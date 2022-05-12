Рублевый клад: Путин рассказал о лучшей динамике нацвалюты

Рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира . Об этом 12 мая Владимир Путин заявил во время совещания по экономическим вопросам. По его оценкам, Россия в целом успешно справляется с санкционным давлением, которое усилилось после 24 февраля. В частности, в стране постепенно замедляется инфляция . Ожидается, что в конце 2022-го она составит 18–23%.

Инфляция и рубль

В ситуации, когда Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны США, стран ЕС и их ближайших партнеров, к совещаниям по экономическим вопросам с участием президента приковано повышенное внимание. По словам главы государства, Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет , системным решениям по укреплению суверенитета, технологической и продовольственной безопасности.

— Постепенно замедляется инфляция: за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост цен уже опустился до 0,1% . Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции, — заметил Владимир Путин.

Рублевый клад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Согласно прогнозам Центробанка, годовая инфляция в России в конце 2022-го составит 18–23% . В 2023-м ожидается ее замедление до 5–7%, а в 2024-м она достигнет 4%. По мнению зампреда комитета ГД по экономической политике Артема Кирьянова, в России инфляция будет ниже 23%.

— Всплеск инфляции был связан с началом спецоперации. Были спекулятивные моменты , которые очень сильно подняли курс. Однако меры правительства и Банка России — в части кредитно-денежной политики и валютной выручки — стабилизировали экономическую ситуацию , — сказал «Известиям» парламентарий. — Возврат к 4% инфляции в ЦБ ожидают в 2024 году. Но мы будем следить за ситуацией на рынке. Вторая инфляционная волна может быть связана с импортозамещением, поиском новых поставщиков и возможным удорожанием комплектующих и сырья. Власти пытаются регулировать ситуацию и сделать эти факторы менее значимыми для отечественной экономики.

На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В этом году рубль демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира, сказал глава РФ. К таким же выводам пришел и Bloomberg. По его данным, курс рубля значительно вырос благодаря мерам по контролю капитала, которые приняли власти: сейчас он стоит на 11% дороже, чем в начале года. Стоит отметить, что курс доллара на Московской бирже 12 мая опустился ниже 64 рублей впервые с февраля 2020-го. Между тем курс евро меньше 68 рублей.

Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, в настоящее время эмиссия рубля пропорциональна разнице экспортных и импортных операций, то есть осуществляется через экспортеров на валютной бирже для формирования резервов.

— Сейчас валютные резервы де-факто прекратили существование в силу решения США, соответственно, надо менять всю концепцию рубля . То есть рубль должен становиться не производной от валютных операций на валютной бирже, а внутренним российским материальным рублем, который направляется в российскую экономику через банковскую систему по нулевой ставке для цели обеспечения экономического развития страны, — пояснил он.

Рублевый клад Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По словам парламентария, это единственный вариант, который позволит России выстоять в условиях спецоперации и противостояния коллективному Западу, а также даст возможность резко ускорить развитие РФ и рост доходов населения. Депутат напомнил, что об этой концепции рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в конце апреля. Также политик предположил, что дело идет к ее реализации, поскольку сегодняшняя концепция уже нежизнеспособна в силу санкций.

— Если мы не поменяем концепцию, инфляция будет 20% и будет нарастать. Если мы поменяем концепцию на «государственный рубль» по нулевой процентной ставке, у нас будет дефляция, то есть резкое понижение цен при серьезном росте доходов населения. Это принципиально другой подход, — заключил Евгений Федоров.

Новые решения

Между тем есть направления, которые требуют со стороны властей повышенного внимания. В частности, Владимир Путин подчеркнул, что сейчас внутренний спрос в России отстает от прошлогодних значений . Кроме того, продолжает сокращаться объем денежных средств на счетах предприятий и граждан.

— Сейчас, как и тогда, важнейший показатель успешности социально-экономической политики — это доходы граждан России . Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны, — заявил президент.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании отметил, что главные сложности остаются прежними: разрывы логистических цепочек, необходимость перенастройки производства, существенное снижение импорта . Впрочем, для сохранения устойчивости в нынешних непростых условиях как раз и был принят план первоочередных мер по поддержке российской экономики. Одна из его основных целей — обеспечение максимальной свободы для работы бизнеса через снятие излишних проверок и требований. При этом такой мораторий был впервые введен не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний.

— Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 млрд рублей в расчете на год , — сообщил Максим Решетников.

Рублевый клад Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Кроме того, правительство запустило антикризисные программы льготного кредитования. По словам Максима Решетникова, сейчас государство, по сути, берет на себя «50% любого кредитного риска по кредитованию системообразующих компаний» .

— На сегодняшний момент в промышленности и агропромышленном комплексе уже заключено соглашений почти на 900 млрд рублей и на 379 млрд кредиты уже выданы предприятиям, — добавил министр.

Начался прием заявок на льготные займы в сфере транспорта, а также запускаются аналогичные программы для предприятий топливно-энергетического комплекса, строительных компаний, ЖКХ и IT, продолжил Максим Решетников. Было принято решение и по предоставлению отсрочки по страховым взносам за II и III кварталы.

Власти оказывают поддержку и импортерам, напомнил глава Минэка. Приняты решения об освобождении от ввозных пошлин по 1,3 тыс. позиций разных товаров. Это 15% российского импорта , включая комплектующие для машиностроительной продукции. Кроме того, кабмин пошел на упрощение режима декларирования безопасности продукции.