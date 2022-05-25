Тяжелый рубль: как сдержать опасное для экономики укрепление валюты

Российский рубль продолжает укрепляться. В ходе торговой сессии 24 мая доллар опустился до 56,5 рубля, очередного минимума с лета 2015 года. Это произошло даже несмотря на то, что Центробанк смягчил условия по обязательной продаже валютной выручки — с 23 мая экспортеры могут оставлять себе половину от полученного вместо 80%. Хотя поначалу укрепление рубля воспринималось как элемент стабилизации, сейчас столь мощный рост выглядит несколько тревожным — ведь слишком сильный рубль может нанести ущерб многим отраслям экономики. «Известия» выяснили, каким образом можно воспрепятствовать излишнему укреплению национальной валюты.

Вопрос спроса

Всего с начала месяца доллар ослабел к рублю более чем на 20%. Евро идет тем же курсом и точно так же обновляет минимумы за несколько лет. ЦБ постепенно снимает введенные в феврале ограничения и отменяет экстренные меры: ключевая ставка снижена с 20 до 14%, смягчены правила оборота валюты и перевода ее за рубеж, а теперь еще и снижена планка продажи валютной выручки для экспортеров. В другой ситуации всё это должно было бы стабилизировать курс, но он продолжает расти. 23–24 мая валютный рынок вообще никак не отреагировал на решение Банка России.

Главная причина происходящего — обвалившийся импорт. В то время как санкции и проблемы с логистикой повлияли на экспорт достаточно умеренно, ввоз товаров и услуг в Россию в последние месяцы сократился — по данным ФТС, до уровня пандемийного шока 2020 года. В результате сложился колоссальный профицит торгового баланса.

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Тяжелый рубль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Между тем валюта сейчас по сути не нужна — на нее нечего покупать, а выводить тем более нет смысла. Минфину также рискованно связываться с закупками валюты в ФНБ, т. к. есть вероятность, что эти запасы может постигнуть судьба замороженных в марте резервов. Спрос на доллары и евро исключительно низкий, что резко поднимает рубль.

В чем опасения

В сильном рубле нет ничего плохого: в обычной обстановке он бы снизил инфляцию и увеличивал бы благосостояние населения, а также делал бы более дешевыми иностранные инвестиции. Положительное влияние на инфляцию может фиксироваться и сейчас, но одновременно проявляется и негатив.

Для многих отраслей российской промышленности небольшое укрепление рубля было бы хорошей новостью, а вот такое резкое, как сейчас, куда менее приятно. К примеру, большие потери несет сектор свиноводства, который во многом поднялся на слабом рубле, тогда как в последние месяцы ему приходится конкурировать с дешевой иностранной продукцией как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Есть опасения, что по итогам года экспорт свинины может обрушиться. Похожие тенденции наблюдаются практически во всех экспортных или «импортозаместительных» сферах.

В целом же ущерб может ощущаться и для государственных финансов. Ослабление доллара на 10 рублей обходится бюджету примерно в 1,5 трлн рублей потерь. Соответственно, рано или поздно финансовым властям страны придется предпринимать еще более решительные шаги по стабилизации курса — теперь уже для недопущения слишком сильного рубля.

Тяжелый рубль Фото: TASS/DPA/Christian Charisius

Меры против укрепления

По словам управляющего директора ИК «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, само укрепление рубля увеличивает стимулы заниматься импортом. Правительство уже согласовало перечь товаров для параллельного импорта, и чем ниже курс, тем больше бизнес будет стремиться ввезти дефицитный товар, что будет оказывать поддержку иностранной валюте.

— Другой важный источник спроса на валюту — это деньги, высвободившиеся из депозитов, открытых в марте по ставкам выше 20%. Это даст рынку дополнительные 8,5 трлн рублей ликвидности, часть из которой, несомненно, останется в банке, но это всё равно даст спрос как на инструменты фондового рынка, так и на валюту. Наконец, всё еще сохраняются риски как минимум частичного эмбарго на российские энергоносители, это сократит приток валюты в страну, то есть снизит объем предложения доллара и евро, — отмечает эксперт.

— Собственно, меры по тому, чтобы рубль перестал так резко укрепляться, уже принимаются. Во-первых, запускается полномасштабный параллельный импорт, который спровоцирует приличные закупки валюты на рынке, — говорит руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. — Во-вторых, постепенно ослабляются требования по продаже выручки экспортеров, так как регулятор тоже понимает, что продавать даже 50% валюты по текущим ценам — это не слишком интересная история для компаний, который работают на мировых рынках. В-третьих, постепенно решается вопрос с тем, чтобы вернуть на рынок нерезидентов хотя бы из азиатских регионов, а также с полноценным перезапуском возможности открывать короткие позиции как по валютам, так и по ценным бумагам.

В то же время Александров считает, что шагов, которые может предпринять ЦБ, не так уж и много.

Тяжелый рубль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В текущих условиях нет возможности приобретать валюту со стороны ЦБ в силу рисков заморозки и вторичных санкций. С другой стороны, снижать ограничения на движения капитала — тоже маловероятная мера, она бы противоречила общей политике импортозамещения и внутреннего инвестирования, — добавил он.

Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков также считает, что регулятор на рынке ограничен в своих возможностях в данный момент.

— Никакие меры, кроме восстановления объемов импорта, в текущих условиях не способны повлиять на укрепление рубля. Можно сгладить текущее укрепление снижением обязательной доли выручки экспортеров, однако без неработающего бюджетного правила укрепление продолжится. Либо же произойдет рост импорта под трансформацию российской экономики, — отмечает эксперт.

Тем не менее Коган считает, что рубль всё равно начнет ослабевать.