В курсе дело: аналитики ждут укрепления рубля до 50 за доллар

До конца июня рубль может опуститься до 50 за доллар и евро , спрогнозировали опрошенные «Известиями» аналитики. Активному укреплению национальной валюты и обновлению им семилетних максимумов по отношению к американской и европейской денежным единицам способствуют по-прежнему торговый дисбаланс, высокие цены на сырье, а также налоговый период. В летние месяцы и в сентябре колебания курса могут достичь 60 руб./$, а после ослабнуть до 70 и выше, ожидают эксперты.

Рублевое наступление

Российская валюта продолжает курс на укрепление, начатый в середине марта этого года . В ходе торгов на Мосбирже в среду, 22 июня, рубль по отношению к доллару в моменте стоил 52,8, достигнув максимума с начала июня 2015 года . Евро в моменте торговался по 55,01 рубля, обновив показатели впервые с конца мая того же 2015-го. От пиков в начале весны 2022-го курсы американской и европейской валют упали более чем на 73 и 80 рублей соответственно . К 18:00 мск среды пара USD/RUB стоила 53,26, а EUR/RUB — 56,39.

Ситуация на внутреннем валютном рынке РФ сейчас уникальна: столь низких уровней инвалют не было с 2015-го, подчеркнул аналитик группы «Финам» Александр Потавин. Причин такой динамики несколько: действующий с начала весны контроль за движением капитала из России, высокие валютные поступления от экспорта сырья с одновременным падением импорта из-за санкций, а также отмена бюджетного правила , пояснил он. Дополнительному укреплению рубля способствуют налоговый период и выплата дивидендов отдельными российскими корпорациями , отметила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Для осуществления этих платежей компании продают больше иностранной валюты, добавила она.

В курсе дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Курс рубля по-прежнему определяется в первую очередь торговым и платежным балансом. Сейчас, помимо существенного превышения объемов экспортной выручки над импортом, также идет процесс добровольной девалютизации из-за опасений по поводу удержания валютных позиций компаниями , — указал эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

В данный момент крайне затруднительно найти факторы, которые могли бы спровоцировать ослабление российской денежной единицы , констатировал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Сильный торговый баланс, а также налоговый период продолжают формировать избыточное предложение валюты, оценил он: только влияние последнего в среднем дополнительно укрепляет рубль на 18–20 копеек в день.

Также на горизонте маячат комиссии за валютные депозиты юрлиц, которые позволят формировать квазиотрицательные ставки по таким вкладам , выталкивая бизнес как минимум из долларов и евро, как максимум — из любых инвалют, считает Михаил Шульгин. Стимулируют девалютизацию и введение комиссий за обслуживание счетов физлиц в долларах и евро, и невозможность их переводов внутри РФ в крупных банках, добавил он.

Полтинник за доллар

Пик продаж валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат 27–28 июня еще впереди , спрогнозировал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Следовательно, рубль может укрепиться до 50 к доллару в ближайшие дни, нельзя исключать ухода ниже этой отметки на время , подчеркнул он.

По оценкам эксперта, к евро рубль приблизится к аналогичному значению, а пара евро-доллар, как и в прошлые налоговые периоды, может краткосрочно достичь паритета ввиду ограничений на потоки капитала .

— Рубль продолжит укрепляться в условиях заморозки части золотовалютных резервов страны и, как следствие, отсутствия покупок валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила, — полагает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. — Не исключено снижение курса доллара к концу месяца до 50 рублей.

В курсе дело Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, стабилизации курса будут способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки, смягчение контроля за потоками капитала и постепенное восстановление импорта . В мае снижение ввоза товаров в страну, по оценкам банка, уже замедлилось до 25–30% год к году против 35–40% в апреле.

Наблюдаемые в последнее время дефляционные процессы располагают к дальнейшему смягчению политики Центробанка, отметил Василий Карпунин. По его словам, для населения остановка роста цен и более низкие кредитные ставки — это позитив, а главный негатив заключается в снижении доходов бюджета от экспорта и образовании дефицита, несмотря на высокие цены на сырье. Также крепкий рубль дестимулирует импортозамещение, которое так необходимо в рамках перестройки экономики , подчеркнул эксперт.

Судьба рубля

Перспективы дальнейшего изменения курса рубля зависят от соотношения российского экспорта и импорта , подчеркнул вице-президент аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов. Стабилизации нацвалюты РФ могли бы естественным образом способствовать снижение цен и спроса на энергоносители либо ограничения на экспорт из России, которых пока нет, добавил он.

По мнению Натальи Ващелюк из Совкомбанка, без дополнительных мер возврат курса доллара в коридор 70–80 рублей в скором времени маловероятен . Он может произойти, если значительно вырастет спрос на иностранную валюту, например, за счет покупки его крупными игроками, мер по активизации высокотехнологичного импорта, уверена эксперт. Восстановление импорта без более масштабных мер поддержки будет происходить медленно из-за логистических и трансакционных проблем и повышенной неопределенности, отметила экономист.

В курсе дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ближайшие месяцы курс рубля может стабилизироваться в широком диапазоне 50–60 руб./$, а с осени и до конца года следует ждать его ослабления до 70–75 , дал свой прогноз Денис Попов. ​ Так как восстановление импорта происходит медленно, пара USD/RUB до конца III квартала может оставаться ниже 60 , полагает Игорь Рапохин: для бюджета это некритично, так как цены энергоносителей в рублях остаются выше средних показателей последних лет. Диапазон 70–80 руб./$ к концу года ожидают и в компании «Открытие.Инвестиции».