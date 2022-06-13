Закрутили займы: банки и МФО сократили средние суммы кредитов

В мае средняя сумма кредитов и займов, выдаваемых банками и МФО, сократилась по сравнению с показателями начала 2022 года , рассказали «Известиям» участники финрынка. Диапазон снижения в сегменте потребительских ссуд в ряде кредитных организаций составил 30–50%, а в микрофинансовых — 26% . Причиной уменьшения выдаваемых сумм стал рост ставок в банковском секторе, а также в целом ужесточение финорганизациями риск-политики из-за экономической ситуации, отметили эксперты. Также специалисты указывают на снижение потребительской активности граждан в кризис.

Средний чек

Средняя сумма выдаваемых банками кредитов физическим лицам в мае в сопоставлении с началом года просела на 30–50% , рассказали «Известиям» в финорганизациях в ответ на запрос об изменении размеров выдач по ссудам до 100 тыс. рублей и в целом в сегменте потребительских займов. В крымском РНКБ отметили, что по сравнению с началом года средняя сумма потребкредитов сократилась почти на 30% . На аналогичный показатель упал и средний чек по займам до 100 тыс. рублей, уточнили там. Это связано с резким ростом ставок в начале весны, что сказалось как на сумме кредитов, так и на количестве выдач, констатировали в банке.

Средний чек потребительских кредитов с суммой до 100 тыс. рублей в Почта Банке в мае по отношению к апрелю не изменился. Но объем выдач таких кредитов вырос на 18%, сообщили там. На небольшие займы приходится маленькая доля от общего количества выдаваемых ссуд, сказали в ПСБ: поскольку клиенты предпочитают пользоваться кредитками при необходимости так называемых «денег до зарплаты». В «Зените» не зафиксировано сокращения среднего размера таких займов, добавили в банке. При этом в организации считают, что уменьшение суммы выдаваемых кредитов на рынке вызвано ростом процентных ставок в марте и ужесточением риск-политики банков из-за макроэкономической ситуации .

В УБРиР наблюдают изменение структуры спроса в плане смещения потребности клиентов на более низкие чеки. Банк зафиксировал снижение средней суммы выдаваемых кредитов примерно на 50% , подчеркнули там, уточнив, что речь идет в целом о сегменте потребительских займов.

Закрутили займы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В крупных МФО отмечают снижение среднего размера краткосрочных займов до зарплаты, как у новых, так и у повторных клиентов. По итогам мая средняя сумма микрозаймов до 30 тыс. рублей, выдаваемых новым заемщикам, уменьшилась на 26% по сравнению с началом этого года, отметили в сервисе альтернативного кредитования Moneyman. В марте-апреле относительно первых двух месяцев года также наблюдалось сокращение среднего чека, но не в таких темпах, уточнили в компании.

— Средний чек в мае для новых выдач составил 8,5 тыс. рублей против 11,4 тыс. в январе. Похожее резкое снижение наблюдалось в пандемийный 2020-й, но было еще более ярко выраженным. Тогда в апреле по сравнению с мартом средний чек резко упал более чем на 30%, — рассказали в Moneyman. — Сейчас кредиторы готовы одобрять всё меньшие суммы не только новичкам, но и даже повторным клиентам, средний чек которых также упал (–4%) .

В январе 2022-го средняя сумма краткосрочных займов в силу сезонности упала на 8% и к маю потеряла еще несколько сотен рублей , сообщили в группе Finbridge («Деньги сразу», Oneclickmoney, CashToYou). Хотя стандартно май к январю прирастает , подчеркнули там: сейчас средняя сумма таких ссуд равна 9 тыс. рублей. На рынке происходит внутренняя настройка скоринговых систем по снижению лимитов для новых клиентов, чтобы нивелировать дефолты, считают в компании.

О том, что наблюдают не снижение, а, напротив, увеличение средней суммы микрозаймов, сказали в МФК «Займер», онлайн-платформе Webbankir и группе компаний Eqvanta. Одобрение займов остается низким, и уменьшение среднего чека — еще один индикатор сдержанной политики большинства игроков, отметили в Eqvanta.

Закрутили займы Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

С учетом планомерного снижения ключевой ставки и стабилизации рынка средняя сумма кредита начнет постепенно возвращаться к докризисным значениям, ожидают в РНКБ. Скорее это произойдет уже к концу III квартала 2022-го, полагают в «Зените».

Причины и следствия

В 2021–2022 годах средний чек микрозайма оставался достаточно стабильным с тенденцией к небольшому росту, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Так, в апреле этого года показатель составил 9,1 тыс. рублей, что на 2,9% больше, чем в январе (+6,4% год к году), рассказал он. При этом эксперт допустил, что в мае средний чек займов «до зарплаты» существенно мог снизится, так же, как и в другом сегменте — банковских потребкредитах, которые в апреле по сравнению с «досанкционным» февралем упали на 40,1%, составив 162,9 тыс. рублей. Актуальные данные за май будут к середине июня, пояснил он.

— Причина сокращения среднего размера займа «до зарплаты», как и потребкредита, не столько в платежеспособности граждан, сколько в снижении ими своей потребительской активности . Это абсолютно нормальная реакция граждан на фоне неопределенности в стране и мире, — подытожил Алексей Волков.

Сокращение объемов выдачи микрозаймов и банковских продуктов связано с фактором неопределенности , согласен руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. К тому же, по его словам, весной из-за простоя некоторых предприятий было сложно определить, кто из клиентов реально сможет обслуживать обязательства, а кто уйдет в просрочку. На платежеспособность граждан влияют их доходы, роста которых в этом году ждать не приходится, также играет против и разбушевавшаяся инфляция, отметил он.

Закрутили займы Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Марии Ермиловой, при еще большем ужесточении политики финорганизаций есть риск ухода граждан к нелегальным кредиторам . Однако со снижением ставок ситуация уже меняется, подчеркнула она.

В любом случае перед тем, как обратиться за займом, следует четко понимать, что он действительно необходим и других вариантов, кроме как пойти в банк или МФО, нет, советует Михаил Коган. Также он добавил: если есть определенная нестабильность в доходах, то все-таки лучше немного повременить с такими обязательствами.