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Грош — цена: родственники из 48 стран смогут дарить россиянам ценные бумаги

Новое решение Минфина развивает программу налоговой амнистии и репатриации капиталов в страну
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство позволит совершать сделки дарения или купли-продажи ценных бумаг (за один рубль) между гражданами РФ и их близкими родственниками из недружественных стран. По мнению финансистов, это может привести к снижению стоимости акций на ММВБ, поскольку существенную долю акционеров крупнейших российских компаний составляют иностранные граждане. Какие возможности открывает новое право для россиян и их родственников в недружественных странах — в материале «Известий».

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Российским физлицам разрешили получать в подарок или покупать по цене не выше одного рубля ценные бумаги у своих родственников из недружественных стран (в перечне — 48 государств). Оговариваемые сделки можно совершать при условии, что их стороны являются супругами или близкими родственниками.

В настоящий момент недружественные иностранцы не могут совершать сделки купли-продажи ценных бумаг, фактически их операции сильно ограничены и сведены к нулю на территории РФ. Данное правительственное разрешение позволит им продать или подарить ценную бумагу супругу или близкому родственнику — российскому гражданину.

Грош — цена
ЦБ банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В случае необходимости срочно продать ценную бумагу может стать хорошей возможностью для иностранца, — говорит директор по комплаенсу и управлению рисками ИК General Invest Ольга Муратова. — Однако в связи с тем, что профессиональные участники финансового рынка имеют большое количество ограничений на операции с ценными бумагами иностранцев, пока непонятно, как банки, брокеры и депозитарии будут проводить такие операции.

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Финансисты ожидают, что в ближайшее время Банк России выпустит соответствующие разъяснения. «Известия» направили запросы в ЦБ РФ, Минфин и Росфинмониторинг. На момент публикации ведомства не представили ответы.

Объявленное право создает возможность для арбитража между ценами на российские ценные бумаги за рубежом и внутри России, разъясняют финансисты. В настоящее время из-за запрета нерезидентам продавать российские акции и облигации цены на активы упали до 10–20% от их внутрироссийской стоимости, рассказал «Известиям» гендиректор ООО УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

Таким образом, если у россиянина есть близкий родственник за границей с открытым брокерским счетом, он может купить за рубежом акции и через своего родственника продать в РФ по цене в 5–10 раз дороже. А поскольку разрешено только дарить или продавать за символическую цену не выше 1 рубля, это не приведет к оттоку капитала из России, уверен глава «Арикапитала». По его мнению, в зависимости от масштабов использования данной схемы это может привести к снижению стоимости акций на ММВБ, поскольку нерезиденты составляют существенную долю акционеров крупнейших российских компаний.

По мнению президента Национальной ассоциации инвесторов (НАИ.РФ) Максима Оводкова, разрешение получать в подарок или выкупать за рубль ценные бумаги у родственников из недружественных стран поможет облегчить репатриацию ценных бумаг в российскую юрисдикцию. Санкционный период и всё, что связано с ограничениями, — это достаточно нестандартная ситуация, которая диктует нестандартные решения для сохранения активов, аргументирует он. Поэтому новое разрешение упростит и ускорит переход ценных бумаг на российских держателей, позволит без вывода капитала обеспечить возврат акций в нашу страну, отмечает он.

Грош — цена
брокер банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Хотя в расчет надо брать и налоговое администрирование, — говорит Оводков. — Так, в Великобритании, которая на протяжении долгого времени была одной из приоритетных стран для граждан России и СНГ с точки зрения открытия бизнеса или приобретения активов, существует отдельный налог на прибыль при реализации любого актива: например, ценных бумаг или недвижимости. Для большинства активов ставка налога на прибыль составляет 20%, для жилой недвижимости (кроме основного жилья) — 28%. Не стоит забывать и о том, что в Великобритании доход физического лица облагается налогом по прогрессивной шкале, процентная ставка может доходить до 45%. В США по дивидендам ставка налога составит 30%. Так что российский рубль наши акции сбережет.

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Замгендиректора «Открытие Инвестиции» по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Андрей Салащенко добавляет, что в реальности данное разрешение просто дает иностранцам, которые имеют родственников в России, не чувствовать себя недружественными лицами. Они получают возможность обеспечить работу со своими инвестициями вместо долгосрочной заморозки.

Игольное ушко возможностей

В нынешних обстоятельствах решение Минфина означает некоторое послабление контроля за движением капитала для физических лиц, объясняют в УК «БСПБ Капитал». По мнению финансистов, послабление будет иметь весьма ограниченный характер: скорее всего, оно коснется достаточно узкого круга инвесторов.

— Это дает возможность резидентам недружественных стран разблокировать ценные бумаги, находящиеся в России, — говорят в УК «БСПБ Капитал». — На текущем этапе, данное решение Минфина РФ никак не позволит российским резидентам получить доступ к иностранным ценным бумагам, заблокированным в иностранных депозитариях, так как мост между Euroclear/Clearstream и НРД до сих пор заблокирован. Однако решение позволит близким родственникам-нерезидентам через россиян получать доход и совершать сделки с ценными бумагами, учитываемыми в российских депозитариях.

Справка «Известий»

НРД — центральный российский расчетный депозитарий, который специализируется на предоставлении депозитарных, расчетных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка.

Euroclear/Clearstream — международный аналог НРД (международные центральные депозитарии, специализируются на расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг).

У НРД открыты счета в Clearstream и Euroclear, через которые происходят операции с иностранными ценными бумагами на зарубежных биржах и выплаты по еврооблигациям, а также осуществляются расчеты между участниками финансового рынка.

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос данную меру предлагает трактовать как продолжение программы налоговой амнистии и репатриации капиталов в Россию. Это может вернуть в отечественную юрисдикцию активы, приобретенные на деньги российского происхождения и оформленные на иностранных доверенных физических лиц.

Грош — цена
деньги рубли доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Вероятно, это облегчит проблемы, связанные с владением депозитарными расписками российских компаний, — допускает Манжос. — По-видимому, появится и возможность реализовать замороженные в России рублевые активы иностранных физических лиц в форме перевода их в собственность граждан РФ. Это относится и к номинальным, и к реальным иностранным собственникам российских ценных бумаг.

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С учетом того, что российские граждане получают ценные бумаги бесплатно или по минимальной цене, после их реализации со всей суммы продажи будет взиматься налог на доходы физических лиц. Таким образом, государство решит проблему пострадавших от санкций инвесторов и попутно пополнит бюджет.

Риск-менеджер «Алго Капитала» не исключает, что вслед за этим последуют некоторые ответные послабления для российских физических лиц, которые купили акции иностранных компаний на Московской бирже. Ведь торги ими до сих пор не возобновлены в связи с проблемами на стороне иностранного депозитария.

Но у этой схемы в ПАО «УК «Арсагера» видят и издержки: возможность обогащения посредством арбитражной схемы. Родственник помимо своих бумаг сможет подарить еще и бумаги, купленные у других лиц, разъясняет начальник управления информации и продвижения ПАО «УК «Арсагера» Анастасия Таганова. «Таким образом, теоретически все торгуемые там бумаги смогут перекочевать на наш рынок и стать проданными резидентом», — заключает Таганова.

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