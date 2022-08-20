Во Франции отметили хорошее противостояние России санкциям

Экономика России хорошо противостоит западным ограничениям. Об этом 18 августа заявили в эфире журналисты французского телеканала France 2.

Они признали, что ассортимент супермаркетов в Москве не отличается от любого другого западного магазина.

«Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился», — подчеркнули журналисты.

Отмечается, что российская экономика, хорошо противостоит западным санкциям, а сокращение ВВП России будет значительно меньше прогнозируемого.

Несмотря на уход западных фирм, многим российским компаниям удалось обойти санкционные ограничения и заменить поставщиков, добавили на телеканале.

Корреспондент из Москвы Бенжамен Деломбр не рискнул предположить, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций. Однако он считает, что пока такое сопротивление западным мерам — это реальность.

16 августа финансисты рассказали CNBC об устойчивости российской экономики. По их словам, российская экономика на фоне санкций и ухода зарубежных компаний устойчива, она «барахтается, но не тонет».

Ранее в этот день генеральный директор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов спрогнозировал начало восстановления российской экономики летом 2023 года. При этом он уточнил, что ожидать быстрого роста не стоит. Эксперт объяснил, что скорость экономического роста будет заторможенной на фоне сокращения потребления российской нефти на внешнем рынке.

Санкционное давление на Россию и ее международных партнеров усилилось после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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