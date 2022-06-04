Биржа трудна: россияне жалуются на полную блокировку иностранных акций
Частные инвесторы жалуются на блокировку иностранных акций в диапазоне от 10 до 100% портфеля, «Известия» ознакомились с публикациями на форуме vc.ru и в Telegram-чатах. В связи с решением Euroclear приостановить работу с Национальным расчетным депозитарием (НРД) Центробанк с 30 мая ограничил операции с большинством бумаг западных компаний, торгующихся на СПБ Бирже. Брокеры сообщают, что в среднем у их клиентов заблокировано всего 12% бумаг. При этом эксперты отмечают, что доля замороженных акций у каждого конкретного инвестора в зависимости от портфеля действительно может достигать и 100%. Кроме того, 3 июня ЕС ввел санкции против НРД, что может отсрочить разморозку активов россиян. Каковы перспективы розничных инвесторов и к каким бумагам еще есть доступ — в материале «Известий».
Обособленные бумаги
Центробанк с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями. Подобное решение принято из-за приостановления Euroclear операций с НРД в марте, что сделало невозможным совершение расчетов по ряду бумаг, принадлежащих российским инвесторам. Исключением стали акции зарубежных эмитентов, основной бизнес которых находится в России. Например, «Яндекса», Ozon, HeadHunter. Также блокировка не должна была коснуться зарубежных корпораций Apple, Tesla, Virgin Galactic и ряда других.
Согласно предписанию ЦБ, брокерам необходимо было определить количество бумаг, учет которых производится в НРД, перевести их на неторговые счета и приостановить по ним все операции. Другими словами, обособить их. Ограничения коснутся только тех клиентов, на счете которых есть акции компаний, подпадающих под процедуру обособления, поясняют на СПБ Бирже. Всего в такой список включено 990 бумаг зарубежных компаний. Например, таких как Amazon, Netflix и др.
На счете клиента будет обособлена только небольшая часть таких ценных бумаг, говорится в пояснениях площадки. Их точное количество определит брокер, исходя из принципа пропорциональности, объяснили в СПБ Бирже: в денежном выражении доля замороженных для операций бумаг не превысит 14% от всего доступного объема для торговли на площадке.
Право собственности владельцев на бумаги, попавших под заморозку, сохранится, сказано в заявлении ЦБ. Однако возможность распоряжаться ими в прежнем режиме появится по мере снятия ограничений.
Деньги немаленькие
Частные инвесторы жалуются на блокировку акций иностранных эмитентов: доля их замороженных активов колеблется от 10 до 100%. «Известия» связались с авторами некоторых претензий на форуме vc.ru и в Telegram-чатах. Под ограничения попали все зарубежные акции, которые были на брокерском счете, написал Никита в Telegram-группе. «Всё печально, учитывая, что деньги немаленькие, и неизвестно, насколько всё это затянется», — поделился он с «Известиями».
— В моем портфеле заблокированными оказались около 70% бумаг иностранных корпораций. И странно, что в их числе оказались акции Tesla, а также «Яндекса», TCS Group и Ozon, на которых не должно было распространяться ограничение ЦБ, — рассказала «Известиям» москвичка Наталья, которая перевела недавно свои бумаги из «Альфы» в БКС.
После введения ограничений недоступными оказались самые выгодные акции, которые были в хорошем плюсе, посетовал участник форума vc.ru Василий: всего около 50%.
«В целом большинство клиентов всех брокеров столкнулись практически с полной блокировкой иностранных акций. Например, часто в группах пишут об оставшихся для торговли 2–3 штуках акций одного эмитента из былых 50 или 100. У кого-то действительно оказались в блоке около 10% от общего портфеля, есть и «везунчики», которых ограничение не коснулось, но их мало», — рассказал «Известиям» создатель Telegram-чатов «Разборки с брокерами» Игорь Дерябин.
Учитывая все случаи, заявления о равном распределении ликвидных иностранных бумаг между клиентами всех брокеров оказались просто словами, считает он.
По словам руководителя управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрия Леснова, от клиента к клиенту такие цифры разнятся. Но в среднем доля замороженных акций в портфелях составляет порядка 12% от иностранных бумаг, которые хранятся у клиентов на СПБ Бирже. Сейчас поступает много обращений от инвесторов, но все они носят консультационный характер, добавил он.
Аппетит к риску
Когда идет речь о 14% акций, которые могут быть заморожены, имеется в виду доля от всего торгуемого на СПБ Бирже объема бумаг, отметил глава НАУФОР Алексей Тимофеев. Это значит, что у отдельных инвесторов действительно может быть заблокировано больше активов в зависимости от доли соответствующих бумаг, замороженных Euroclear, приходящихся на клиентов брокера и их портфель, пояснил он.
— Решение ЦБ о блокировке и обособлении части иностранных бумаг — беспрецедентно вынужденное, но и честное. Из двух зол выбрано меньшее: если делать вид, что всё хорошо и спокойно, то последствия для инвесторов оказались бы хуже, — считает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.
По мнению директора департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константина Асатурова, скорее портфели физлиц, у которых заблокирована очень большая доля бумаг или заморожены торгуемые за рубежом расписки компаний с преимущественной деятельностью в России (как «Яндекс», Ozon и др.), просто были переведены из другого банка с изначально заблокированным счетом, на котором все или почти все бумаги хранились в НРД.
Сложно найти плюсы для инвесторов в ограничении их права отчуждать свои ценные бумаги на бирже, отметил председатель Коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров. Он не исключил судебных исков в перспективе.
Покупка иностранных акций через российскую юрисдикцию в моменте сопряжена с риском заморозки конкретных активов или блокировки средств, считает Константин Асатуров: это поубавит аппетиты россиян с точки зрения приобретения таких активов. Доверие россиян к рынку катастрофически падает, иностранные бумаги становятся токсичными, влекущими очень высокие риски, добавил Марк Гойхман.
«Известия» обратились за комментарием в ЦБ по поводу объемов замороженных средств инвесторов. В СПБ Биржу также направлен запрос о возможности пересмотра доли недоступных активов.
3 июня стало известно, что Евросоюз включил НРД в санкционный список. По сути, это означает приостановку всех операций с бумагами, которые хранились в российским депозитарии, начиная от операций купли-продажи и заканчивая получением купонов и дивидендов, отметил Константин Асатуров. Всё это еще больше отдаляет потенциальное размораживание активов россиян, констатировал он.
Другие эксперты допускают, что санкции против Национального расчетного депозитария могут означать заморозку активов россиян на долгое время, а может, и навсегда. Но в отношении некоторых бумаг есть повод для оптимизма, поскольку не все иностранные акции хранились в НРД. Например, те же бумаги Apple, Tesla — в другом депозитарии. По словам Константина Асатурова, пока ограничения наложены только европейцами, поэтому схема владения зарубежными акциями через другие депозитарии по-прежнему работает.