План и экономика: ВВП России предсказали рост с 2025 года
Экономика России выйдет на плановый рост к 2025 году и по 2030-й будет прогрессировать в диапазоне 2,2–2,7%, что близко к докризисным целям (3%). Об этом говорится в макропрогнозе ЦМАКП, с которым ознакомились «Известия». Однако реализация такого сценария возможна, если РФ сможет обеспечить критически важный импорт, выведет товары на новые рынки и реализует технологическое импортозамещение. В противном случае рост составит 1,3–1,9%. Эксперты называют прогноз ЦМАКП реалистичным и указывают на необходимость улучшения геополитической ситуации.
Борьба за рост
В ближайшие 10–15 лет санкционное давление на Россию будет сохраняться, говорится в «Контурах сценариев долгосрочного прогноза» до 2030 года, подготовленных Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Санкции всегда вводятся надолго, и даже их отмена — это сложный политико-бюрократический процесс. Так что «переждать» рестрикции не получится, но они подвергнутся постепенной эрозии, отмечается в документе.
«Уже через три-четыре года после введения санкций из них возникают (собственно, это и происходит на наших глазах) формальные или фактические изъятия», — подчеркивается в прогнозе.
Исходя из долгосрочного санкционного давления, есть четыре сценария развития российской экономики. Первый — кризисный — имеет вероятность реализации лишь 10%, поэтому подробно в документе не рассматривается. Второй — автаркия (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот). Реализация такого варианта также маловероятна (15%), однако он может оказаться едва ли не единственно возможным в случае дальнейшей резкой эскалации конфликта России и стран — геополитических противников.
Третий вариант — так называемая ситуационная адаптация. Вероятность реализации такого сценария 35%. Он предполагает проведение крайне осторожной макроэкономической политики. Соответственно, ресурса для ускорения инвестиционного процесса в таком сценарии нет. Рост экономики по этому прогнозу в 2025–2030 годах составит 1,3–1,9%. В 2022–2024 годах падение будет в диапазоне 2,2–2,5%.
И четвертый самый вероятный вариант развития российской экономики (40%) — «Борьба за рост» или сценарий «Активной трансформации». В рамках этого сценария предполагается применение усилий, направленных на модернизацию российской экономики в новых условиях.
В случае его реализации рост российской экономики начнется с 2025 года. В 2025–2027 годах увеличение ВВП будет в диапазоне 2,2–2,6%. В 2028–2030 годах рост составит 2,3–2,7%. Такие показатели будут близки к докризисной цели по 3-процентному увеличению российского ВВП.
При этом в 2022–2024 годах падение ВВП будет в диапазоне 1,3–1,6%. Эти цифры существенно отличаются от последнего прогноза Минэкономразвития. По ожиданиям ведомства, сокращение ВВП в этом году составит 7,8%, в 2023-м — 0,7%, а вот уже в 2024-м начнется рост (3,2%), который продолжится в 2025 году (2,6%).
Инвестиции в основной капитал и потребление населения в 2022–2024 годах также будут сокращаться, а с 2025-го начнется увеличение показателей. Безработица до 2024 года будет колебаться в размере 5,4–5,8%. С 2025 года начнется ее снижение.
«Известия» обратились в Минэкономразвития с вопросом, согласны ли в ведомстве с долгосрочным прогнозом ЦМАКП. Там отметили, что при подготовке прогноза социально-экономического развития министерство традиционно взаимодействует с ведущими российскими экспертами по макроэкономике, в том числе с ЦМАКП. «Свой прогноз официально представим в сентябре в рамках бюджетного процесса», — добавили в Минэке. Ранее глава министерства Максим Решетников говорил в интервью «Известиям», что российская экономика оказалась намного более устойчивой, чем о ней думали западные и отечественные эксперты.
Шесть контуров
Однако реализация такого — целевого — сценария в нынешних условиях возможна только при условии совместного задействования шести «контуров» экономической политики, констатируют в ЦМАКП.
1. Управленческий контур, обеспечивающий баланс между госуправлением (с элементами планирования) с максимальной свободой малого и среднего бизнеса.
2. Социально-территориальный контур, закрепляющий межрегиональный и межотраслевой переток занятых, снимающий нагрузку с трудоизбыточных отраслей без перегрева рынка. В единую систему должна быть увязана, в частности, политика переобучения занятых в соответствии с новыми требованиями рынка труда (мощностью порядка 1–1,5 млн человек в год).
3. Технологический контур, обеспечивающий суверенитет, развитие критически важных технологий и модернизацию экономики. Здесь, в частности, нужно обеспечить технологическое импортозамещение.
4. Инвестиционный контур управления, который подразумевает взаимную увязку государственной и частной инвестполитики.
5. Бюджетно-финансовый контур, дающий достаточные ресурсы для модернизации экономики и поддержки финансовой стабильности. Важнейшей здесь видится связка «бюджет – финансовый план – валютный план».
6. Внешнеэкономический контур. Главные элементы здесь — вывод российской продукции на новые рынки, обеспечение критически важного импорта, а также вынос в дружественные страны отдельных компонентов производственных цепочек, особо уязвимых к санкциям, с последующим импортом готовой продукции.
Ключевые противоречия экономической политики в новых условиях эксперты видят в усилении государственного функционала, высвобождении избыточных занятых и в усилении значимости внешнеэкономической деятельности как источника валютных ресурсов.
Макропрогноз ЦМАКП выглядит реалистично, отметил экономист по России Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его словам, нормализация экспорта энергоносителей на других рынках даст нам весомые основания для улучшения прогнозов по ВВП, несмотря на падение инвестиций и потребительского сектора. Кроме того, после падения есть восстановительный потенциал, который образует рост на низкой базе прошлых лет.
Если Россия преодолеет геополитический кризис, то уже за счет внутренних ресурсов сможет расти, указал профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.
— Если ВВП сейчас упадет на 10%, то потом динамика роста может быть 5–6%. Если геополитическая риторика никак не поменяется и мы останемся в такой же изоляции, то наш рост составит 1,5% за счет внутренних ресурсов. Без привлечения инвестиций и иностранных капиталов, конечно, будет тяжело, — посетовал эксперт.
Никита Моисеев подчеркнул: в случае если отношения с Западом нормализуются, рост экономики России вполне может превысить среднемировые.