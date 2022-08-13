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В правительстве заявили о начале роста потребления в РФ к концу года

Первый вице-премьер РФ Белоусов: рост потребления в стране стоит ожидать уже к концу года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Уровень потребления в РФ начнет подниматься к концу 2022 года и продолжится в следующем, спрогнозировал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

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«В части потребления пик спада мы прошли или проходим сейчас. Вот это падение реальных доходов, товарооборота, которое случилось из-за скачка инфляции в середине года, где-то II–III квартал, — это пик, мы можем задержаться на плато, можем не задержаться — где-то примерно 8–9% [составит спад потребления]. Но тем не менее, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается», — подчеркнул Белоусов в ходе выступления на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

11 августа экспертами прогнозировался рост российской экономики к 2025 году. Она будет прогрессировать по 2030 год в диапазоне 2,2–2,7%, что близко к докризисным целям (3%). Реализация такого сценария возможна при условии, что РФ сможет обеспечить импорт, выведет товары на новые рынки и реализует технологическое импортозамещение.

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