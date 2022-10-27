Реклама
Прямой эфир
Экономика
Решетников заявил о более быстрой адаптации экономики РФ к новым условиям
Мир
США решили ускорить размещение атомных бомб B61-12 в Европе
Мир
В МИД РФ возложили ответственность за теракт у посольства в Кабуле на ИГ
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон четырьмя ракетами из HIMARS
Мир
FT спрогнозировала падение интереса к Украине в США в 2024 году
Происшествия
Шестеро детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне Новокузнецка
Мир
Кабмин ФРГ заявил о невозможности эксплуатации «Северного потока – 2»
Общество
Вильфанд пообещал необычно теплые выходные в Москве
Мир
В Венгрии заявили о необходимости переговоров РФ и США по Украине
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС
Общество
Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%
Мир
В Испании предрекли разорение Украины из-за западных кредитов

Решетников заявил о более быстрой адаптации экономики РФ к новым условиям

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская экономика адаптируется к новым условиям быстрее, чем ожидалось. Об этом 27 октября заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает корреспондент «Известий».

Средства на цели: Госдума оценила главные задачи нового бюджета
На что при формировании трехлетнего плана ориентируется кабмин

«Ситуация действительно в экономике стабилизировалась, идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, структурная адаптация экономики. И по тем цифрам, которые сейчас есть, видим, что процесс протекает активно, в общем, даже быстрее, чем предполагали», — сказал он на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

По словам главы Минэка, переход экономики к росту сейчас является ключевой задачей властей.

«Несмотря на то что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику, она связана с большой базой I квартала этого года, в поквартальном исчислении уже в конце этого года экономика перейдет к росту», — сообщил Решетников.

Он отметил, что Россия еще с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций.

«И внутренний рынок, и внешнеэкономические связи быстро адаптируются под меняющиеся обстоятельства», — подчеркнул министр.

В ответ на санкции Россия сделала ставку на открытость — на рыночную экономику, на максимально свободное перемещение товаров, капитала, снятие административных барьеров, добавил он.

Ранее, в августе, британская газета Financial Times констатировала, что экономика России в условиях жестких санкций показала себя более устойчивой, чем прогнозировали аналитики Запада. Она указала на стабилизацию курса рубля, экспорт энергоресурсов в Китай, Индию и Турцию, а также продажу активов западных компаний в РФ местному бизнесу.

До этого, в июле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву. По его мнению, стратегия Запада провалилась.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Россия неплохо справляется с санкциями. Он выразил сожаление по этому поводу.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022