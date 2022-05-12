Рублевый клад: Путин рассказал о лучшей динамике нацвалюты
Рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Об этом 12 мая Владимир Путин заявил во время совещания по экономическим вопросам. По его оценкам, Россия в целом успешно справляется с санкционным давлением, которое усилилось после 24 февраля. В частности, в стране постепенно замедляется инфляция. Ожидается, что в конце 2022-го она составит 18–23%.
Инфляция и рубль
В ситуации, когда Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны США, стран ЕС и их ближайших партнеров, к совещаниям по экономическим вопросам с участием президента приковано повышенное внимание. По словам главы государства, Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет, системным решениям по укреплению суверенитета, технологической и продовольственной безопасности.
— Постепенно замедляется инфляция: за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост цен уже опустился до 0,1%. Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции, — заметил Владимир Путин.
Согласно прогнозам Центробанка, годовая инфляция в России в конце 2022-го составит 18–23%. В 2023-м ожидается ее замедление до 5–7%, а в 2024-м она достигнет 4%. По мнению зампреда комитета ГД по экономической политике Артема Кирьянова, в России инфляция будет ниже 23%.
— Всплеск инфляции был связан с началом спецоперации. Были спекулятивные моменты, которые очень сильно подняли курс. Однако меры правительства и Банка России — в части кредитно-денежной политики и валютной выручки — стабилизировали экономическую ситуацию, — сказал «Известиям» парламентарий. — Возврат к 4% инфляции в ЦБ ожидают в 2024 году. Но мы будем следить за ситуацией на рынке. Вторая инфляционная волна может быть связана с импортозамещением, поиском новых поставщиков и возможным удорожанием комплектующих и сырья. Власти пытаются регулировать ситуацию и сделать эти факторы менее значимыми для отечественной экономики.
На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В этом году рубль демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира, сказал глава РФ. К таким же выводам пришел и Bloomberg. По его данным, курс рубля значительно вырос благодаря мерам по контролю капитала, которые приняли власти: сейчас он стоит на 11% дороже, чем в начале года. Стоит отметить, что курс доллара на Московской бирже 12 мая опустился ниже 64 рублей впервые с февраля 2020-го. Между тем курс евро меньше 68 рублей.
Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, в настоящее время эмиссия рубля пропорциональна разнице экспортных и импортных операций, то есть осуществляется через экспортеров на валютной бирже для формирования резервов.
— Сейчас валютные резервы де-факто прекратили существование в силу решения США, соответственно, надо менять всю концепцию рубля. То есть рубль должен становиться не производной от валютных операций на валютной бирже, а внутренним российским материальным рублем, который направляется в российскую экономику через банковскую систему по нулевой ставке для цели обеспечения экономического развития страны, — пояснил он.
По словам парламентария, это единственный вариант, который позволит России выстоять в условиях спецоперации и противостояния коллективному Западу, а также даст возможность резко ускорить развитие РФ и рост доходов населения. Депутат напомнил, что об этой концепции рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в конце апреля. Также политик предположил, что дело идет к ее реализации, поскольку сегодняшняя концепция уже нежизнеспособна в силу санкций.
— Если мы не поменяем концепцию, инфляция будет 20% и будет нарастать. Если мы поменяем концепцию на «государственный рубль» по нулевой процентной ставке, у нас будет дефляция, то есть резкое понижение цен при серьезном росте доходов населения. Это принципиально другой подход, — заключил Евгений Федоров.
Новые решения
Между тем есть направления, которые требуют со стороны властей повышенного внимания. В частности, Владимир Путин подчеркнул, что сейчас внутренний спрос в России отстает от прошлогодних значений. Кроме того, продолжает сокращаться объем денежных средств на счетах предприятий и граждан.
— Сейчас, как и тогда, важнейший показатель успешности социально-экономической политики — это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны, — заявил президент.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании отметил, что главные сложности остаются прежними: разрывы логистических цепочек, необходимость перенастройки производства, существенное снижение импорта. Впрочем, для сохранения устойчивости в нынешних непростых условиях как раз и был принят план первоочередных мер по поддержке российской экономики. Одна из его основных целей — обеспечение максимальной свободы для работы бизнеса через снятие излишних проверок и требований. При этом такой мораторий был впервые введен не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний.
— Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 млрд рублей в расчете на год, — сообщил Максим Решетников.
Кроме того, правительство запустило антикризисные программы льготного кредитования. По словам Максима Решетникова, сейчас государство, по сути, берет на себя «50% любого кредитного риска по кредитованию системообразующих компаний».
— На сегодняшний момент в промышленности и агропромышленном комплексе уже заключено соглашений почти на 900 млрд рублей и на 379 млрд кредиты уже выданы предприятиям, — добавил министр.
Начался прием заявок на льготные займы в сфере транспорта, а также запускаются аналогичные программы для предприятий топливно-энергетического комплекса, строительных компаний, ЖКХ и IT, продолжил Максим Решетников. Было принято решение и по предоставлению отсрочки по страховым взносам за II и III кварталы.
Власти оказывают поддержку и импортерам, напомнил глава Минэка. Приняты решения об освобождении от ввозных пошлин по 1,3 тыс. позиций разных товаров. Это 15% российского импорта, включая комплектующие для машиностроительной продукции. Кроме того, кабмин пошел на упрощение режима декларирования безопасности продукции.
Что касается непосредственной поддержки граждан, то правительство дополнительно выделило 39 млрд рублей на развитие рынка труда в российских регионах. Также было введено пособие малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Кроме того, было решено снизить ставку по льготной ипотеке до 9%. При этом саму программу продлили до конца года.