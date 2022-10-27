Решетников заявил о более быстрой адаптации экономики РФ к новым условиям

Российская экономика адаптируется к новым условиям быстрее, чем ожидалось. Об этом 27 октября заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает корреспондент «Известий».

«Ситуация действительно в экономике стабилизировалась, идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, структурная адаптация экономики. И по тем цифрам, которые сейчас есть, видим, что процесс протекает активно, в общем, даже быстрее, чем предполагали», — сказал он на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

По словам главы Минэка, переход экономики к росту сейчас является ключевой задачей властей.

«Несмотря на то что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику, она связана с большой базой I квартала этого года, в поквартальном исчислении уже в конце этого года экономика перейдет к росту», — сообщил Решетников.

Он отметил, что Россия еще с 2014 года научилась не только жить, но и развиваться в условиях санкций.

«И внутренний рынок, и внешнеэкономические связи быстро адаптируются под меняющиеся обстоятельства», — подчеркнул министр.

В ответ на санкции Россия сделала ставку на открытость — на рыночную экономику, на максимально свободное перемещение товаров, капитала, снятие административных барьеров, добавил он.

Ранее, в августе, британская газета Financial Times констатировала, что экономика России в условиях жестких санкций показала себя более устойчивой, чем прогнозировали аналитики Запада. Она указала на стабилизацию курса рубля, экспорт энергоресурсов в Китай, Индию и Турцию, а также продажу активов западных компаний в РФ местному бизнесу.

До этого, в июле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву. По его мнению, стратегия Запада провалилась.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Россия неплохо справляется с санкциями. Он выразил сожаление по этому поводу.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.