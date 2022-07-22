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Берегут у себя: потребительская уверенность в РФ упала до минимума за 7 лет

При каких условиях граждане смогут вернуться к тратам
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Индекс потребительской уверенности россиян — показатель, отражающий оценку экономической ситуации в стране, — опустился до –31%, таким образом, граждане перешли к сберегательной модели поведения. Таковы данные мониторинга НИУ ВШЭ, с которыми ознакомились «Известия». Это самый низкий показатель с 2015 года. В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили сохранение слабого спроса населения, а также дефляционного тренда в июле. Однако ситуация может измениться, если курс рубля ослабнет.

Пята недоверия

Во II квартале 2022 года итоговый индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ) снизился относительно предыдущего (–21%) до значения –31%, говорится в аналитическом исследовании НИУ ВШЭ. Это наиболее сильное сокращение с кризисного 2015 года, тогда показатель упал до –32%.

Справка «Известий»

Индекс потребительской уверенности россиян отражает их оценки экономической ситуации в стране, характеризует состояние делового климата.

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Сократились и другие индексы. Так, показатель благоприятности условий для совершения крупных покупок уменьшился на 14 п.п. и составил 46%. Индекс благоприятности условий для сбережений сократился на 6 п.п., до 44%. Однако это значение выше, чем в кризисные 2009 и 2015 годы, а также во II квартале 2020-го, когда был локдаун, говорится в исследовании ВШЭ.

«Впервые в ретроспективной динамике индикатора, согласно результатам опроса, во II квартале 2022 года наиболее резко на изменившиеся экономические условия отреагировали молодые люди в возрасте до 30 лет», — отмечается в мониторинге. В этой группе ИПУ упал по сравнению с предыдущим кварталом на 32 п.п. В документе говорится: кризисные события предыдущих лет отражались в большей степени на потребительских настроениях людей старшего и среднего возраста.

Берегут у себя
человек держит в руках российские монеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Основной причиной появления такой тенденции выступает психологический фактор: свою роль сыграли шок от изменений и прогнозируемое регуляторами падение экономики на 7–10%, пояснил «Известиям» один из авторов мониторинга, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, люди ожидают снижения доходов, что вызывает сокращение уровня потребления. Из-за этого замедляется экономический рост, поскольку на 45–50% экономика страны базируется на тратах домашних хозяйств.

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— Государство пытается компенсировать населению потери в доходах и потери за счет инфляции, ведь 15% инфляции — фактически налог на доходы, налог на деньги. То есть помимо 13% НДФЛ в этом году еще 15% — индекс потребительских цен, вследствие чего прямой налог составит 28%. Сегмент продовольственной инфляции будет на 2–3 пункта выше, чем общий индекс потребительских цен, что составит главный удар по низкодоходному населению, — предупредил Георгий Остапкович.

Вера в лучшее

В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили, что в реальном выражении показатели потребительского спроса всё еще ниже значений января–февраля. В целом спрос в экономике остается слабым, несмотря на некоторое оживление потребительской активности, вызванное сезонными тенденциями.

Сохраняется дефляционный тренд. В июне цены снизились на 0,35% месяц к месяцу. В июле тренд дефляции был продолжен. Потребительские кредиты (без ипотеки) не растут. По компаниям и ипотеке — основной прирост за счет льготных кредитных программ. Одновременно растут депозиты: в условиях высоких реальных ставок население и бизнес тратят деньги неохотно, предпочитают их сберегать, — отметили в ведомстве.

Берегут у себя
бытовой отдел, люди смотрят товар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Данные «Сбера» показывают, что рост зарплат заметно опередил потребительские траты: фонд оплаты труда увеличивается почти на 11% год к году, а потребительские расходы — всего на 8,6%, что указывает на рост накоплений. В любой кризисной ситуации происходит переход населения к сберегательной модели, сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Кроме того, отмечается процесс перестройки торговли, вызванный уходом с рынка части игроков.

Снижение потребительской активности обусловлено сокращением продаж непродовольственных товаров, в основном импортных. Цены на эти товары резко выросли, а предложение уменьшилось из-за санкций, разрушения цепочек поставок и ухода многих иностранных брендов с нашего рынка, — пояснил главный аналитик ПСБ Денис Попов. — Но ситуация постепенно выравнивается: цены корректируются вниз на фоне крепкого рубля и частичного восстановления импорта.

Он добавил: по данным ЦБ, население активно покупает валюту на бирже, рассчитывая на ослабление рубля во втором полугодии. При равновесном уровне курса сберегательное поведение населения может измениться, предупредил эксперт.

Берегут у себя
люди сидят в банке, ожидая подтверждение кридита
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Два месяца подряд наблюдается сокращение задолженности физических лиц перед банками. Как рассказал заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов, в финансовой организации в мае общий портфель кредитов сократился на 48 млрд рублей — на 0,7% с апреля, а средства населения на счетах увеличились на 257 млрд рублей — на 0,8%. Он отметил, что причинами сокращения кредитной активности стали высокие ставки и осторожность людей при планировании своих расходов. По мере дальнейшего снижения ставок будет расти потребительская активность и увеличиваться объем кредитования домохозяйств, что в том числе приведет к повышению потребительских цен.

В пресс-службе банка «Зенит» подчеркнули: не исключено, что по итогам июня–июля мы можем увидеть нулевое изменение потребительских цен, а в августе и сентябре их снижение на 0,1–0,2% месяц к месяцу.

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