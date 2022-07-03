Не все в курсе: зачем и как бороться с укреплением рубля

Курс доллара на российских биржах на этой неделе обновил очередные многолетние минимумы, вплотную приблизившись к недавно совсем невероятным 50 рублям за доллар. Большинство опрошенных «Известиями» экспертов считают, что рубль укрепился настолько, что это создает опасность для национальной экономики. Подробности — в материале «Известий».

Крепнет всем назло

С момента когда российская валюта стабилизировалась, Банк России постепенно ослаблял «вожжи» финансового контроля. Была уменьшена ключевая ставка, поэтапно снизился процент обязательной продажи валютной выручки, лимит по валютным переводам физических лиц был повышен с $5 тыс. до $1 млн, были предприняты и другие шаги по либерализации рынка . Однако все эти меры оказались недостаточными: доллар с начала марта потерял около 60% своей стоимости и откатился намного ниже уровней, фиксировавшихся не только до начала военной операции на Украине, но и до пандемии.

С одной стороны, рубль стал самой успешной мировой валютой с начала года (с этого момента он вырос к доллару примерно в полтора раза). Более того, он стал чуть ли не единственной валютой в мире, которая к доллару выросла. С другой — неожиданно сильное укрепление российской валюты оказалось неприятным сюрпризом для значительной части отечественного бизнеса.

Не все в курсе Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

Россия — экспортная экономика, в значительной степени полагающаяся на вывоз товаров (в меньшей степени услуг). Если производитель несет издержки в рублях, а выручку получает в валюте, то его рентабельность страдает напрямую. С определенного момента сильная национальная валюта может стать «камнем на шее» у экономики. Поэтому, например, Германия (еще одна экспортоориентированная экономика) исторически поддерживала низкий курс немецкой марки, а затем выступала за умеренный курс евро. Многие другие государства также стремились бороться с избыточным усилением собственной валюты. Россия в 2010-е годы делала это особенно активно, применяя бюджетное правило, сводившееся к фактическому изъятию из экономики нефтегазовых сверхдоходов и стерилизации их в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния.

В нынешних обстоятельствах взрывной рост курса рубля был ожидаем, особенно после того, как стало ясно, что импорт в страну снизился почти на 40%, а вот экспорт изменился очень слабо. Колоссальные излишки валюты давят на рынок. Вопрос остается лишь в том, какой курс становится не просто неудобством, а большой неприятностью.

Согласия нет

Рост на этой неделе поставил проблему со всей остротой, что привело к дискуссии председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова. Речь шла, в частности, о регулировании курса и валютных интервенциях. Набиуллина выступила против управляемого курса, исходя из того, что искусственное влияние на него обесценивает таргетирование инфляции (одно из преимуществ сильного рубля в том, что он подавляет инфляцию), а в будущем такая политика может привести к девальвации. Позиция ЦБ заключается в том, что нужно продолжать ослаблять валютное регулирование, а бизнес должен тем временем перестроить логистику, чтобы импорт снова вырос. Минфин, в свою очередь, настаивает на проведении масштабных валютных интервенций; при необходимости — даже из бюджета. Позиция совершенно понятная, так как именно Министерство финансов отвечает за наполнение казны, а ослабление доллара всего на один рубль лишает бюджет сотен миллиардов рублей доходов.

По мнению доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова, обсуждение проблемы на таком высоком уровне указывает, что текущий курс уже является неприемлемым для страны. Он добавил, что ситуация выглядит как классический пример «голландской болезни», которую Россия долгие годы пыталась предотвратить. Однако в прошлом борьба с ней была возможна при помощи бюджетного правила, сейчас же из-за рисков заморозки принадлежащей государству валюты за рубежом такая опция является фактически недоступной.

Не все в курсе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Схожую позицию высказал и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

— 50 рублей за доллар — это уже неприемлемый с экономической точки зрения курс, поскольку из-за дисконта, с которым мы вынуждены продавать сырье. Даже при текущих высоких ценах на него нам необходимо хотя бы 70–80 рублей за доллар, чтобы госбюджет был сбалансирован или являлся профицитным. К тому же рентабельность многих компаний становится отрицательной при таком дорогом рубле, — объясняет он.

— Уже текущие уровни курса рубля являются критическими для экспорта. Если энергоносители на фоне рекордных цен всё еще приносят прибыль, то точка безубыточности для экспорта металлургической продукции находится вблизи 60 рублей за доллар. Кроме того, текущий курс создает неправильные стимулы для импортозамещения: при таких ценах на иностранные валюты намного выгоднее импортировать, и нет смысла развивать внутреннее производство , — говорит управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, не существует какого-то общего курса рубля, выше которого ситуация становится совершенно неприемлемой для экономики. В разных отраслях и сферах экспорта свои пределы рентабельности, как и у бюджета, который недополучает рублевые доходы из-за низкого курса валют к рублю.

Не все в курсе Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Но основные экспортеры страдают уже при 60 рублей за доллар, — добавил он. — А 50 рублей в нынешних условиях мало кто способен выдержать. Речь может идти о сворачивании производства. Таких предприятий множество на сегментированных рынках. Их труднее поддерживать, чем крупные компании, из-за специфики их рынков.

Нынешняя ситуация довольно специфичная и очевидных рецептов для выхода из нее нет, считают аналитики.

— К сожалению, у финансовых властей не так много рычагов влияния на курс рубля, — отмечает Александров. — Основные резервные валюты не могут покупаться Банком России или иной государственной структурой, так как эти покупки сразу будут блокироваться западными банками. Наверное, сейчас реалистично только увеличивать вложения в юань, что будет оказывать давление на рубль. Однако самый действенный способ органического снижения курса — стимулирование импорта. Как только торговый баланс придет в норму в части соотношения экспорта и импорта, спрос на иностранные валюты органическим образом вырастет, а значит, рубль ослабнет. Разрешение параллельного импорта было направлено в том числе и на это, — добавляет эксперт.

За наращивание ввоза товаров и услуг в страну выступает и Марк Гойхман.

— Радикальным шагом для естественного, рыночного усиления валют к рублю нужно признать кардинальное увеличение объемов импорта. Здорового, нужного, качественного, востребованного рынком. В том числе и «параллельного». Это позволит увеличить спрос на валюту, повысить ее курс. Кроме того, стоит рассмотреть возможности вложения рублей в инвестпроекты и качественные долговые активы зарубежных эмитентов, в том числе государственных. Это также способствовало бы экономически обоснованному уменьшению дисбаланса между избыточным по сравнению со спросом предложением валюты на рынке, — подчеркивает аналитик.

Не все в курсе Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Таким образом, можно предположить, что если в ближайшее время не удастся кардинально увеличить импорт в страну (чему могут помешать как санкции, так и логистические затруднения), то мы увидим либо закупку «альтернативных» валют, вроде юаня и рупии, либо новое укрепление рубля.