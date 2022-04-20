«Индекс «Сникерса»: сколько на самом деле должен стоить рубль
В начале недели курс доллара к рублю снова ушел ниже отметки 80. Российская валюта укрепилась уже на 35% к пиковому значению 10 марта, когда за один доллар на Мосбирже предлагали 121,52 рубля. Но считать этот курс справедливым по-прежнему нельзя, ведь на российскую валюту давит геополитика. «Известия» попросили аналитиков подсчитать экономически оправданный курс по широко распространенной в мире методике.
Не тормози
Одним из самых популярных способов понять, сколько на самом деле должны стоить валюты разных стран, является так называемый индекс бигмака, который рассчитывается британским деловым журналом The Economist. Этот индекс всегда был достаточно популярен и в России, но из-за приостановки работы сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в стране рассчитать его сейчас не представляется возможным — нет реальных рыночных цен на продукцию этой сети.
Поэтому, чтобы воспользоваться той же методикой, но с привязкой к другому очень популярному во всем мире товару, «Известия» вместе с аналитиками ИК «Фридом Финанс» решили использовать всем известный 50-граммовый шоколадный батончик «Сникерс».
— В XXI веке продажи батончиков «Сникерс» обеспечивали компании Mars Incorporated около $2 млрд выручки в год, а в 2020 году доля бренда «Сникерс» на мировом рынке шоколадных батончиков оценивалась в 37%. Успешное позиционирование и правильно выбранная целевая аудитория обеспечили «Сникерсу» широкую востребованность во всем мире, — комментирует соответствующий выбор ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.
При этом расчеты проводились не только для валютной пары доллар/рубль: в свой индекс мы включили национальные валюты 12 стран с крупнейшими экономиками. В этот список, помимо России, вошли Китай, Индия, Германия (от всей зоны ЕС), Великобритания, Япония, Мексика, Турция, Бразилия, Канада и Южная Корея. То есть с помощью этого индекса понятно, какие еще валюты в мире недооценены к доллару, а какие, напротив, заметно переоценены.
Технически расчет такого индекса выглядит следующим образом: достаточно разделить цену товара в национальной валюте на территории страны на цену такого же товара в долларах на территории США. Полученный в итоге «обменный курс» рубля к доллару сравнивается с рыночным обменным курсом, и на основании этого расчета делается вывод о том, насколько справедливо оценен рубль, то есть занижен или завышен его курс по отношению к доллару.
— Такие расчеты носят достаточно условный характер, но позволяют сделать вывод о том, какую долю в обменном курсе национальной валюты занимают нерыночные факторы, — объясняет Мильчакова.
Что в итоге
Согласно расчетам «Фридом Финанс» и «Известий», справедливый курс рубля к доллару, судя по «индексу «Сникерса», должен составлять 47,86 рубля за доллар. Это означает, что российская валюта сейчас недооценена к нацвалюте США почти на 70%. Но это — далеко не самый худший результат. Антирекорд по этому показателю установила индонезийская рупия с премией почти 132 514% — при рыночном курсе 14 344 рупии за доллар справедливым является расчетный показатель в 10,82 рупии за доллар.
В списке стран с валютой, недооцененной больше, чем российский рубль, оказались еще четыре государства: Турция (179%), Индия (315%), Китай (793%) и Южная Корея (6855%). Тоже недооцененной, но в меньшей степени, являются национальные валюты Великобритании (25%), Бразилии (47%) и Японии (60%).
Основываясь на том же индексе можно сделать вывод, что валюты еще нескольких стран заметно переоценены по отношению к доллару. Так, например, реальный курс евро должен составлять 1,37 за доллар, хотя на деле он стоит 0,9265, то есть евро переоценен к доллару на 32%. То же и с канадским долларом — он переоценен к американскому на 39% (стоит 1,264 вместо 2,07). Единственная валюта, реальный курс которой в точности соответствует справедливому — мексиканский песо.
Какие данные использовались
Для расчета «индекса Сникерса» использовались котировки валютных пар, актуальные на 14 апреля этого года. При этом все данные о ценах на шоколадные батончики были взяты на сайтах крупнейших местных торговых сетей либо интернет-магазинов.
Несмотря на всю условность этого и схожих индексов, Наталья Мильчакова обратила внимание на одну интересную деталь: при пересчете цен на доллары США оказалось, что именно в долларовом эквиваленте цены во многих странах не сильно отличаются.
— Но это сходство вовсе не говорит о паритете валют, а скорее, о том, что рынок данного товара в большинстве стран достаточно высококонкурентен, включая конкуренцию между брендами одних и тех же производителей, — подытожила Мильчакова.
Сам шоколадный батончик в качестве основы для индекса был выбран по ряду причин. Во-первых, он начал выпускаться в США компанией Mars Incorporated еще в 1930 году — на 10 лет раньше, чем была зарегистрирована компания McDonald’s. При этом продукция обеих компаний в некотором смысле — транснациональный продукт, с которым, помимо прочего, знакомо большинство людей вне зависимости от возраста и социального статуса. Вдобавок у обоих продуктов — бигмака и «Сникерса» — достаточно схожее позиционирование, поскольку их главная задача — быстро накормить людей с активной жизненной позицией, у которых далеко не всегда есть время сходить на обед в ресторан или кафе.
Ознакомиться с полной расчетной таблицей «индекса «Сникерса» можно здесь.