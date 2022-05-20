Коммунальное чтиво: должников за услуги ЖКХ стало на 15% больше

Количество должников по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) к концу I квартала 2022 года выросло на 0,6 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов. Рост может быть связан прежде всего, с последствиями пандемии, которая повлияла на доходы населения, считают эксперты. Сказалось и то, что управляющие компании стали активнее подавать иски, не сумев договориться с должниками в досудебном порядке.

Коронавирусный пик

До 4,6 млн выросло число неплательщиков за коммунальные услуги — как физических, так и юридических лиц — к концу I квартала 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Годом ранее должников по ЖКУ было 4 млн, т.е. рост составил 15%.

Основной причиной этой тенденции эксперты называют падение доходов россиян, вызванное пандемией. Сказался и рост потребления ресурсов во время удаленки.

Коммунальное чтиво Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Ситуация предсказуемая. Когда началась пандемия, очень многие стали работать и учиться дома. А когда в семье много детей, кто-нибудь постоянно работает на компьютере, тратится больше электричества. Растет и расход воды. Мы, в Совете по правам человека, говорили о том, что пойдет рост цифр в квитанциях и многие просто не смогут заплатить, — сказал «Известиям» член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Параллельно с этим продолжался рост тарифов, особенно в больших городах, подчеркнул он, в СПЧ неоднократно поступали жалобы на это.

Именно сейчас выходят на пик последствия пандемии коронавируса, среди которых сокращение числа рабочих мест, «схлопывание» малого бизнеса, считает глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

На отсрочку платежей могут претендовать только те, кто получает субсидию как малоимущий и заключает соответствующий договор о реструктуризации долга. Однако многие граждане не пользуются этой мерой поддержки, потому что не знают о ней, отметила депутат.

Санкционная яма

— Рост задолженности связан с тем, что у физических лиц ухудшилась ситуация с доходами. Даже если деньги имеются, есть накопления, граждане, наверное, не на первое место ставят оплату жилищно-коммунальных услуг. Более приоритетны для них продукты питания и лекарства, — полагает председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

На этом фоне управляющие компании стали активнее взыскивать средства с должников, обращаясь в суды. Рост количества исков — а как следствие исполнительных листов и судебных приказов в производстве у приставов — говорит о том, что управляющие компании перестраховываются или предыдущие переговоры с должниками не привели к желаемому результату, отметил эксперт.

— На решение подавать или не подавать иск влияет оценка перспективы взыскания. Я думаю, УК решили, что лучше сейчас обратиться за взысканием, пока не стало еще труднее. Кто последний пришел к должнику, как правило, проигрывает, — пояснил Константин Крохин.

Кирилл Кабанов напомнил, что управляющие компании не вправе передавать долги по ЖКХ коллекторам, поэтому уже отработали схему взыскания долгов именно через приставов.

Можно проводить судебные процедуры в упрощенном варианте, уточнила Галина Хованская. По действующему законодательству долги до 500 тыс. рублей рассматриваются судом в порядке приказного производства без вызова ответчика.

Коммунальное чтиво Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— И только если человек настаивает на разбирательстве по существу, назначается судебное заседание, — добавила депутат. — Там должник может привести свои аргументы и, возможно, выиграть. Или продлить рассрочку в связи с тем, что жизненные обстоятельства не позволяют ему сейчас погасить этот долг.

С 1 апреля правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве физических и юридических лиц по заявлениям, подаваемым кредиторами. Он относится и к взысканию долгов за ЖКУ, образовавшихся до 1 апреля. Однако это решение не успело повлиять на статистику I квартала, отметила в разговоре с «Известиями» зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Светлана Разворотнева.

— Запрет банкротства означает стоп на любые действия по отношению к должникам, но он произошел в апреле, то есть уже в начале II квартала, — сказала эксперт.

По ее мнению, влияние трудностей, связанных с санкциями и потерей доходов граждан, еще предстоит оценить.

— По итогам II квартала мы увидим, что происходит. Наверное, определенное падение жизненного уровня людей, закрытие каких-то производств, потеря работы определенными людьми повлияют на рост долгов, — считает Светлана Разворотнева.