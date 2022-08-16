Финансисты рассказали CNBC об устойчивости российской экономики

Российская экономика на фоне санкций и ухода зарубежных компаний устойчива, она «барахтается, но не тонет». Такое мнение CNBC выразили опрошенные эксперты 16 августа.

«Несмотря на натиск санкций и прогнозы многих экспертов, экономика РФ не рухнула, ей не грозит крах или какие-либо формы экономического или финансового кризиса», — сказал гендиректор базирующейся в Москве компании Macro-Advisory Крис Уифер.

Он считает, что российское правительство и местные жители привыкли к экономическим кризисам, а структуры поддержки работодателей в стране хорошо развиты.

Корме того, он предполагает, что массовый уход западных компаний из РФ не нанесет существенного ущерба.

Телеканал отметил, что во II квартале 2022 года ВВП РФ упал на 4%, хотя аналитики прогнозировали сокращение не менее чем на 5%. Однако предполагается, что в 2023 году, в лучшем случае, экономика будет в стагнации.

«Непосредственное воздействие санкций было смягчено быстрыми действиями Центробанка РФ по введению мер контроля за движением капитала и резкому повышению процентных ставок. Эти меры стабилизировали внутренние рынки, и в этом году рубль даже стал одной из самых эффективных валют мира», — пишет СМИ.

Также телеканал напомнил о налогово-бюджетном стимулировании и существенном снижении процентных ставок, повлиявших на экономическую обстановку.

«Спад мог быть намного глубже, но Центральный банк принял незамедлительные меры, чтобы предотвратить усугубление финансового кризиса. Кажется, что устойчивость российского энергетического сектора смягчила воздействие западных санкций», — заявил старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics Лиам Пич.

По информации CNBC, в настоящее время в отношении России действует более 11 тыс. международных санкций.

Ранее в этот день генеральный директор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов спрогнозировал начало восстановления российской экономики летом 2023 года. При этом он уточнил, что ожидать быстрого роста не стоит. Эксперт объяснил, что скорость экономического роста будет заторможенной на фоне сокращения потребления российской нефти на внешнем рынке.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 11 августа обнародовал макропрогноз, согласно которому российская экономика должна выйти на плановый рост к 2025 году и по 2030-й будет прогрессировать в диапазоне 2,2–2,7%.