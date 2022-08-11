План и экономика: ВВП России предсказали рост с 2025 года

Экономика России выйдет на плановый рост к 2025 году и по 2030-й будет прогрессировать в диапазоне 2,2–2,7%, что близко к докризисным целям (3%). Об этом говорится в макропрогнозе ЦМАКП, с которым ознакомились «Известия». Однако реализация такого сценария возможна, если РФ сможет обеспечить критически важный импорт, выведет товары на новые рынки и реализует технологическое импортозамещение . В противном случае рост составит 1,3–1,9%. Эксперты называют прогноз ЦМАКП реалистичным и указывают на необходимость улучшения геополитической ситуации.

Борьба за рост

В ближайшие 10–15 лет санкционное давление на Россию будет сохраняться , говорится в «Контурах сценариев долгосрочного прогноза» до 2030 года, подготовленных Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Санкции всегда вводятся надолго, и даже их отмена — это сложный политико-бюрократический процесс. Так что «переждать» рестрикции не получится, но они подвергнутся постепенной эрозии , отмечается в документе.

«Уже через три-четыре года после введения санкций из них возникают (собственно, это и происходит на наших глазах) формальные или фактические изъятия», — подчеркивается в прогнозе.

Исходя из долгосрочного санкционного давления, есть четыре сценария развития российской экономики. Первый — кризисный — имеет вероятность реализации лишь 10%, поэтому подробно в документе не рассматривается . Второй — автаркия (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот). Реализация такого варианта также маловероятна (15%), однако он может оказаться едва ли не единственно возможным в случае дальнейшей резкой эскалации конфликта России и стран — геополитических противников.

План и экономика Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Третий вариант — так называемая ситуационная адаптация . Вероятность реализации такого сценария 35%. Он предполагает проведение крайне осторожной макроэкономической политики. Соответственно, ресурса для ускорения инвестиционного процесса в таком сценарии нет . Рост экономики по этому прогнозу в 2025–2030 годах составит 1,3–1,9%. В 2022–2024 годах падение будет в диапазоне 2,2–2,5%.

И четвертый самый вероятный вариант развития российской экономики (40%) — «Борьба за рост» или сценарий «Активной трансформации» . В рамках этого сценария предполагается применение усилий, направленных на модернизацию российской экономики в новых условиях.

В случае его реализации рост российской экономики начнется с 2025 года. В 2025–2027 годах увеличение ВВП будет в диапазоне 2,2–2,6%. В 2028–2030 годах рост составит 2,3–2,7% . Такие показатели будут близки к докризисной цели по 3-процентному увеличению российского ВВП.

При этом в 2022–2024 годах падение ВВП будет в диапазоне 1,3–1,6%. Эти цифры существенно отличаются от последнего прогноза Минэкономразвития. По ожиданиям ведомства, сокращение ВВП в этом году составит 7,8%, в 2023-м — 0,7%, а вот уже в 2024-м начнется рост (3,2%), который продолжится в 2025 году (2,6%).

План и экономика Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Инвестиции в основной капитал и потребление населения в 2022–2024 годах также будут сокращаться, а с 2025-го начнется увеличение показателей. Безработица до 2024 года будет колебаться в размере 5,4–5,8%. С 2025 года начнется ее снижение.

«Известия» обратились в Минэкономразвития с вопросом, согласны ли в ведомстве с долгосрочным прогнозом ЦМАКП. Там отметили, что при подготовке прогноза социально-экономического развития министерство традиционно взаимодействует с ведущими российскими экспертами по макроэкономике, в том числе с ЦМАКП . «Свой прогноз официально представим в сентябре в рамках бюджетного процесса», — добавили в Минэке. Ранее глава министерства Максим Решетников говорил в интервью «Известиям», что российская экономика оказалась намного более устойчивой, чем о ней думали западные и отечественные эксперты.

Шесть контуров

Однако реализация такого — целевого — сценария в нынешних условиях возможна только при условии совместного задействования шести «контуров» экономической политики, констатируют в ЦМАКП.

1. Управленческий контур , обеспечивающий баланс между госуправлением (с элементами планирования) с максимальной свободой малого и среднего бизнеса.

2. Социально-территориальный контур , закрепляющий межрегиональный и межотраслевой переток занятых, снимающий нагрузку с трудоизбыточных отраслей без перегрева рынка. В единую систему должна быть увязана, в частности, политика переобучения занятых в соответствии с новыми требованиями рынка труда (мощностью порядка 1–1,5 млн человек в год).

3. Технологический контур , обеспечивающий суверенитет, развитие критически важных технологий и модернизацию экономики. Здесь, в частности, нужно обеспечить технологическое импортозамещение.

План и экономика Фото: РИА Новости/Илья Питалев

4. Инвестиционный контур управления, который подразумевает взаимную увязку государственной и частной инвестполитики.

5. Бюджетно-финансовый контур , дающий достаточные ресурсы для модернизации экономики и поддержки финансовой стабильности. Важнейшей здесь видится связка «бюджет – финансовый план – валютный план».

6. Внешнеэкономический контур . Главные элементы здесь — вывод российской продукции на новые рынки, обеспечение критически важного импорта, а также вынос в дружественные страны отдельных компонентов производственных цепочек, особо уязвимых к санкциям, с последующим импортом готовой продукции.

Ключевые противоречия экономической политики в новых условиях эксперты видят в усилении государственного функционала, высвобождении избыточных занятых и в усилении значимости внешнеэкономической деятельности как источника валютных ресурсов.

Макропрогноз ЦМАКП выглядит реалистично , отметил экономист по России Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его словам, нормализация экспорта энергоносителей на других рынках даст нам весомые основания для улучшения прогнозов по ВВП, несмотря на падение инвестиций и потребительского сектора . Кроме того, после падения есть восстановительный потенциал, который образует рост на низкой базе прошлых лет.

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Если Россия преодолеет геополитический кризис, то уже за счет внутренних ресурсов сможет расти , указал профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

— Если ВВП сейчас упадет на 10%, то потом динамика роста может быть 5–6%. Если геополитическая риторика никак не поменяется и мы останемся в такой же изоляции, то наш рост составит 1,5% за счет внутренних ресурсов. Без привлечения инвестиций и иностранных капиталов, конечно, будет тяжело, — посетовал эксперт.

Никита Моисеев подчеркнул: в случае если отношения с Западом нормализуются, рост экономики России вполне может превысить среднемировые.