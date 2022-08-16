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Глава АКРА спрогнозировал рост экономики России летом 2023 года

Глава АКРА Сухов спрогнозировал рост экономики России летом 2023 года
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российская экономика начнет восстановление летом 2023 года, при этом ожидать быстрого роста не стоит. Об этом заявил 16 августа генеральный директор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов.

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«Если брать возврат к реальным стоимостным значениям 2021 года, то в 2023 году, начиная с лета. Вряд ли мы будем свидетелями быстрого роста в 2024 году, в лучшем случае 1–1,5%», — приводит его слова «РИА Новости».

Сухов пояснил, что скорость экономического роста будет заторможенной на фоне сокращения потребления российской нефти на внешнем рынке.

На данном этапе, уточнил он, сложно сказать, насколько сильно сократится спрос в связи с возможными изменениями географии экспорта.

13 августа первый вице-премьер России Андрей Белоусов предсказал, что уровень потребления в РФ начнет подниматься к концу этого года и продолжится в 2023-м. Он объяснил, что в настоящее время страна проходит пик спада потребления.

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что оборот Турции с Россией составляет $33 млрд, оборот России с Китаем в несколько раз больше: только за семь месяцев 2022 года он составил почти $98 млрд. Российскую экономику не удалось изолировать Западу, добавил он.

Ранее, 11 августа, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обнародовал макропрогноз, согласно которому российская экономика должна выйти на на плановый рост к 2025 году и по 2030-й будет прогрессировать в диапазоне 2,2–2,7%, что близко к докризисным целям (3%). Этот сценарий возможен при условии обеспечения РФ импорта, а также вывода страной отечественных товаров на новые рынки и реализации технологического импортозамещения.

В начале августа главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман заявил «Известиям», что по мере возобновления роста экономики в целом возможен переход к восстановлению спроса на цветные металлы. Сейчас в металлургии резко падают обороты из-за ухода многих иностранных предприятий с рынка, санкционного запрета на поставки оборудования, материалов, комплектующих.

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