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Эксперты спрогнозировали плановый рост экономики России к 2025 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Экономика России выйдет на плановый рост к 2025 году и по 2030-й будет прогрессировать в диапазоне 2,2–2,7%, что близко к докризисным целям (3%), говорится в макропрогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которым ознакомились «Известия».

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Реализация такого сценария возможна при условии, что РФ сможет обеспечить импорт, выведет товары на новые рынки и реализует технологическое импортозамещение. В противном случае рост составит 1,3–1,9%.

Эксперты ЦМАКП называют прогноз реалистичным и указывают на важность улучшения геополитической ситуации.

По их данным, ближайшие 10–15 лет санкционное давление на Россию сохранится. Санкции всегда вводятся надолго, и даже их отмена — сложный политико-бюрократический процесс. Переждать их не получится, но постепенно они утратят актуальность.

«Уже через три-четыре года после введения санкций из них возникают (собственно, это и происходит на наших глазах) формальные или фактические изъятия», — говорится в прогнозе.

Исходя из долгосрочного санкционного давления, специалисты предложили четыре сценария развития российской экономики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

План и экономика: ВВП России предсказали рост с 2025 года

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