценками, так как трудности переживают экономики всех стран мира.

— Экономики, не успев встать на ноги после коронакризиса, подвергаются новым шокам. Два сильнейших кризиса в течение двух лет. Соответственно, заявлять о росте как о полноценном процессе пока рано. Чтобы говорить о восстановлении, нужны устойчивый рост производства, снижение безработицы, возврат производств или открытие новых взамен — хотя бы в течение полугода. При этом обязательно наличие позитивных факторов: новые долгосрочные контракты по газу и нефти (наиболее вероятно — с Китаем и/или Индией), смягчение санкций, снижение социальной напряженности, — комментирует Юлия Макаренко.

Туманные перспективы

Формулировку «перейдет к росту» называет некорректной старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

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— Вероятно, речь идет о росте квартального ВВП в аннуализированном выражении (кв/кв с учетом сезонности). По оценке Росстата, после сильного падения в I квартале 2022 года на 19,2% кв/кв во II квартале уже наблюдался небольшой рост — на 0,6% кв/кв. Конечно, частично это объясняется эффектом базы, но также и эффектом восстановления потребления. Мы видим помесячное восстановление розничной торговли, рост объема платных услуг населению, в том числе на фоне снижения ставки и положительной динамики инвестиций в основной капитал. Имеющиеся запасы (сырье, оборудование) поддержали производство. По итогам первого полугодия 2022-го ВВП снизился на 0,4% год к году, это данные Росстата.

По оценке аналитика, в III квартале 2022 года восстановление потребления (месяц к месяцу) ускорилось.

— Начала восстанавливаться оптовая торговля — индикатор активности бизнеса (+7,7% м/м в августе), — продолжает Бондаренко. — Но, несмотря на снижение ставки Банка России, складывается ощущение, что население частично пересмотрело свое потребление. Мы видим: снижение спроса на рынке недвижимости (это важный элемент экономики, через мультипликатор он поддерживал многие сферы экономики в предыдущий кризис), а также отток денежных средств с депозитов (продолжался с 21 сентября вплоть по 21 октября). Таким образом, статистика сентября-октября может быть несколько менее радужной. Но производство восстанавливается. И по итогам года, по окончании бюджетного периода, будет наблюдаться рост активности компаний в госсекторе. То, что Россия смогла перенаправить поставки нефти и газа, безусловно, является положительным моментом. Но история с потолком цен на нефть — это фактор неопределенности, в том числе в вопросах страхования и логистики.

Прогноз Минэка для граждан и для бизнеса не имеет существенного значения , подчеркивает Ксения Бондаренко.

— Тут обратная взаимосвязь. Именно спрос со стороны граждан, инвестиционная активность предприятий, госрасходы и экспорт/импорт и определяют прогноз. Неопределенность, увы, высокая. Динамика в IV квартале 2022 года может быть действительно лучше, чем в третьем, но риски очень высокие, — резюмирует она.