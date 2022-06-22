На новом тесте: сделки с недвижимостью в цифровом рубле опробуют в 2023-м

Весной 2023 года ЦБ протестирует применение цифрового рубля в сделках с недвижимостью, регулярных операциях и оплатах при получении товара . Для этого будут использоваться смарт-контракты, сообщили «Известиям» в регуляторе. В крупнейших банках пояснили: технология позволит отслеживать целевое использование средств и повысит защищенность сделок. Импульс к ускоренному внедрению нового вида денег могут дать финансовые и технологические ограничения, которые были наложены на Россию, полагают эксперты.

Цикл квартир

Тестирование смарт-контрактов в операциях с цифровым рублем планируется начать в апреле 2023 года, заявили «Известиям» в Банке России . Там уточнили, что на этом этапе будут протестированы сценарии, позволяющие автоматизировать платежи и сделки между гражданами и бизнесом — например, сделки с недвижимостью, регулярные платежи или оплата при получении товара . В ЦБ добавили, что параллельно с тестированием прототипа платформы цифрового рубля идет формирование законодательной и нормативной базы для его оборота.

На новом тесте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами , которые хранятся на банковских счетах. Эмитировать новый тип рубля планирует сам регулятор. Предполагается, что он будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке Центробанка, а открывать кошельки и проводить финансовые операции с такими деньгами будут коммерческие кредитные организации. У клиентов будет доступ к цифровому бумажнику через любой из банков, в котором он обслуживается.

В декабре 2021 года ЦБ завершил создание прототипа платформы для цифрового рубля. В январе 2022-го 12 банков начали пилотирование платформы. На первом этапе проводится тестирование выпуска цифровых рублей, открытие кошельков банкам и гражданам, а также переводы между кошельками, уточняли в ЦБ.

На втором этапе планируется опробовать внедрение в цифровой рубль смарт-контрактов . Эта технология позволяет «окрашивать» цифровые деньги, что упрощает отслеживание их движения. Смарт-контракты — это элемент автоматизации: код, который помогает записать любое действие в формате «если это, то то» , разъяснил «Известиям» руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

— Например, можно сделать так, чтобы деньги в подписке списывались каждый месяц: «если наступает первое число месяца, то списывается определенная сумма» . Или же заблокировать средства на банковском счете при продаже недвижимости: «если инициирую сделку по продаже квартиры, то средства на счете блокируются до завершения сделки». Аналогично при получении товара: «если открывается постомат, то нужно списать деньги со счета клиента», — привел примеры эксперт.

На новом тесте Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

«Известия» опросили крупнейшие банки о тестировании смарт-контрактов в цифровом рубле. В ВТБ сообщили, что в сентябре планируют испытать покупку цифровых финансовых активов за цифровые рубли, а к апрелю 2023-го — начать пилот с реальными цифровыми рублями. Банк «Зенит» рассматривает возможность участия в следующем этапе запуска тестового проекта в апреле 2023 года. Росбанк участвует в первом этапе пилота, а второй этап там считают перспективным.

Прозрачность и защита

Смарт-контракты позволяют автоматизировать исполнение условий договора без привлечения третьей стороны в виде гаранта , пояснили в ПСБ. Например, в сделке с недвижимостью денежные средства покупателя до перехода прав собственности на имущество могут храниться непосредственно в смарт-контракте (отдельном кошельке смарт-контракта на платформе цифрового рубля). Как только переход прав будет зарегистрирован, деньги автоматически будут переведены на кошелек продавца. Если по каким-то причинам сделка не состоялась в установленный срок, то деньги также автоматически вернутся на кошелек покупателя, рассказали в ПСБ.

В Росбанке добавили, что технологию можно использовать, например, для целевого финансирования покупки недвижимости, находящейся в залоге у другого кредитора .

С помощью применения смарт-контрактов крупному бизнесу будет проще сопровождать сложные сделки, в том числе те, где осуществляется контроль за расходованием средств, пояснили в ВТБ. В кредитной организации уточнили, что в смарт-контрактах уже будет заложен механизм проведения расчетов по сделке, которая упрощает контроль как на стороне клиента, так и на стороне банка.

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— Инновация затрагивает в первую очередь государственные выплаты и субсидии, например материнский капитал . Большая прозрачность операций для государства станет препятствием для получателей, которые хотят потратить пособия на непредусмотренные законодательством категории . Все расчеты будут идти напрямую с кошелька цифрового рубля, а не через казначейство. Использование смарт-контрактов для контроля за движением социальных бюджетных средств исключит возможность их нецелевого применения, — пояснил директор по инновациям банка «Синара» (ранее — СКБ-банк) Виталий Копысов.

По словам гендиректора «Мультикарты» Дмитрия Подольского, цифровой рубль позволит не только повысить прозрачность операций, но и удешевить их . Еще одно преимущество третьей формы валюты — в возможности расплачиваться с ее помощью в местах без интернета , напомнил аналитик «Финам» Леонид Делицын. Он уточнил: предполагается, что в таких точках будет установлено оборудование, работающее по альтернативным протоколам.