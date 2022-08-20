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FT констатировала устойчивость экономики России перед санкциями

FT: экономика России хорошо противостоит санкциям вопреки прогнозам экспертов на Западе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Экономика России в условиях жестких санкций показала себя более устойчивой, чем прогнозировали аналитики Запада. Об этом 19 августа написала британская газета Financial Times.

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Так, эксперты оценили политику Центрального банка России, который ввел меры по контролю за циркуляцией капитала и резко повысил ключевую ставку для стабилизации курса рубля.

Как пишет издание, увеличение цен на энергоресурсы и расширение экспорта этого топлива в КНР, Индию и Турцию свели на нет усилия стран Европы по отказу от российских газа и нефти.

В статье подчеркивается, что на территории России по-прежнему функционируют западные компании, а те, что ушли из российского рынка, продали свои активы местному бизнесу, в связи с чем сами фирмы по-прежнему работают.

Газета сообщает, что в долгосрочной перспективе российской экономике предстоит бороться с серьезными трудностями из-за потери доступа к западным технологиям, которые нельзя заменить китайскими или какими-то другими.

Британские эксперты предположили, что антироссийские санкции Запада, по всей видимости, поспособствовали тому, что Россия вряд ли затянет на продолжительный срок специальную военную операцию на Украине или начнет еще одну операцию в будущем.

Ранее в этот день французский телеканал France2 отметил, что российская экономика хорошо противостоит западным санкциям. Несмотря на уход западных фирм, многим российским компаниям удалось обойти санкционные ограничения и заменить поставщиков.

16 августа финансисты рассказали CNBC об устойчивости российской экономики. По их словам, российская экономика на фоне санкций и ухода зарубежных компаний устойчива, она «барахтается, но не тонет».

В тот же день генеральный директор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов спрогнозировал начало восстановления российской экономики летом 2023 года. При этом он уточнил, что ожидать быстрого роста не стоит. Эксперт объяснил, что скорость экономического роста будет заторможенной на фоне сокращения потребления российской нефти на внешнем рынке.

Санкционное давление на Россию и ее международных партнеров усилилось после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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