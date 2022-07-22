Берегут у себя: потребительская уверенность в РФ упала до минимума за 7 лет
Индекс потребительской уверенности россиян — показатель, отражающий оценку экономической ситуации в стране, — опустился до –31%, таким образом, граждане перешли к сберегательной модели поведения. Таковы данные мониторинга НИУ ВШЭ, с которыми ознакомились «Известия». Это самый низкий показатель с 2015 года. В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили сохранение слабого спроса населения, а также дефляционного тренда в июле. Однако ситуация может измениться, если курс рубля ослабнет.
Пята недоверия
Во II квартале 2022 года итоговый индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ) снизился относительно предыдущего (–21%) до значения –31%, говорится в аналитическом исследовании НИУ ВШЭ. Это наиболее сильное сокращение с кризисного 2015 года, тогда показатель упал до –32%.
Сократились и другие индексы. Так, показатель благоприятности условий для совершения крупных покупок уменьшился на 14 п.п. и составил 46%. Индекс благоприятности условий для сбережений сократился на 6 п.п., до 44%. Однако это значение выше, чем в кризисные 2009 и 2015 годы, а также во II квартале 2020-го, когда был локдаун, говорится в исследовании ВШЭ.
«Впервые в ретроспективной динамике индикатора, согласно результатам опроса, во II квартале 2022 года наиболее резко на изменившиеся экономические условия отреагировали молодые люди в возрасте до 30 лет», — отмечается в мониторинге. В этой группе ИПУ упал по сравнению с предыдущим кварталом на 32 п.п. В документе говорится: кризисные события предыдущих лет отражались в большей степени на потребительских настроениях людей старшего и среднего возраста.
Основной причиной появления такой тенденции выступает психологический фактор: свою роль сыграли шок от изменений и прогнозируемое регуляторами падение экономики на 7–10%, пояснил «Известиям» один из авторов мониторинга, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, люди ожидают снижения доходов, что вызывает сокращение уровня потребления. Из-за этого замедляется экономический рост, поскольку на 45–50% экономика страны базируется на тратах домашних хозяйств.
— Государство пытается компенсировать населению потери в доходах и потери за счет инфляции, ведь 15% инфляции — фактически налог на доходы, налог на деньги. То есть помимо 13% НДФЛ в этом году еще 15% — индекс потребительских цен, вследствие чего прямой налог составит 28%. Сегмент продовольственной инфляции будет на 2–3 пункта выше, чем общий индекс потребительских цен, что составит главный удар по низкодоходному населению, — предупредил Георгий Остапкович.
Вера в лучшее
В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили, что в реальном выражении показатели потребительского спроса всё еще ниже значений января–февраля. В целом спрос в экономике остается слабым, несмотря на некоторое оживление потребительской активности, вызванное сезонными тенденциями.
— Сохраняется дефляционный тренд. В июне цены снизились на 0,35% месяц к месяцу. В июле тренд дефляции был продолжен. Потребительские кредиты (без ипотеки) не растут. По компаниям и ипотеке — основной прирост за счет льготных кредитных программ. Одновременно растут депозиты: в условиях высоких реальных ставок население и бизнес тратят деньги неохотно, предпочитают их сберегать, — отметили в ведомстве.
Данные «Сбера» показывают, что рост зарплат заметно опередил потребительские траты: фонд оплаты труда увеличивается почти на 11% год к году, а потребительские расходы — всего на 8,6%, что указывает на рост накоплений. В любой кризисной ситуации происходит переход населения к сберегательной модели, сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Кроме того, отмечается процесс перестройки торговли, вызванный уходом с рынка части игроков.
— Снижение потребительской активности обусловлено сокращением продаж непродовольственных товаров, в основном импортных. Цены на эти товары резко выросли, а предложение уменьшилось из-за санкций, разрушения цепочек поставок и ухода многих иностранных брендов с нашего рынка, — пояснил главный аналитик ПСБ Денис Попов. — Но ситуация постепенно выравнивается: цены корректируются вниз на фоне крепкого рубля и частичного восстановления импорта.
Он добавил: по данным ЦБ, население активно покупает валюту на бирже, рассчитывая на ослабление рубля во втором полугодии. При равновесном уровне курса сберегательное поведение населения может измениться, предупредил эксперт.
Два месяца подряд наблюдается сокращение задолженности физических лиц перед банками. Как рассказал заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов, в финансовой организации в мае общий портфель кредитов сократился на 48 млрд рублей — на 0,7% с апреля, а средства населения на счетах увеличились на 257 млрд рублей — на 0,8%. Он отметил, что причинами сокращения кредитной активности стали высокие ставки и осторожность людей при планировании своих расходов. По мере дальнейшего снижения ставок будет расти потребительская активность и увеличиваться объем кредитования домохозяйств, что в том числе приведет к повышению потребительских цен.
В пресс-службе банка «Зенит» подчеркнули: не исключено, что по итогам июня–июля мы можем увидеть нулевое изменение потребительских цен, а в августе и сентябре их снижение на 0,1–0,2% месяц к месяцу.