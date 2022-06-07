Безвыходное вложение: у западных инвесткомпаний в РФ заморожено минимум $17 млрд

Крупнейшие западные инвестбанки и компании держат в России не менее $17 млрд , выяснили «Известия», изучив их отчетности. Например, вложения Citi Group в РФ составляют порядка $8,2 млрд, а Mоrgan Stanley инвестирует в корпоративные бонды Альфа-банка, МКБ и «Газпрома» . Эти деньги фактически заморожены, поскольку ЦБ запретил нерезидентам продавать российские ценные бумаги и выводить деньги. Впрочем, вряд ли кто-то из них разорится, поскольку доля вложений в страну составляет несколько процентов активов западных инвестфондов, уточнили опрошенные «Известиями» эксперты.

Кто и сколько

«Известия» изучили годовые и квартальные отчетности 12 крупнейших западных инвестбанков и компаний на предмет их вложений в суверенные российские еврооблигации и корпоративные бумаги эмитентов РФ: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group. Два из них — State Street Corporation и HSBC — в своих документах не сообщают о вложениях в Россию. Остальные в сумме рискуют потерять в стране порядка $17 млрд. Среди них вложения распределяются таким образом:

Citi Group. Страновой риск, который приходится на Россию, составляет $5,4 млрд по итогам 2021 года. В отчете уточняется, что эта цифра не включает в себя примерно $1 млрд наличных и депозитов в Банке России и других финансовых учреждениях, а также $1,8 млрд соглашений об обратном выкупе с различными контрагентами. В сумме вложения Citi Group в РФ составляют порядка $8,2 млрд. В пресс-службе Citi Group и ЦБ РФ не ответили на запрос «Известий».

Страновой риск, который приходится на Россию, составляет $5,4 млрд по итогам 2021 года. В отчете уточняется, что эта цифра не включает в себя примерно $1 млрд наличных и депозитов в Банке России и других финансовых учреждениях, а также $1,8 млрд соглашений об обратном выкупе с различными контрагентами. В сумме вложения Citi Group в РФ составляют порядка $8,2 млрд. В пресс-службе Citi Group и ЦБ РФ не ответили на запрос «Известий». Deutsche Bank. Россия входит в число стран с наибольшим кредитным риском (объемы займов) для немецкого банка, следует из его годового отчета. Риск составляет €3,6 млрд (или $3,87 млрд). Кроме того, по данным отчета, финорганизация хранит наличные денежные средства в размере €526 млн ($0,565 млрд) в российских банках, преимущественно — в ЦБ РФ. Суммарно вложения Deutsche Bank в РФ составляют $4,43 млрд. «Известия» направили запрос в Deutsche Bank.

Безвыходное вложение Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Credit Suisse. В отчете швейцарского банка говорится, что на конец 2021 года чистый кредитный риск в России составлял 0,8 млрд швейцарских франков ($0,832 млрд). В отчете подчеркивается, что с этого момента риски были сокращены, однако не уточняется, насколько. Кроме того, стоимость чистых активов российских дочерних компаний Credit Suisse составляла примерно 0,2 млрд франков ($0,28 млрд). Общая сумма вложений составляет $1,1 млрд. В компании отказали «Известиям» в комментариях.

В отчете швейцарского банка говорится, что на конец 2021 года чистый кредитный риск в России составлял 0,8 млрд швейцарских франков ($0,832 млрд). В отчете подчеркивается, что с этого момента риски были сокращены, однако не уточняется, насколько. Кроме того, стоимость чистых активов российских дочерних компаний Credit Suisse составляла примерно 0,2 млрд франков ($0,28 млрд). Общая сумма вложений составляет $1,1 млрд. В компании отказали «Известиям» в комментариях. Goldman Sachs . Американский инвестбанк оценивает свой кредитный риск в России в $650 млн, а рыночный риск (размер инвестиций) — еще в $414 млн. В сумме это $1,064 млрд. В пресс-службе Goldman Sachs не ответили на запрос «Известий».

. Американский инвестбанк оценивает свой кредитный риск в России в $650 млн, а рыночный риск (размер инвестиций) — еще в $414 млн. В сумме это $1,064 млрд. В пресс-службе Goldman Sachs не ответили на запрос «Известий». JPMorgan Chase . Финансовый конгломерат США в годовом отчете сообщил, что рискует потерять $1 млрд на вложениях в Россию. В компании заявили «Известиям», что после начала спецоперации на Украине инвестиции в страну сократились «на несколько сотен миллионов долларов». Потерь в РФ у JPMorgan Chase практически нет, заявили в пресс-службе.

. Финансовый конгломерат США в годовом отчете сообщил, что рискует потерять $1 млрд на вложениях в Россию. В компании заявили «Известиям», что после начала спецоперации на Украине инвестиции в страну сократились «на несколько сотен миллионов долларов». Потерь в РФ у JPMorgan Chase практически нет, заявили в пресс-службе. BlackRock. Чистые активы американского фонда Russia ETF, вложенные в РФ, составляет $0,586 млрд, следует из годового отчета. «Известия» направили запрос в BlackRock.

Чистые активы американского фонда Russia ETF, вложенные в РФ, составляет $0,586 млрд, следует из годового отчета. «Известия» направили запрос в BlackRock. UBS. По данным квартальной отчетности швейцарского холдинга, подверженность риску корпорации в России сократилась до $0,4 млрд по состоянию на 31 марта 2022 года. В компании не ответили на запрос «Известий».

По данным квартальной отчетности швейцарского холдинга, подверженность риску корпорации в России сократилась до $0,4 млрд по состоянию на 31 марта 2022 года. В компании не ответили на запрос «Известий». Bank of America. Резервы на возможные потери по кредитам Bank of America составляют $165 млн и в основном отражают увеличение, вызванное российскими рисками, сообщается в квартальном отчете финорганизации. В компании не предоставили комментариев.

Безвыходное вложение Фото: ТАСС/imago/Richard B. Levine

Morgan Stanley. В соответствии с годовым отчетом американской Morgan Stanley, общая сумма инвестиций в Россию составляет $120 млн. Среди эмитентов, в которых вкладывалась компания — Альфа-банк, МКБ, «Газпром» и Совкомбанк. В пресс-службе Morgan Stanley не ответили на запрос «Известий».

В соответствии с годовым отчетом американской Morgan Stanley, общая сумма инвестиций в Россию составляет $120 млн. Среди эмитентов, в которых вкладывалась компания — Альфа-банк, МКБ, «Газпром» и Совкомбанк. В пресс-службе Morgan Stanley не ответили на запрос «Известий». Barclays. Головная компания Barclays не упоминает в своей документации Россию, однако в годовом отчете Barclays Ireland говорится, что компания не имеет обязательств в России. «Известия» направили запрос в Barclays.

Корректность расчетов суммы вложений иностранных инвестбанков в Россию «Известиям» подтвердили в «БКС Мир инвестиций» . По словам эксперта Валерия Емельянова, потеря инвестиций в РФ не станет для них трагедией. Эксперт подсчитал, что у Goldman Sachs — $2,5 трлн под управлением, из которых на Россию приходится 0,4%. У JPMorgan Chase доля активов в РФ составляет 0,3%, у Morgan Stanley — менее 0,08%, у BlackRock — 0,06%, у Deutche Bank — 0,4%, у Citi Group — 0,5%.

Какие риски

28 февраля Банк России в ответ на санкции Запада ввел запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами, а также ограничил вывод ими средств из российской финансовой системы . По сути, ограничения на вывод капитала обнулили стоимость российских активов, принадлежащих иностранцам, пояснил Валерий Емельянов: даже если они будут проданы внутри страны, вывести их пока невозможно, а значит, инвестбанкам придется списывать эти активы по факту и позднее восстанавливать в судах.

Западные инвесткомпании просто спишут все российские активы , полагает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Если бы был реальный риск банкротства западных инвестбанков, то американские регуляторы не добивались бы так активно дефолта России, а дали бы нашему Минфину возможность рассчитываться по внешнему долгу и дальше.

Безвыходное вложение Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Весной 2022 года Россия столкнулась с техническими трудностями при проведении платежей по внешнему долгу: помимо заморозки российских золотовалютных резервов на сумму около $300 млрд, США запретили операции с ЦБ РФ, ФНБ и российским Минфином. Вплоть до 25 мая действовала лицензия OFAC, которая позволяла проводить операции в долларах в счет погашения задолженности по еврооблигациям России, однако продлевать ее не стали. Если стране не удастся довести платежи до держателей госдолга, РФ грозит технический дефолт.

— У иностранных инвестбанков приходится на Россию 2–3% их активов. У них гораздо больше проблем может возникнуть из-за того, что зарубежный рынок переходит в медвежью фазу . Переоценочные движения гораздо более жестко бьют по их балансу, — уверен Денис Домащенко.

По его словам, даже у тех фондов, которые ориентированы на вложения в развивающиеся рынки, доля активов в РФ не превышает 5–7%. Просадка по российским бумагам может быть компенсирована ростом других активов, вложенных в иные развивающиеся страны, отметил эксперт. Он предполагает, что российские ограничения не приведут к банкротству не только инвестбанков, но отдельных их клиентов, которые отдали свои деньги в доверительное управление.