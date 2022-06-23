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Платежное получение: дойдут ли переводы в рублях до держателей евробондов РФ

23 июня Минфин направил деньги в счет купонов по валютным облигациям в соответствии с новым указом президента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Риск объявления технического дефолта России сохраняется до 8 июля — до этого времени иностранные держатели российских еврооблигаций должны получить платежи. Об этом сообщили опрошенные «Известиями» аналитики. 23 июня Минфин направил в НРД купоны по двум выпускам евробондов в нацвалюте на общую сумму 12,5 млрд рублей. В соответствии с новым указом президента, деньги нерезидентам могут быть зачислены в обход иностранных платежных агентов. Получение денег зарубежными держателями будет зависеть от доброй воли инвесторов: захотят ли они предоставлять в НРД документы, подтверждающие право на выплату, и открывать счета в российских банках, пояснили эксперты.

Рублевый транш

По информации Минфина, с которой ознакомились «Известия», 23 июня ведомство должно провести платеж по еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2027 году (на $51 млн) и в 2047 году (на $183,75 млн). 24 июня стране предстоит еще один платеж — по выпуску «Россия-2028» — на $159,4 млн. Эти евробонды были выпущены до 2018 года, то есть по ним не были предусмотрены платежи в рублях.

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22 июня президент России Владимир Путин установил новый порядок выплат по еврооблигациям в рублях вне зависимости от эмиссионной документации выпуска. Обязательства РФ по евробондам будут считаться исполненными надлежащим образом, если выплаты проведены в нацвалюте, сказано в указе главы государства. Новые правила позволяют обслуживать в том числе суверенные евробонды России, которые учитываются в депозитариях Euroclear и Clearstream, переставших работать с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Сумма платежа в рублях исчисляется по курсу иностранной валюты в день проведения операции, отмечено в указе.

Минфин России 23 июня сообщил о том, что средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям «Россия-2027» и «Россия-2047» общей суммой 12,51 млрд рублей (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям — НКО АО «НРД». Таким образом, обязательства по обслуживанию внешнего долга в полном объеме выполнены, подчеркнули в ведомстве. В НРД подтвердили «Известиям», что получили от эмитента средства для выплаты. Доход будет распределен среди держателей еврооблигаций в соответствии с порядком, установленным указом президента, добавили в НРД.

Платежное получение
минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Новые правила законодательно утверждают порядок платежей по еврооблигациям в иностранной валюте в условиях санкционного давления — отказа минфина США продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг, и введения ЕС санкций против НРД, пояснил аналитик «Финама» Алексей Ковалев. Лицензия минфина США, которая действовала вплоть до 25 мая, позволяла держателям евробондов РФ получать деньги, несмотря на санкции, — таким образом страна избегала технического дефолта.

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Зачисление денег от Минфина РФ в НРД еще не означает, что средства дошли до конечных держателей ценных бумаг, заявил «Известиям» ведущий аналитик долгового рынка компании «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. По его словам, так как временный порядок был введен только вчера и еще не апробирован на практике, пока сложно сказать, когда именно держатели суверенных еврооблигаций получат выплаты.

«Известия» направили запрос в Минфин о том, дошли ли деньги до конечных владельцев еврооблигаций.

По доброй воле

Для российских держателей евробондов Минфина РФ, а на их долю приходится примерно половина долга, указ президента — вполне позитивная новость, заметил Александр Шураков.

Платежное получение
валюта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Они смогут получать выплаты в соответствии с графиком платежей вне зависимости от внешних ограничений. Что касается зарубежных держателей евробондов, то со своей стороны Россия сделала всё, что могла: временный порядок осуществления выплат учитывает интересы и нерезидентов тоже. Рублевые выплаты можно будет конвертировать в валюту и выводить без ограничений, без дополнительных условий типа «разморозки золото-валютных резервов», — пояснил эксперт.

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Платеж в рублях однозначно дойдет до российских держателей, которые обслуживаются депозитариями РФ, ожидает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он продолжил: если права владения учитываются иностранными депозитариями, то инвесторам придется напрямую обращаться в НРД, подтверждая свое право владения ценными бумагами. Также, чтобы получить выплату, инвестору необходимо будет иметь рублевый счет в российском банке, добавил эксперт. До момента подтверждения прав владения платежи от Минфина для этой категории инвесторов будут зачислены в НРД на специальный рублевый типа «И».

День «икс» по российскому внешнему долгу в иностранной валюте — это первая декада июля, отметил Алексей Ковалев из «Финама». Он разъяснил: 24 июня предстоят выплаты по долларовому выпуску «Россия-2028»: льготный период, в течение которого эмитент (РФ) должен урегулировать вопрос с платежами, составляет не стандартные 30, а 15 дней. Таким образом, примерно через две недели после даты платежа — 8 июля — станет понятно, сочли ли держатели российских еврооблигаций предложенную схему зачисления средств приемлемой, оценил аналитик.

Платежное получение
портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если держатели не получат положенные средства в срок, вновь встанет вопрос об объявлении технического дефолта России по внешнему долгу, констатировал главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Формально объявлять о наступлении дефолта можно только после вступления в силу решения суда соответствующей юрисдикции об удовлетворении искового требования держателя еврооблигаций, напомнил Дмитрий Грицкевич из ПСБ. Он добавил, что в условиях санкционного давления факт технического дефолта не несет каких-либо дополнительных экономических рисков для экономики страны.

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