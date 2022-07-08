Заемная ноша: доля клиентов МФО с доходом ниже 30 тыс. упала до минимума

Доля потенциальных клиентов микрофинансовых организаций с доходом до 30 тыс. рублей в нынешнем году снизилась до минимума за всю историю наблюдений , составив 51,1%. Об этом сказано в исследовании МФК Moneyman (есть у «Известий»). Ускоренное сокращение числа заемщиков с небольшим заработком наблюдается в период кризисов во второй раз, тогда как ранее во время экономических потрясений оно росло. Тенденции, с одной стороны, способствовало ужесточение риск-политики кредиторов — часть клиентов от займов оказалась отрезана. С другой стороны, многим помогли меры господдержки и им не потребовалось брать деньги в дол г. Опрошенные эксперты увидели в недоступности займов риски роста востребованности услуг «черных кредиторов» .

Из сегмента в сегмент

В этом году доля потенциальных клиентов микрофинансовых организаций с доходом до 30 тыс. рублей упала до 51,1% , что стало минимумом за всю историю наблюдений. В то же время категория будущих заемщиков с заработком в диапазоне 30–80 тыс. рублей и выше этой суммы выросла до 46,1 и 2,8% соответственно, достигнув максимума . Таковы результаты исследования сервиса альтернативного кредитования Moneyman, который проанализировал структуру потребителей услуг МФО в разрезе их уровня дохода. Данные были взяты из 630 тыс. анкет, заполняемых новыми клиентами при регистрации.

Заёмная ноша Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В кризис 2022-го темпы падения числа потенциальных заемщиков с небольшим заработком оказались аналогичны динамике пандемийного года , отмечается в исследовании. В частности, в январе–мае в сопоставлении с прошлогодним уровнем их доля упала на 2,4 п.п. (с 53,5 до 51,1%), а в 2020-м к 2019 году — на 2,6 п.п. (с 56,8 до 54,2%). Тогда как в непростой 2015-й в сегменте клиентов с низким доходом, напротив, фиксировался рост . В тот год их доля достигла пика, увеличившись до 66,5% против 66,1% в 2014-м. После этого наблюдалось снижение числа таких физлиц, в период 2016–2018 годов уменьшение составило 3,5–3,7 п.п. в связи с падением реальных доходов россиян, а в 2019 и 2021 годах показатель сокращался медленнее — на 0,9 и 0,7 п.п. соответственно.

Наблюдаемый отток клиентов с доходом до 30 тыс. связан с ростом господдержки наиболее уязвимых слоев населения и ужесточением скоринговой политики МФО , объясняют авторы исследования. Также влияет повышение цен и трат населения, при отсутствии сопоставимого роста доходов это затрудняет обслуживание займов некоторых клиентов, уверены они. Однако стоит учесть и фактор увеличения заработка потребителей, а следовательно, их перехода в категорию повыше , добавили специалисты Moneyman. По их оценкам, в 2014–2015 годах негативное влияние кризиса на различные отрасли было более равномерным в отличие от той же пандемии, поэтому в рассматриваемом сегменте микрозаймы были востребованы.

В свою очередь, постепенный рост и достижение максимумов в категории заемщиков с доходом 30–80 тыс. рублей и выше этой суммы также обусловлены совокупностью ряда факторов: улучшением продуктовой линейки МФО, всплеском притока клиентов из банков в 2020-м и нынешнем году из-за ужесточения их риск-политики на фоне ухудшения ситуации в экономике РФ, уточняют авторы. Влияет также рост потребности в заемных средствах среди условного среднего класса.

Заёмная ноша Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно актуальным данным ЦБ, необеспеченное кредитование в банковском секторе сокращается третий месяц подряд начиная с марта. Регулятор отмечает, что стандарты выдач оставались достаточно жесткими, а ставки высокими. Это приводит к тому, что благополучные заемщики не предъявляют спроса на дорогие кредиты, а менее обеспеченные — не проходят по скорингу. Официальной статистики за июнь еще нет.

Дело в зарплатах

Крупные МФО подтвердили «Известиям» отток физлиц с небольшим доходом. Действительно, отмечается существенное падение доли клиентов с заработком менее 30 тыс. рублей, рассказали в МФК «МигКредит».

— Только за последние четыре года их количество сократилось на 11 п.п. — с 28% в 2018-м до 17% в текущем . Причины прежде всего в росте доходов населения. Параллельно доля обеспеченных заемщиков с доходом выше 80 тыс. выросла с 9 до 14%, — сообщили в компании. — В ближайшей перспективе средний уровень дохода, который указывают клиенты МФО, будет расти из-за ужесточения финорганизациями риск-политики.

В последние годы фиксируется снижение числа потенциальных клиентов с доходом меньше 30 тыс. и рост сегмента с заработком выше 50–80 тыс. рублей, отметили в группе Finbridge. Число потребителей с небольшим доходом упало с 38,9% в 2020-м до 28,5% в этом году , добавили в онлайн-платформе Webbankir: в то же время доля физлиц, зарабатывающих в месяц более 50 тыс., увеличилась с 21,7 до 30%. В финтех-сервисе CarMoney также заметили снижение количества клиентов с заработком от 30 до 80 тыс. рублей в пользу тех, кто получает больше .

Заёмная ноша Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Снижение доли заемщиков с небольшим ежемесячным заработком носит устойчивый характер на протяжении последних лет, указал директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Это связано с ростом номинальных зарплат, в то время как планка в 30 тыс. рублей была установлена в абсолютном выражении и не индексировалась , пояснил он. Стоит учесть также меры соцподдержки населения, реализованные в последнее время, поскольку они были достаточно масштабными и затронули большинство семей с низкими доходами, считает эксперт. На доле потенциальных клиентов МФО с небольшими заработками сказался и переток заемщиков из банков , добавил он.

— Продолжительная стагнация реальных располагаемых доходов населения приводит к тому, что часть потенциальных клиентов отрезается скорингом, получает отказы и прекращает подавать заявки. Но этот фактор влияет меньше, чем вышеприведенные , — резюмировал эксперт.