Курс вверх дном: к концу лета рублю прописали ослабление до 70 за доллар

К концу лета рубль может ослабнуть по отношению к доллару до отметки 70 , спрогнозировали опрошенные «Известиями» аналитики. Такой сценарий возможен, если вскоре заработает новое бюджетное правило . Тем временем нацвалюта продолжает проседать, за неделю она подешевела на 15 рублей к доллару и на 14 к евро. Вместе с тем, эксперты ожидают возврата курса 50 руб./$ в конце июля и начале августа — в налоговый период. Однако после этого рубль вновь поменяет вектор и завершит год в диапазоне 65-80 за доллар и евро.

Разворот вниз

С начала июля курс российской валюты развернулся вниз после роста четыре месяца подряд. 6 июля в ходе торгов на Мосбирже рубль продолжил тренд на снижение: в моменте он стоил 64,9 руб./$ и 66,6 руб./€ . Тогда как еще неделю назад, 29 июня, он торговался по 50,01 за доллар и 52,7 — за евро, демонстрируя максимальные значения за последние семь лет. К 18:30 мск среды курс равен 63,5 и 64,8 соответственно .

Против рубля сейчас играют целый комплекс факторов, объясняют опрошенные «Известиями» эксперты. Среди основных причин инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин отметил послабления Центробанком валютного контроля и увеличение суммы лимита для переводов за границу для физлиц со $150 тыс. до $1 млн, легализацию параллельного импорта и постепенное восстановление ввозного потока . По его словам, также сказывается отказ ряда крупных российских компаний от выплаты дивидендов за 2021 год , что может спровоцировать переток частного капитала в валюту. Кроме того, на рынок влияют ожидания перезапуска бюджетного правила с выкупом валюты и приобретением активов дружественных или нейтральных стран , указал эксперт.

Курс вверх дном Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Среди спекулятивных факторов на нацвалюту давят ожидания начала интервенций против рубля с использованием денежных единиц дружественных стран, согласился ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. В то же время к фундаментальным причинам, влияющим на курс, кроме роста спроса на валюту со стороны импортеров стоит отнести отсутствие поддержки экспортеров после окончания налогового периода, подчеркнул он.

Также есть опасения глобальной рецессии, которая может спровоцировать снижение мировых цен на энергоносители , добавил Олег Сыроваткин: удешевление нефти марки Brent почти на 10%, до $101,8 за баррель стало довольно тревожным звоночком.

Факторами давления на рубль могут стать падение цен на энергоносители и снижение экспорта на фоне проведения плановых ремонтных работ на газопроводах, ожидает начальник отдела структурированных продуктов «Зенита» Гельды Союнов. По его словам, как монетарные, так и политические решения могут повлиять на динамику курса нацвалюты , например, снижение ключевой ставки ЦБ или продление плановых работ на «Северном потоке».

Шансы на откат

Относительно дальнейшей траектории движения курса рубля мнения экспертов разделились. По оценкам стратега по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрия Попова, нацвалюта сможет восстановиться до 50 за доллар ближе к концу июля: текущая коррекция рубля, похоже, подходит к концу. Минфин пока не объявляет о покупках валюты, а экспортерам в конце этого месяца предстоят крупные налоговые и дивидендные выплаты в размере 1,8 трлн рублей, поэтому они будут активно продавать валюту, уверен эксперт.

Периоды усиления рубля еще возможны с потенциалом возвращения курса в район 52-55, спрогнозировал и Александр Бахтин. Ценовые уровни в энергоносителях остаются высокими, а в конце июля и начале августа предстоит налоговый период и конвертация экспортерами крупных объемов валюты в рубли, аргументировал он.

Тогда как укрепления нацвалюты до 50 руб./$ не ожидает Гельды Союнов. По его мнению, давить на курс будет снижение цен на энергоносители и падение объемов экспорта. Аналогичное мнение высказала руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая. Возвращение доллара к недавним максимальным значениям ждать не стоит, отметила она, допустив лишь временное укрепление курса в налоговые периоды.

— ЦБ увеличил лимит перевода валюты для физлиц до $1 млн, что должно активизировать спрос . Также на рубль влияют заявления главы Минфина о возможности проведения валютных интервенций за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа, — указала Полина Хвойницкая.

Точка опоры

Если в ближайшее время заработает обновленное бюджетное правило, то курс рубля к доллару в летние месяцы может приблизиться к 70 , считает Александр Бахтин из БКС. При этом он отметил, что в случае отказа от активного искусственного ослабления нацвалюты — она вернется к 55-65 до конца лета. К началу осени доллар может торговаться в диапазоне 60-65 рублей, а евро — 62-67, добавила Полина Хвойницкая.

— Против рубля может сыграть решение о возобновлении покупок валюты Минфином. После того как в конце июля он укрепится до 50 за доллар и даже уйдет ниже, Минфин может объявить о покупке юаней в эквиваленте $2-3 млрд в месяц, и тогда нацвалюта к концу лета вернется к 55-60 руб./$ , — допустил Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

Курс вверх дном Фото: REUTERS/Thomas White

Доллар в третьем квартале будет торговаться в диапазоне 50-68 рублей, а евро останется в районе 50-70 , спрогнозировал аналитик группы «Финам» Александр Потавин. По его оценкам, ближе к концу года курс будет выше текущих уровней: «американец» поднимется до 65-80 и примерно до таких же уровней «европеец», с учетом того, что он сейчас слабеет и движется в сторону паритета к доллару. В ходе торгов 6 июля курс евро впервые за долгое время пробил уровень $1,02. Тем временем индекс доллара подскочил выше 107 пунктов впервые с декабря 2002 года.

Пришло время для поиска точки опоры, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, указывая на то, что равновесный курс доллара с учетом внутренней и внешней ситуации равен 50-60. По мнению Юрия Попова, большинство заинтересованных сторон устроил бы курс в диапазоне 55-65 руб./$. Комфортный с точки зрения доходов экспортеров и наполняемости бюджета уровень в 70-80, полагают в БКС.