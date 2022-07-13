Монетная аномалия: в России заговорили о рисках дефляции

Инфляция в России начала снижаться, но финансовые власти РФ разошлись в оценке ситуации с ценами. В Минэкономразвития сочли, что уже есть признаки раскручивания дефляционной спирали. В ЦБ текущую ситуацию с ценами в России считать дефляцией отказались. Что именно можно считать дефляцией, благоприятен ли этот процесс для потребителей, как он влияет на ситуацию в экономике, и нужно ли с ним бороться — выясняли «Известия».

Разошлись во мнениях

В середине июня министр экономического развития РФ Максим Решетников выразил опасения по поводу того, что Россия сползает в дефляционную спираль. А потому он надеется на то, что Банк России продолжит тренд на сокращение ключевой ставки.

Аналитики банков и финансовых компаний также предположили, что впервые в истории современной России по итогам июня может возникнуть дефляция. Они предрекали, что стоимость товаров в месячном выражении может сократиться в пределах 0,5%, что и произошло. Ряд специалистов допустил, что в 2022 году дефляция будет с июня по август.

Однако в ЦБ отказались считать текущую ситуацию с ценами в РФ дефляцией. Как заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, говорить о дефляции на основании изменения цен за неделю в России неуместно. Для того чтобы в экономике сформировалась дефляционная тенденция, должны быть две предпосылки , подчеркнул он.

Первая — должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют население и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать свой спрос. «У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны», — отметил Заботкин. Второй предпосылкой он назвал приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике. В России же, по данным за май, этот показатель составил 16,2% год к году.

Что такое дефляция

Дефляция — это увеличение реальной стоимости денег и снижение общего уровня цен на товары, работы и услуги. Снижается спрос со стороны покупателей на товары или услуги, снижается стоимость производимой продукции.

Экономисты констатируют: за последние два месяца инфляция в России действительно пошла на спад, что положительно повлияло на потребительский спрос.

По данным Росстата в июне цены снизились на 0,35% по отношению к майским значениям.

— Снижение цен в основном обеспечивалось удешевлением товаров, причем продовольственные товары снизились в цене сильнее непродовольственных, в то время как услуги к предыдущему месяцу подорожали, — поясняет аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов.

Палка о двух концах

Дефляция, с одной стороны, благоприятна для потребителя: можно приобрести больше товаров и услуг за тот же номинальный объем средств. Тем не менее, как подчеркивают аналитики, ситуацию следует рассматривать в контексте происходящего в экономике в целом: какие тенденции показывает безработица, что с уровнем зарплат. Характерные признаки дефляции — это и сокращение заработной платы работников, и рост числа безработных. Всё это ухудшает экономические условия.

— Дефляция может быть полезной в том случае, когда у компаний снижаются издержки производства, повышается эффективность и в борьбе за долю рынка производители снижают цены, не сокращая объемы производства и рабочие места, — отмечают аналитики «Фридом Финанс».

Монетная аномалия_2 Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Однако если дефляция обусловлена низким спросом (из-за неуверенности потребителей в завтрашнем дне и стремлением к накоплению средств и сокращению потребления), производство и бизнес так же реагирует на подобную ситуацию.

— Происходит сокращение инвестиций, корректируются в сторону уменьшения производственные планы, происходит сокращение работников и урезание зарплат, что ведет к повышению конкуренции на рынке труда и может вызвать рост безработицы. Тогда дефляция опасна, поскольку за положительный эффект в виде возможности приобрести товар или услугу по сниженной цене сегодня приходится расплачиваться завтрашним благополучием и перспективами роста экономики, — поясняет Михаил Беспалов из «КСП Капитал».

Эффект высокой базы

В нынешней ситуации большинство опрошенных «Известиями» аналитиков не усмотрели начала дефляционного тренда. Скорее, сработало чрезмерное укрепление рубля и эффект высокой базы, сформировшийся после шоковых событий первого квартала. Цены корректировались после слишком бурного роста в марте, когда ряд товаров подорожали на 30–40% . Таким образом, после пиковых ценовых значений ранней весны произошел закономерный откат.

— Снижение цен также вызвано сезонными факторами (в первую очередь это касается овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции) и эффектом от укрепления рубля, — указывает старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

— К тому же, в марте 2022 года в России спрос был рекордным. Граждане закупали товары впрок, но сделать закупки на всю жизнь невозможно. Поэтому сейчас запасы заканчиваются, и население снова возвращается к привычному уровню потребления , — добавляет декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина.