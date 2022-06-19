«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в мае

В начале апреля, после того как на Мосбирже снова начались торги всеми ключевыми инструментами фондового рынка, «Известия» вместе с биржевыми аналитиками ИК «Финам» составили несколько вариантов гипотетического инвестпортфеля и подсчитали, сколько могли заработать частные инвесторы на этих инструментах. В этом материале — результаты второго месяца инвестирования.

Итоги месяца

Несмотря на длительные выходные в начале мая, по итогам всего месяца объем торгов на Мосбирже вырос на 5,2%, до 78,2 трлн рублей. Самой популярной компанией, на акции которой пришлась треть объема портфелей частных инвесторов, стал «Газпром», что неудивительно, — все ждали объявления рекордных дивидендов за 2021 год. Это и произошло на деле: инвесторы, купившие акции газового гиганта в начале мая только за счет дивидендов (52,53 рубля на акцию), отбили свои затраты на покупку почти на четверть. Не считая того, что сама акция к концу месяца подорожала почти на 65 рублей. Проще говоря, инвесторы, купившие «Газпром» в начале месяца, увеличили вложенный капитал на 40%.

Открытый портфель Фото: ТАСС/Александр Щербак

Буквально перед решением совета директоров «Газпрома» о выплате дивидендов в Telegram-каналах, посвященных инвестиционной тематике, начал распространяться фейковый скриншот новости, якобы опубликованной РБК. В ней говорилось о том, что совет директоров «Газпрома» решил не выплачивать дивиденды за прошлый год — акции компании моментально обвалились на 13%. Позже в РБК подробно рассказали об этом инциденте и напомнили, что получать информацию о событиях на рынке ценных бумаг нужно исключительно из официальных и проверенных источников. В противном случае инвестор рискует заплатить рублем.

Что касается портфелей, собранных в качестве эксперимента аналитиками «Финама» и «Известиями», в безусловные лидеры выбился тот, который целиком состоит из корпоративных облигаций российских эмитентов, — за два месяца он подорожал почти на 8%. Второе место занял портфель с государственными облигациями (плюс 4,35% с начала эксперимента), а самым проигрышным вариантом оказался портфель из четырех экзотических валют, подешевевший за два месяца на 31%. Но обо всем по порядку. О том, как и по каким параметрам мы составляли портфели в начале апреля, — читайте здесь.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Наш первый портфель, состоящий на 80 и 20% из безналичных долларов и евро соответственно, за месяц подешевел на 15,8% или на 27,4% с начала эксперимента. Так, в рублевом выражении он подешевел с 200 тыс. до 145,2 тыс. рублей.

Главной причиной такого результата стало сильное и продолжительное укрепление рубля, вызванное несколькими факторами.

Открытый портфель Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Главной причиной укрепления рубля за прошедший период стало значительное снижение импорта: по разным оценкам, фиксируется падение на более чем 70%. Одновременно со стороны ЦБ РФ мы видим активные попытки ослабить курс, что выражается в дальнейшем смягчении ранее введенных ограничений. Впрочем, пока это нерезультативно — наблюдается лишь замедление укрепления, — объясняет инвестиционный консультант «Финама» Иван Пуховой.

Их мало кто видел вживую — франки, фунты, иены и юани

Наш менее консервативный валютный портфель, состоящий из швейцарских франков, британских фунтов, японских иен и китайских юаней в пропорциях 35, 30, 10 и 25% соответственно. На данный момент он стал худшим по динамике среди всех собранных инвестпортфелей, подешевев на 13% за месяц и на 31,2% с начала эксперимента. Вложенные в него 200 тыс. рублей превратились в 137,4 тыс. рублей.

Здесь сработали те же факторы, что и в более консервативном портфеле из доллара и евро: рубль продемонстрировал исключительную устойчивость. Такой сильной национальная валюта в последний раз была в 2017 году . Инвесторам с такой структурой портфеля остается следить за ситуацией — дальнейшая динамика будет определяться преимущественно геополитическими факторами. Вполне вероятно, что через месяц по итогам второго квартала адекватным решением будет ребалансировка портфеля.

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Самый консервативный рублевый портфель, состоящий из шести выпусков ОФЗ, рассчитанный на ежемесячное получение инвестором купонных выплат, занял второе место среди самых высокодоходных портфелей. За прошедший месяц его стоимость поднялась на 1,3% или на 4,35% суммарно за два месяца. По одному из выпусков прошла выплата купонов общей суммой 1,3 тыс. рублей. Таким образом общая рублевая стоимость портфеля выросла до 208,7 тыс. рублей.

Сейчас и далее ожидания дальнейшего снижения процентных ставок ЦБ играют ключевую роль в динамике ОФЗ. Сейчас видится, что лучшим решением для консервативного инвестора будет остаться в длинных ОФЗ, потому что они сильнее реагируют на изменение ставок. Такой подход может дать в перспективе более 10–15% годовых.

Открытый портфель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сигналом для перехода из длинных облигаций в короткие будет прекращение цикла снижения ставок. Вероятно, этот момент не за горами, инвестору стоит внимательно следить за риторикой и решениями регулятора. Напомним, что по итогам последнего цикла снижения ключевой ставки в пятницу, 10 июня, до 9,5% регулятор объявил о том, что далее «будет оценивать целесообразность» дальнейшего снижения ставки. По мнению некоторых аналитиков, такая риторика означает ужесточение сигнала.

Крупные компании, а не Минфин, — четыре выпуска корпоративных облигаций

Самую лучшую динамику среди наших инвестпортфелей показал тот, который полностью состоит из корпоративных облигаций Альфа-банка, «Аэрофлота», «Газпром-капитала» и Мособласти. Он подорожал на 3,8% за месяц и на 7,9% с начала эксперимента. К концу мая его суммарная стоимость выросла до 215,9 тыс. рублей.

Этот портфель также был подвержен влиянию изменения ставок. Но реакция корпоративных бумаг оказалась ожидаемо сильнее, чем в ОФЗ из-за более высокого риска в таких облигациях.

Нет лучшей доли, чем в доле, — акции российских «голубых фишек»

Наш инвестпортфель, состоящий из акций шести российских публичных компаний первого эшелона, практически не сдвинулся с места — за месяц его стоимость подорожала на 1%. Тем самым он отыграл снижение предыдущего месяца. Итоговый результат — минус 0,9% с начала эксперимента, а общая стоимость — 198,3 тыс. рублей. Такой результат получился в том числе благодаря рекордным дивидендам «Газпрома» — зачисление на количество акций в портфеле составило 5,5 тыс. рублей.

Если разбирать его более подробно, в этом портфеле бумаги НЛМК снижаются из-за отмены дивидендов, также давление на котировки оказывает риск возможных санкций. «Роснефть», «Фосагро» и «Полюс» пока в аутсайдерах портфеля. А «Газпром» и «Магнит» продолжают расти. Несмотря на решение не выплачивать дивиденды, у «Магнита» динамика достаточно уверенная. В первом квартале выручка ритейлера подскочила в годовом выражении на 37,7%, до 547,7 млрд рублей, что отчасти поддержало акции. В дальнейшем на фоне общей неопределенности, выбытия поставщиков и изменения коммерческих условий, возможность обеспечить наличие товара на полках за счет собственного производства может выгодно выделить «Магнит» в глазах покупателей, увеличить лояльность к сети и стабилизировать продажи, считает эксперт инвестиционной группы.

Открытый портфель Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Последний и самый высокорисковый из шести инвестпортфелей показал примерно такую же динамику, как и предыдущий, состоящий из акций «голубых фишек». За месяц он подешевел на 0,8% после едва заметного роста в прошлом месяце. Общая стоимость портфеля по результатам двух месяцев составила 198,4 тыс. рублей.

Половина компаний из этого портфеля сообщила, что выплатят дивиденды. Это стало главным позитивным сигналом и поддержало котировки. Эти же выплаты поддержали общую стоимость самого портфеля.

Вместо заключения

Однозначные оценки результативности портфелей давать преждевременно, прошло всего два месяца. Общая высокая волатильность может спутать все карты, на коротком горизонте — это приводит к отрицательным результатам.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).