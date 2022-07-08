Суд да дефолт: число обанкротившихся россиян увеличилось на 40%

В России за полгода число граждан-банкротов увеличилось почти на 40% , по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за январь-июнь суды объявили несостоятельными 121,3 тыс. граждан и ИП против 88 тыс. годом ранее. Однако темпы роста продолжают замедляться : год назад количество личных дефолтов увеличилось в два раза. Наблюдаемая картина связана с исчерпанием эффекта низкой базы, объясняют эксперты. По их оценкам, в дальнейшем годовые темпы роста сохранятся на уровне 30–40%.

Тенденция замедления

Темпы роста банкротств граждан через суды за два квартала 2022-го продолжают снижаться . По итогам шести месяцев этого года несостоятельными признали 121,3 тыс. физлиц, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 37,8% больше, чем годом ранее, сообщили в «Федресурсе». Для сравнения: в январе–июне 2021 года наблюдался рост в 2,1 раза к аналогичному периоду 2020-го (с 42,7 тыс. до 88 тыс. человек). Впервые снижение темпов роста личных дефолтов за последнее время было зафиксировано в I квартале нынешнего года (33,6% больше).

За полугодие в абсолютном выражении по количеству граждан, признанных судами банкротами, лидируют Московская область и Москва — здесь их число достигает 6,1 тыс. и 5,7 тыс. человек соответственно. Первую пятерку замыкают Краснодарский край (5,6 тыс.), Башкортостан (5,1 тыс.) и Санкт-Петербург (4,8 тыс.), говорится в материалах. По-прежнему львиную долю процедур несостоятельности — 95,2% — инициируют сами граждане. Оставшиеся — конкурсные кредиторы (3,5%) и ФНС (1,3%).

За весь период существования института судебного банкротства физлиц — с 1 октября 2015-го по 30 июня этого года — несостоятельными объявлены 596,4 тыс. россиян , следует из статистики «Федресурса».

Суд да дефолт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

В России также действует механизм внесудебного банкротства — когда долг человека не превышает 500 тыс. рублей. По нему с сентября 2020 года по июнь этого к процедуре допущено 9,4 тыс. граждан, а 11,1 тыс. заявителей было отказано . Согласно данным «Федресурса», который публикует сведения МФЦ, за все это время общая сумма долга граждан, подлежащего к списанию, превысила 3,2 млрд рублей, из них полностью уже списано почти 2,2 млрд. По этой схеме лидируют Омская, Челябинская, Оренбургская, Свердловская области и Пермский край.

Рост количества завершенных процедур по несостоятельности физлиц говорит о том, что инструмент работающий , отметил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Говоря о повышении спроса на этот механизм при текущих реалиях в экономике, чиновник заверил, что он будет актуальным в любых экономических условиях.

В абсолютных величинах прирост в 33 тыс. довольно ощутим, оценил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин : это говорит о том, что институт состоялся и пользуется спросом. Тогда как замедление относительных темпов роста потребительских банкротств связано с исчерпанием эффекта низкой базы, объясняет он.

— Мораторий на банкротства по заявкам кредиторов, введенный с 1 апреля, почти не повлиял на динамику несостоятельности физлиц . Поскольку в 95% случаев сами граждане-должники инициируют процедуры. По этой причине и число отказов небольшое: всего 419, — добавил он.

Справка «Известий» Институт судебного банкротства граждан работает в России с октября 2015-го. Тогда как новая процедура внесудебного избавления от долгов появилась в сентябре 2020-го. В рамках первого механизма россиянин может признать себя банкротом при долге свыше 500 тыс. рублей и лишь раз в пять лет, процедура платная. Вторая — бесплатная, заявление подается в МФЦ. Под ее требования подпадают физлица с задолженностью от 50 тыс. до 500 тыс. Воспользоваться такой схемой можно только раз в 10 лет.

Темп в 30–40%

Наблюдаемые темпы увеличения числа банкротств граждан обусловлены рядом факторов, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Айсылу Алексеенко. В частности, сказываются рост безработицы и снижение реальных располагаемых доходов, в том числе в результате ускорения инфляции , отметила специалист. По ее мнению, при дальнейшем снижении благосостояния населения можно предположить, что негативная динамика сохранится и «плохих» кредитов на балансе банков станет больше .

— Однако так как рост доли несостоятельных граждан связан и с эффектом низкой базы, то в масштабах российской банковской системы это, скорее всего, не окажет существенного влияния на финансовый результат организаций, — констатировала Айсылу Алексеенко.

Суд да дефолт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Известия» запросили в крупных банках статистику признания клиентов несостоятельными. Существенной динамики по приросту дефолтов пока не наблюдается , рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. Но в краткосрочной перспективе стоит ожидать увеличения этих показателей как по причине общего снижения кредитоспособности клиентов в силу кризисной ситуации , так и за счет роста осведомленности населения о возможностях института банкротства, подчеркнул он.

Число потенциальных дефолтов вырастет из-за текущей ситуации в экономике, но из-за высокой неопределенности сложно спрогнозировать, насколько, отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, сейчас трудности с выплатами испытывает около 8 млн заемщиков . Он добавил, что региональное распределение личных банкротств зависит от ряда факторов: осведомленности населения о механизме избавления от долгов, развития рынка кредитования, общей платежеспособности граждан и влияния кризиса на доходы.