«Индекс «Сникерса»: сколько на самом деле должен стоить рубль

В начале недели курс доллара к рублю снова ушел ниже отметки 80. Российская валюта укрепилась уже на 35% к пиковому значению 10 марта, когда за один доллар на Мосбирже предлагали 121,52 рубля. Но считать этот курс справедливым по-прежнему нельзя, ведь на российскую валюту давит геополитика. «Известия» попросили аналитиков подсчитать экономически оправданный курс по широко распространенной в мире методике.

Не тормози

Одним из самых популярных способов понять, сколько на самом деле должны стоить валюты разных стран, является так называемый индекс бигмака , который рассчитывается британским деловым журналом The Economist. Этот индекс всегда был достаточно популярен и в России, но из-за приостановки работы сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в стране рассчитать его сейчас не представляется возможным — нет реальных рыночных цен на продукцию этой сети.

Поэтому, чтобы воспользоваться той же методикой, но с привязкой к другому очень популярному во всем мире товару, «Известия» вместе с аналитиками ИК «Фридом Финанс» решили использовать всем известный 50-граммовый шоколадный батончик «Сникерс».

— В XXI веке продажи батончиков «Сникерс» обеспечивали компании Mars Incorporated около $2 млрд выручки в год, а в 2020 году доля бренда «Сникерс» на мировом рынке шоколадных батончиков оценивалась в 37%. Успешное позиционирование и правильно выбранная целевая аудитория обеспечили «Сникерсу» широкую востребованность во всем мире, — комментирует соответствующий выбор ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

При этом расчеты проводились не только для валютной пары доллар/рубль: в свой индекс мы включили национальные валюты 12 стран с крупнейшими экономиками. В этот список, помимо России, вошли Китай, Индия, Германия (от всей зоны ЕС), Великобритания, Япония, Мексика, Турция, Бразилия, Канада и Южная Корея. То есть с помощью этого индекса понятно, какие еще валюты в мире недооценены к доллару, а какие, напротив, заметно переоценены.

Технически расчет такого индекса выглядит следующим образом: достаточно разделить цену товара в национальной валюте на территории страны на цену такого же товара в долларах на территории США. Полученный в итоге «обменный курс» рубля к доллару сравнивается с рыночным обменным курсом, и на основании этого расчета делается вывод о том, насколько справедливо оценен рубль, то есть занижен или завышен его курс по отношению к доллару.

— Такие расчеты носят достаточно условный характер, но позволяют сделать вывод о том, какую долю в обменном курсе национальной валюты занимают нерыночные факторы, — объясняет Мильчакова.

Что в итоге

Согласно расчетам «Фридом Финанс» и «Известий», справедливый курс рубля к доллару, судя по «индексу «Сникерса», должен составлять 47,86 рубля за доллар. Это означает, что российская валюта сейчас недооценена к нацвалюте США почти на 70%. Но это — далеко не самый худший результат. Антирекорд по этому показателю установила индонезийская рупия с премией почти 132 514% — при рыночном курсе 14 344 рупии за доллар справедливым является расчетный показатель в 10,82 рупии за доллар.

В списке стран с валютой, недооцененной больше, чем российский рубль, оказались еще четыре государства: Турция (179%), Индия (315%), Китай (793%) и Южная Корея (6855%). Тоже недооцененной, но в меньшей степени, являются национальные валюты Великобритании (25%), Бразилии (47%) и Японии (60%).

Основываясь на том же индексе можно сделать вывод, что валюты еще нескольких стран заметно переоценены по отношению к доллару. Так, например, реальный курс евро должен составлять 1,37 за доллар, хотя на деле он стоит 0,9265, то есть евро переоценен к доллару на 32%. То же и с канадским долларом — он переоценен к американскому на 39% (стоит 1,264 вместо 2,07). Единственная валюта, реальный курс которой в точности соответствует справедливому — мексиканский песо.

Какие данные использовались

Для расчета «индекса Сникерса» использовались котировки валютных пар, актуальные на 14 апреля этого года. При этом все данные о ценах на шоколадные батончики были взяты на сайтах крупнейших местных торговых сетей либо интернет-магазинов.

Несмотря на всю условность этого и схожих индексов, Наталья Мильчакова обратила внимание на одну интересную деталь: при пересчете цен на доллары США оказалось, что именно в долларовом эквиваленте цены во многих странах не сильно отличаются.

— Но это сходство вовсе не говорит о паритете валют, а скорее, о том, что рынок данного товара в большинстве стран достаточно высококонкурентен, включая конкуренцию между брендами одних и тех же производителей, — подытожила Мильчакова.

Сам шоколадный батончик в качестве основы для индекса был выбран по ряду причин. Во-первых, он начал выпускаться в США компанией Mars Incorporated еще в 1930 году — на 10 лет раньше, чем была зарегистрирована компания McDonald’s. При этом продукция обеих компаний в некотором смысле — транснациональный продукт, с которым, помимо прочего, знакомо большинство людей вне зависимости от возраста и социального статуса. Вдобавок у обоих продуктов — бигмака и «Сникерса» — достаточно схожее позиционирование, поскольку их главная задача — быстро накормить людей с активной жизненной позицией, у которых далеко не всегда есть время сходить на обед в ресторан или кафе.

Ознакомиться с полной расчетной таблицей «индекса «Сникерса» можно здесь.