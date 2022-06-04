Биржа трудна: россияне жалуются на полную блокировку иностранных акций

Частные инвесторы жалуются на блокировку иностранных акций в диапазоне от 10 до 100% портфеля, «Известия» ознакомились с публикациями на форуме vc.ru и в Telegram-чатах. В связи с решением Euroclear приостановить работу с Национальным расчетным депозитарием (НРД) Центробанк с 30 мая ограничил операции с большинством бумаг западных компаний , торгующихся на СПБ Бирже. Брокеры сообщают, что в среднем у их клиентов заблокировано всего 12% бумаг. При этом эксперты отмечают, что доля замороженных акций у каждого конкретного инвестора в зависимости от портфеля действительно может достигать и 100%. Кроме того, 3 июня ЕС ввел санкции против НРД, что может отсрочить разморозку активов россиян . Каковы перспективы розничных инвесторов и к каким бумагам еще есть доступ — в материале «Известий».

Обособленные бумаги

Центробанк с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями . Подобное решение принято из-за приостановления Euroclear операций с НРД в марте, что сделало невозможным совершение расчетов по ряду бумаг, принадлежащих российским инвесторам. Исключением стали акции зарубежных эмитентов, основной бизнес которых находится в России . Например, «Яндекса», Ozon, HeadHunter. Также блокировка не должна была коснуться зарубежных корпораций Apple, Tesla, Virgin Galactic и ряда других.

Согласно предписанию ЦБ, брокерам необходимо было определить количество бумаг, учет которых производится в НРД, перевести их на неторговые счета и приостановить по ним все операции. Другими словами, обособить их . Ограничения коснутся только тех клиентов, на счете которых есть акции компаний, подпадающих под процедуру обособления, поясняют на СПБ Бирже. Всего в такой список включено 990 бумаг зарубежных компаний. Например, таких как Amazon, Netflix и др.

Биржа трудна Фото: РИА Новости/Владимир Песня

На счете клиента будет обособлена только небольшая часть таких ценных бумаг , говорится в пояснениях площадки. Их точное количество определит брокер, исходя из принципа пропорциональности , объяснили в СПБ Бирже: в денежном выражении доля замороженных для операций бумаг не превысит 14% от всего доступного объема для торговли на площадке.

Право собственности владельцев на бумаги, попавших под заморозку, сохранится , сказано в заявлении ЦБ. Однако возможность распоряжаться ими в прежнем режиме появится по мере снятия ограничений.

Деньги немаленькие

Частные инвесторы жалуются на блокировку акций иностранных эмитентов: доля их замороженных активов колеблется от 10 до 100%. «Известия» связались с авторами некоторых претензий на форуме vc.ru и в Telegram-чатах. Под ограничения попали все зарубежные акции, которые были на брокерском счете, написал Никита в Telegram-группе. «Всё печально , учитывая, что деньги немаленькие, и неизвестно, насколько всё это затянется», — поделился он с «Известиями».

— В моем портфеле заблокированными оказались около 70% бумаг иностранных корпораций. И странно, что в их числе оказались акции Tesla, а также «Яндекса», TCS Group и Ozon , на которых не должно было распространяться ограничение ЦБ, — рассказала «Известиям» москвичка Наталья, которая перевела недавно свои бумаги из «Альфы» в БКС.

Биржа трудна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

После введения ограничений недоступными оказались самые выгодные акции, которые были в хорошем плюсе, посетовал участник форума vc.ru Василий: всего около 50% .

«В целом большинство клиентов всех брокеров столкнулись практически с полной блокировкой иностранных акций. Например, часто в группах пишут об оставшихся для торговли 2–3 штуках акций одного эмитента из былых 50 или 100. У кого-то действительно оказались в блоке около 10% от общего портфеля, есть и «везунчики» , которых ограничение не коснулось, но их мало», — рассказал «Известиям» создатель Telegram-чатов «Разборки с брокерами» Игорь Дерябин.

Учитывая все случаи, заявления о равном распределении ликвидных иностранных бумаг между клиентами всех брокеров оказались просто словами, считает он.

Биржа трудна Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По словам руководителя управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрия Леснова, от клиента к клиенту такие цифры разнятся. Но в среднем доля замороженных акций в портфелях составляет порядка 12% от иностранных бумаг, которые хранятся у клиентов на СПБ Бирже . Сейчас поступает много обращений от инвесторов, но все они носят консультационный характер, добавил он.

Аппетит к риску

Когда идет речь о 14% акций, которые могут быть заморожены, имеется в виду доля от всего торгуемого на СПБ Бирже объема бумаг , отметил глава НАУФОР Алексей Тимофеев. Это значит, что у отдельных инвесторов действительно может быть заблокировано больше активов в зависимости от доли соответствующих бумаг, замороженных Euroclear, приходящихся на клиентов брокера и их портфель, пояснил он.

— Решение ЦБ о блокировке и обособлении части иностранных бумаг — беспрецедентно вынужденное, но и честное . Из двух зол выбрано меньшее: если делать вид, что всё хорошо и спокойно, то последствия для инвесторов оказались бы хуже, — считает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

По мнению директора департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константина Асатурова, скорее портфели физлиц, у которых заблокирована очень большая доля бумаг или заморожены торгуемые за рубежом расписки компаний с преимущественной деятельностью в России (как «Яндекс», Ozon и др.), просто были переведены из другого банка с изначально заблокированным счетом, на котором все или почти все бумаги хранились в НРД.

Биржа трудна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сложно найти плюсы для инвесторов в ограничении их права отчуждать свои ценные бумаги на бирже , отметил председатель Коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров. Он не исключил судебных исков в перспективе.

Покупка иностранных акций через российскую юрисдикцию в моменте сопряжена с риском заморозки конкретных активов или блокировки средств, считает Константин Асатуров: это поубавит аппетиты россиян с точки зрения приобретения таких активов. Доверие россиян к рынку катастрофически падает , иностранные бумаги становятся токсичными, влекущими очень высокие риски, добавил Марк Гойхман.

«Известия» обратились за комментарием в ЦБ по поводу объемов замороженных средств инвесторов. В СПБ Биржу также направлен запрос о возможности пересмотра доли недоступных активов.

3 июня стало известно, что Евросоюз включил НРД в санкционный список. По сути, это означает приостановку всех операций с бумагами, которые хранились в российским депозитарии, начиная от операций купли-продажи и заканчивая получением купонов и дивидендов, отметил Константин Асатуров. Всё это еще больше отдаляет потенциальное размораживание активов россиян , констатировал он.