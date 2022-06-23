Платежное получение: дойдут ли переводы в рублях до держателей евробондов РФ

Риск объявления технического дефолта России сохраняется до 8 июля — до этого времени иностранные держатели российских еврооблигаций должны получить платежи . Об этом сообщили опрошенные «Известиями» аналитики. 23 июня Минфин направил в НРД купоны по двум выпускам евробондов в нацвалюте на общую сумму 12,5 млрд рублей. В соответствии с новым указом президента, деньги нерезидентам могут быть зачислены в обход иностранных платежных агентов. Получение денег зарубежными держателями будет зависеть от доброй воли инвесторов: захотят ли они предоставлять в НРД документы, подтверждающие право на выплату, и открывать счета в российских банках, пояснили эксперты.

Рублевый транш

По информации Минфина, с которой ознакомились «Известия», 23 июня ведомство должно провести платеж по еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2027 году (на $51 млн) и в 2047 году (на $183,75 млн) . 24 июня стране предстоит еще один платеж — по выпуску «Россия-2028» — на $159,4 млн. Эти евробонды были выпущены до 2018 года, то есть по ним не были предусмотрены платежи в рублях .

22 июня президент России Владимир Путин установил новый порядок выплат по еврооблигациям в рублях вне зависимости от эмиссионной документации выпуска . Обязательства РФ по евробондам будут считаться исполненными надлежащим образом, если выплаты проведены в нацвалюте, сказано в указе главы государства. Новые правила позволяют обслуживать в том числе суверенные евробонды России, которые учитываются в депозитариях Euroclear и Clearstream, переставших работать с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Сумма платежа в рублях исчисляется по курсу иностранной валюты в день проведения операции , отмечено в указе.

Минфин России 23 июня сообщил о том, что средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям «Россия-2027» и «Россия-2047» общей суммой 12,51 млрд рублей (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям — НКО АО «НРД» . Таким образом, обязательства по обслуживанию внешнего долга в полном объеме выполнены, подчеркнули в ведомстве. В НРД подтвердили «Известиям», что получили от эмитента средства для выплаты. Доход будет распределен среди держателей еврооблигаций в соответствии с порядком, установленным указом президента, добавили в НРД.

Платежное получение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Новые правила законодательно утверждают порядок платежей по еврооблигациям в иностранной валюте в условиях санкционного давления — отказа минфина США продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг, и введения ЕС санкций против НРД , пояснил аналитик «Финама» Алексей Ковалев. Лицензия минфина США, которая действовала вплоть до 25 мая, позволяла держателям евробондов РФ получать деньги, несмотря на санкции, — таким образом страна избегала технического дефолта.

Зачисление денег от Минфина РФ в НРД еще не означает, что средства дошли до конечных держателей ценных бумаг , заявил «Известиям» ведущий аналитик долгового рынка компании «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. По его словам, так как временный порядок был введен только вчера и еще не апробирован на практике, пока сложно сказать, когда именно держатели суверенных еврооблигаций получат выплаты .

«Известия» направили запрос в Минфин о том, дошли ли деньги до конечных владельцев еврооблигаций.

По доброй воле

Для российских держателей евробондов Минфина РФ, а на их долю приходится примерно половина долга, указ президента — вполне позитивная новость, заметил Александр Шураков.

Платежное получение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Они смогут получать выплаты в соответствии с графиком платежей вне зависимости от внешних ограничений. Что касается зарубежных держателей евробондов, то со своей стороны Россия сделала всё, что могла: временный порядок осуществления выплат учитывает интересы и нерезидентов тоже . Рублевые выплаты можно будет конвертировать в валюту и выводить без ограничений, без дополнительных условий типа «разморозки золото-валютных резервов», — пояснил эксперт.

Платеж в рублях однозначно дойдет до российских держателей, которые обслуживаются депозитариями РФ , ожидает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он продолжил: если права владения учитываются иностранными депозитариями, то инвесторам придется напрямую обращаться в НРД, подтверждая свое право владения ценными бумагами . Также, чтобы получить выплату, инвестору необходимо будет иметь рублевый счет в российском банке , добавил эксперт. До момента подтверждения прав владения платежи от Минфина для этой категории инвесторов будут зачислены в НРД на специальный рублевый типа «И».

День «икс» по российскому внешнему долгу в иностранной валюте — это первая декада июля, отметил Алексей Ковалев из «Финама». Он разъяснил: 24 июня предстоят выплаты по долларовому выпуску «Россия-2028»: льготный период, в течение которого эмитент (РФ) должен урегулировать вопрос с платежами, составляет не стандартные 30, а 15 дней . Таким образом, примерно через две недели после даты платежа — 8 июля — станет понятно, сочли ли держатели российских еврооблигаций предложенную схему зачисления средств приемлемой , оценил аналитик.

Платежное получение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков