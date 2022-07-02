В активном поиске: чего ждать от рынка в связи с дивидендной политикой компаний

Интерес к акциям российских компаний будет сохраняться, несмотря на политическую напряженность в мире, экономическую нестабильность и, как следствие, отсутствие гарантий по сохранности таких вложений, считают опрошенные «Известиями» эксперты. На днях рынок взбудоражил «Газпром» — акции компании упали на 30% на фоне отказа от дивидендов и решения основного акционера изъять 1,2 трлн рублей в бюджет через внеплановое повышение НДПИ. Участники рынка надеются, что интерес к российским бумагам вскоре восстановится. Куда советуют вкладываться аналитики и почему одни компании выплачивают дивиденды, а другие нет — в материале «Известий» .

Решения бизнеса

На днях в крупнейших российских компаниях прошли годовые собрания акционеров, по итогам которых были объявлены решения по дивидендам. «Газпром» впервые с 1998 года отказался от выплат за 2021-й. Это произошло на фоне решения основного акционера компании в лице государства изъять предназначенные для дивидендов 1,2 трлн рублей в бюджет через внеплановое повышение НДПИ . Эти средства компания должна будет выплатить за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября. Поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие повышение НДПИ для «Газпрома», Госдума приняла 30 июня — как раз в день проведения собрания акционеров компании.

Новости обрушили акции газового монополиста — на Мосбирже они потеряли 30% стоимости (снижение с 300 до 200 рублей). А фондовый индекс Мосбиржи просел на более чем 7% .

— Не было бы столь эмоциональной реакции, если бы об этом было объявлено заранее . Безусловно, инвесторы будут осторожнее. Но в целом это не повлияет на интерес к российскому рынку акций , — отметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

в активном поиске Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Принял решение не выплачивать дивиденды и «Сбер», но в этом случае никакой интриги не было , стоимость акций снизилась на 7%, а уже на следующий день она вернулась к уровню в 130 рублей.

«Роснефть» же, напротив, объявила о рекордных дивидендах акционерам, что вызвало рост стоимости бумаг компании . На старте торгов акции выросли в цене более чем на 6% (с 360 рублей до 390 рублей за акцию с последующим откатом к 380).

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев сказал «Известиям», что, несмотря на решение «Газпрома», сырьевой сектор сохранит привлекательность для инвестиций . Акции энергетических компаний обеспечены своим производством, в отличие, например, от доллара, который не обеспечен ничем, добавил эксперт.

Что касается «Роснефти», то за счет высокой доли рынков АТР в выручке компании, активной переориентации выпадающих объемов на Индию и сохраняющихся перспектив реализации проекта «Восток Ойл», компания сможет лучше других нефтяников приспособиться к новой реальности , отметила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Потери и рост

Единообразия в решениях по дивидендам в 2022 году не стоит ждать ни у частных, ни у госкомпаний , поэтому сложно гарантировать надежность вложений инвесторов, сказал «Известиям» начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров. В этих условиях оптимальным подходом к инвестициям будет диверсификация своих вложений , считает эксперт.

— Инвестировать можно в российские акции, рублевые облигации, в драгоценные металлы , — сейчас как раз тот случай, когда широкая диверсификация — один из лучших способов защиты. Главное — быть готовым к возможным новым просадкам стоимости активов , — добавил Дмитрий Александров.

На фоне мировых политических противоречий, инфляционных тенденций, состояния мировой экономики, коронавируса и ряда других факторов, найти «активы-убежища» чрезвычайно тяжело , согласен независимый финансовый аналитик Михаил Акопьян.

в активном поиске Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Поэтому недвижимость, валюта, депозиты, криптоактивы, акции или долговые ценные бумаги не могут быть гарантией сохранения или приумножения денежных средств. Оптимальным решением выглядит качественная диверсификация активов с использованием точечных инвестиционных идей, — согласен аналитик.

Дмитрий Александров отметил, что решения компаний принимаются, исходя из текущего финансового положения и стоящих задач, а они могут отличаться. В каких-то отраслях подход более однородный, в каких-то менее. С примером «Газпрома» и «Роснефти» очевидно, что хоть это и нефтегазовая отрасль, реальное положение дел у двух компаний очень различное , сказал «Известиям» эксперт.

— То, что «Сбер» и Московская биржа отказались от дивидендов, — это не сенсация: финансовый сектор, и особенно банки, находятся в трудном положении из-за санкций . И у банков, вероятно, даже в следующем году дивидендов не будет, — отметила Наталья Малых.

Сектор экономики

Вкладывать деньги стоит в сферы, которые хорошо знакомы инвестору , советует финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Иначе от незнания актива можно больше потерять, чем заработать. По словам эксперта, инвестировать желательно регулярно, с реинвестицией прибыли и на срок не менее пяти лет, чтобы избежать резких разнонаправленных ценовых колебаний . Если человек не готов ждать, тогда остается только один вариант — банковский вклад, заключил Владислав Антонов.

в активном поиске Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

На пике снижения стоимости акций можно приобретать для пополнения портфеля наиболее привлекательные бумаги крупнейших российских компаний . Спустя время они не могут не восстановиться, а сейчас есть шанс покупки бумаг по привлекательным ценам, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.