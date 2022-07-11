Заначка не из легких: сколько нужно откладывать на черный день

В условиях сложной социально-экономической обстановки россияне не потеряли способность к рациональному мышлению и планированию. Согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство наших соотечественников бережливо расходуют деньги, а многие ищут способы не только сохранить подушку безопасности, но и приумножить капиталы. О каких финансовых механизмах не мешает знать, какой характер нужен, чтобы вкладываться в покупку криптовалюты, и почему золото не приносит регулярный доход — в материале «Известий».

Деньги к деньгам

Только четверть россиян, опрошенных специалистами ВЦИОМ, намерены тратить зарплату или пенсию как можно скорее. Две трети респондентов считают, что сейчас лучше расходовать деньги по минимуму, стараясь больше откладывать на будущее. С этой рациональной точкой зрения полностью согласны финансовые аналитики. Если человек тратит всё до копейки, то рискует остаться без денег, когда его, например, сократят на работе.

— Если мы не уверены на 10 из 10, что сможем быстро найти новую работу с той же зарплатой, то обязаны откладывать каждый месяц минимум 10% от доходов семьи, а лучше больше. Когда есть сбережения, можно искать новую работу без паники и не браться за первое же предложение, которое не по душе , — говорит основатель IT-компании DesignCode&Robots, квалифицированный инвестор Руслан Халиков.

Держать рубли под подушкой — тоже не выход. В этом случае может произойти так, что инфляция «съест» все сбережения.

— Деньги не должны лежать мертвым грузом. Они должны генерировать новые деньги. Для этого нужно инвестировать каждый месяц и использовать сложный процент , — продолжает Руслан Халиков.

Заначка не из легких Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Но россияне и не намерены прятать деньги под матрасами и в кубышках для сбережения средств. Из числа опрошенных 43% высказываются за то, чтобы всё-таки хранить деньги на счетах банковских учреждений, и это на 6% больше, чем в прошлом году. Лишь треть респондентов (33%) намерены забрать свои вклады (против 44% в 2021 году).

Эксперт по управлению личными финансами Наталья Жукова считает, что банковский депозит — хороший инструмент для хранения финансовой подушки, накоплений на краткосрочные цели (отпуск, ремонт, какие-то покупки и т.д.). При этом важно выбрать надежный банк и не держать на депозите суммы выше 1 млн 400 тыс. рублей. Лучше разделить средства по разным банкам.

— Агентство по страхованию вкладов страхует вклады до 1,4 млн. То есть если у банка отберут лицензию, то вкладчику будет возвращена только эту сумма. Всё, что свыше этой суммы, уйдет в пользу государства , — предостерегает эксперт.

Сам себе финансист

Эксперт по управлению личными и семейными финансами Наталья Тимошкина уверена, что именно экономический кризис, начавшийся в 2022 году, заставил большинство людей пересмотреть отношение к деньгам и накоплениям.

— На первый план вышел ориентир на сохранение капитала, чтобы он не потерял своей стоимости и платежеспособности. Данная финансовая модель состоит из трех частей: резерв, операционный капитал и инвестиционный капитал , — поясняет Наталья Тимошкина.

По словам эксперта, первая часть (резерв) — это подушка безопасности, то есть накопления для компенсации непредвиденных потерь в будущем. Этот ресурс особенно востребован в кризис, когда неизбежны задержки выплаты зарплаты, увольнения. Ситуацию может усугубить неожиданная болезнь или другие события, на которые могут экстренно понадобиться деньги.

Заначка не из легких1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Если не сформирован резерв, то появится дополнительный стресс, связанный с поиском денег. Основное правило: размещение резерва допустимо только в ликвидные финансовые инструменты. Например, в банковских депозитах с опцией льготного досрочного расторжения или краткосрочные облигации надежных компаний. Резерв должен составлять не менее суммы шести ежемесячных расходов , — рассказывает Наталья Тимошкина.

Эксперт советует ответственно подходить и к формированию операционного​ капитала. Речь идет о деньгах на удовлетворение текущих потребностей. Основные​ требования к активам этого блока — круглосуточная доступность к счетам.

— Часть денежных средств рекомендуется размещать на банковских депозитах с функцией пополнения и снятия. Также для управления деньгами понадобятся карточные счета банков, которые,​ с одной стороны, имеют​ минимальный риск быть включенными​ в​ санкционный список, а​ с другой — обладать надежностью.​ Поэтому лучше иметь 3–4​ карты​ разных банков и​ в разной валюте. Операционный капитал должен составлять сумму 2–3 ежемесячных расходов , — разъясняет эксперт.

Остальные деньги Наталья Тимошкина советует приумножать с помощью инвестиционного капитала. Для этого необходимо соблюдать принцип диверсификации (разнообразия) и не покупать на все деньги один актив. В зависимости от целей спектр размещения средств многообразен.

Для приумножения своих капиталов существует очень большое количество инвестиционных финансовых инструментов. Каждый из них, по словам Натальи Жуковой, может решить определенные задачи. Важно всегда понимать цель, срок ее достижения, а также какой результат вы хотите получить в итоге.

— Лучше использовать не один инструмент, а несколько, тогда риск потерять все сбережения, не достичь цели значительно снижается. Чтобы рассмотреть все возможные варианты, найти наиболее выгодное решение, лучше обратиться к профессиональному финансовому советнику. Кроме того, есть очень жесткое правило: никогда не инвестируйте на заемные деньги, — говорит эксперт.

Заначка не из легких2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Бумажный капитал

Наталья Тимошкина рекомендует обратить внимание на ​российский фондовый рынок, где возможны инвестиции от небольших сумм.

— Доходность некоторых российских компаний превышает размер текущих банковских депозитов и имеет потенциал роста в ближайшем будущем в период восстановления экономики. При инвестировании каждый самостоятельно выбирает для себя оптимальные инструменты, исходя из своих целей, сроков, отношения к рискам и стартовой суммы накоплений , — комментирует эксперт.

По мнению Натальи Тимошкиной, необходимо понимать, что инвестировать нужно свободные деньги для реализации среднесрочных и долгосрочных целей (например, пассивный доход). Ценные бумаги — хороший вариант для инвестиций, но только при грамотном подходе и диверсификации всех рисков.

Если человек располагает солидной суммой или рассчитывает на высокую доходность, то Руслан Халиков рекомендует инвестировать в акции и облигации.



— Самый простой вариант — это ОФЗ (облигации федерального займа). Мы даем в долг государству, и оно обязано платить проценты по долгу. Доходность: 8,5–13,6% годовых в рублях. Вход — от 800 рублей, хорошая ликвидность , — рассказывает Халиков.



Кроме того, инвестор рекомендует покупать дивидендные акции и облигации российских компаний, у которых больше всего вероятность пережить кризис. По его мнению, это нефтегазовые и энергетические компании, добыча ресурсов, IT-сектор и крупные банки.



— Если у государства есть доля в данных компаниях, то по акциям будут платить дивиденды даже в кризис, так как стране нужно пополнять бюджет. Доходность: 4–16,6% годовых по дивидендам без учета роста акций , — продолжает Руслан Халиков.

Заначка не из легких5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев



Перед покупкой облигаций эксперт советует убедиться, что у компании есть деньги на погашение долга и оплату купонов. Что касается акций, то тут нужно уметь анализировать качественные и количественные параметры компании, а также разбираться в рынке, продукте, конкурентах и знать другие нюансы. Эксперт рекомендует не забывать про разумную диверсификацию: держать не более 10 и не менее 5 акций/облигаций в портфеле.

Главное, по мнению Халикова, инвестировать каждый месяц и реинвестировать дивиденды и купоны.

— Во-первых, это страховка от падения рынка. Если акции стали дешевле, то значит, на следующий месяц мы купим их больше и, как следствие, получим больше дивидендов. Во-вторых, это позволит использовать сложные проценты. Инвестируя 20 лет по 15 000 рублей в месяц со средним доходом в 12% годовых, мы получим 15 млн рублей. Инвестируя 30 лет, получим 52 млн рублей, — информирует Руслан Халиков.

В поисках дохода

Покупка жилья по-прежнему считается хорошим вариантом вложения средств. Наталья Тимошкина подчеркивает, что зарабатывать на недвижимости можно в двух вариантах. Во-первых, на росте цены с момента покупки на стадии «котлована» с последующей продажей при сдаче дома. Во-вторых, в качестве пассивного дохода, сдавая жилплощадь в аренду.

— А вот если вы решили инвестировать в золото, то необходимо помнить, что​ покупка слитков или инвестиционных монет рекомендуется в небольших количествах (не более 5% от всего портфеля). Золото не приносит регулярный доход и является больше защитным активом, чем доходным. Цена на него не снижается даже при самых сложных кризисах и просадках фондового рынка , — продолжает Наталья Тимошкина.

Все большую популярность набирают криптовалюты. По словам эксперта, ​это достаточно гибкий финансовый инструмент. Криптовалюты можно использовать не только для хранения в кошельках с целью заработка на росте курса, но и для расчетов.

Заначка не из легких3 Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer

— В России в скором времени планируется урегулировать работу с криптовалютами на законодательном уровне. Россияне смогут иметь их при посредничестве банков и проводить с ними некоторые операции. Сегодня размещать в криптовалюты рекомендуется не более 10–15% сбережений для того, чтобы иметь ликвидность, которая не привязана к российской или международной финансовой системе , — разъясняет Наталья Тимошкина.

Аналитики не советуют вкладываться в модные криптовалюты людям со слабыми нервами. Эта область — для тех, кто не боится рисковать и может себе позволить стоически принять финансовое поражение, если таковое случится.

— Крипта сопровождается высочайшим уровнем риска, доходность не гарантируется совсем. Если есть большое желание инвестировать деньги в этот инструмент, то лучше выделить сумму, которую будет не больно потерять , — предупреждает Наталья Жукова.

Эксперт советует тем, кто решится на операции с криптовалютой, обеспечить свой компьютер хорошим антивирусом, применять надежные пароли и сохранять эти данные в труднодоступном месте.

— Используйте и классические инструменты фондового рынка, не вкладывайтесь только в крипту. Если вам удалось получить хорошую прибыль от спекуляций на криптовалюте, то выведите часть прибыли и «перелейте» в более консервативные инструменты. Если делать так регулярно, то можно прирастить и сохранить капитал , — говорит Наталья Жукова.

Тем, кто не в состоянии разобраться в хитроумных финансовых операциях, огорчаться не стоит. Есть варианты, которые в любом случае принесут пользу без особого риска. Так, по мнению Руслана Халикова, лучшее вложение средств — это инвестиция в себя и в свое образование.

— Сегодня это актуально как никогда раньше. Я бы рекомендовал перейти в IT-сферу, изучать языки программирования или дизайн и обязательно совершенствовать английский язык. Инвестируя в себя, вы повышаете вероятность финансового благополучия своей семьи , — разъясняет эксперт.

Заначка не из легких4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Долговая яма

Богат не тот, кто много имеет, а тот, кому хватает, — эта народная мудрость хорошо иллюстрирует отношение россиян к бездумному расходованию средств. На покупку крупных товаров именно сейчас не считают нужным тратиться 70% опрошенных. На оптимистических позициях в этом вопросе держатся лишь 13% респондентов, а это, кстати, вдвое меньше, чем в прошлом году .

Наталья Жукова, комментируя данные опроса, еще раз подчеркивает, что сохранять часть своего заработка — это основа финансовой грамотности, принцип, который позволит чувствовать уверенность в своем будущем.

— Крупные покупки в настоящее время могут иметь место, если они были уже давно запланированы, для их приобретения хватает денежных средств и цена вас устраивает. Если же это не так, то стоит взвесить все за и против, прежде чем сделать приобретение , — говорит эксперт.

Не самое время, по мнению финансистов, брать в долг, если на желанную покупку не хватает средств. Тем более что отдавать придется с процентами. Но россияне стали осмотрительнее и в вопросах кредитования. Подавляющее большинство респондентов (81%) даже не задумываются о банковских займах. Только 6% опрошенных считают время для взятия кредитов благоприятным.

Если уж другого выхода нет, то, по словам Натальи Жуковой, кредиты следует брать с осторожностью, хорошо продумав все варианты развития событий, сравнив различные предложения банков.

— При этом обязательно нужно иметь запас денег на случай потери дохода — это позволит спокойно выправить ситуацию, найти другой источник дохода и выполнить обязательства перед банком. Такая финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме ежемесячных расходов, умноженных на 6. В расходы должна быть включена сумма ежемесячного платежа по кредиту, — разъясняет эксперт.