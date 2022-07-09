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Кружится диско: в России в разы выросли продажи Blu-ray плееров

Почему снова становятся популярными фильмы и музыка на дисках
Фото: Getty Images/simpson33
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Продажи Blu-ray плееров у некоторых онлайн-продавцов выросли в пять раз, а виниловых проигрывателей, DVD и Blu-ray дисков — в два раза, рассказали «Известиям» игроки рынка. Причины — в снижении числа стриминговых сервисов, удалении из российских онлайн-кинотеатров западных фильмов и нарастающей моде на ретроносители, считают эксперты. Если во втором полугодии ситуация с возможностью легального онлайн-просмотра западного кино и прослушивания музыки не изменится, количество желающих перейти на физические носители только вырастет.

Покупаем детство

С начала 2022 года в России резко выросли продажи Blu-ray плееров, сообщили «Известиям» игроки рынка. Так, на Ozon с 1 января до середины июня этот товар покупали в пять раз чаще, чем годом ранее, рассказали в пресс-службе компании. На Wildberries продажи Blu-ray плееров выросли в два раза.

Вместе с востребованностью проигрывателей растет спрос и на диски. За первое полугодие продажи DVD и Blu-ray дисков увеличились почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Во II квартале динамика только ускорилась — интерес к физическим носителям вырос уже в три раза, рассказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо».

Покупатели Ozon сейчас покупают на 36% больше DVD-дисков с фильмами и на 55% — с музыкой по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кружится диско
Фото: ТАСС/Евгений Стецко

Самым популярным фильмом на физических носителях из купленных в сетях «М.Видео – Эльдорадо» стали «Спасатели Малибу» — ремейк супершоу 90-х годов, снятый в 2017 году, с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Покупателей интересует режиссерская версия этого фильма с бонусным 20-минутным дополнением. Кроме того, в топе продаж — мультфильмы «Гадкий я 3» и «Миньоны», фильмы «Мумия» (2017) и «Форсаж 8», заявили в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо».

А вот пользователи Ozon предпочитали блокбастеры «Аватар» в коллекционном издании, «Крестный отец», а также мультфильм «Маша и медведь». На Wildberries покупали в основном мультфильмы: в топ-5 продаж входят «Союзмультфильм: Лучшее» (набор из 10 DVD), коллекция мультфильмов Disney «Принцессы» (10 DVD), мультфильм «Малыш и Карлсон», «Король Лев» и коллекция мультфильмов «Детство».

Коллекционная история

— Покупка DVD — это скорее коллекционная история. Диски покупают представители определенной субкультуры, — полагает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Таким образом люди хотят показать, что у них есть деньги на такие вещи, красивые DVD-диски, которыми можно похвастаться перед друзьями, добавляет эксперт.

— Коллекционирование физических носителей — это ритуал, а не история про утилитарные вещи, — резюмировал Эльдар Муртазин.

Рост продаж DVD-дисков связан с тем, что люди хотят продолжать смотреть любимые фильмы вне зависимости от текущей ситуации, когда Россию покинули многие западные киностудии, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Кружится диско
Фото: Getty Images/ Julia Gerasina

Схожего мнения придерживается и IT-эксперт Александр Баулин. Текущая ситуация заставляет людей задуматься об автономных средствах для развлечений, диски и проигрыватели как раз из этой серии — их не отключат, они будут работать при любых санкциях, добавляет он.

— Что касается дальнейшего спроса, то я ожидаю его выравнивания в текущих условиях. Расти дальше он будет только в условиях санкций, — сказал Александр Баулин.

В этом году мода на физические носители будет только продолжаться, полагает Денис Кусков.

Модная ностальгия

Растут не только продажи DVD-плееров, но и виниловых проигрывателей. За первое полугодие их продажи выросли на 184% по сравнению с прошлым годом. Увеличился спрос и на аксессуары для них — комплекты для очистки, ящики для хранения пластинок, сменные иглы и т.д. — на 122%, рассказали «Известиям» в компании Wildberries.

Наибольшей популярностью пользуются винтажные проигрыватели в стиле «ретрошик» стоимостью от 6 до 9 тыс. рублей, добавили представители маркетплейса. И отметили рост числа покупок самих виниловых пластинок — спрос на них за первое полугодие 2022 года на 60% превзошел результаты аналогичного периода 2021 года.

Кружится диско
Фото: Getty Images/Westend61

Повышенный интерес к виниловым проигрывателям заметили и в «М.Видео – Эльдорадо». Более чем на четверть выросла популярность проигрывателей для воспроизведения «теплого» аналогового звука относительно II квартала прошлого года и в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом за 2020 год, рассказали представители ритейлера.

В пластинках у российских меломанов самыми популярными жанрами оказались рок, классика, поп и джаз. Самые продаваемые исполнители — Teodor Currentzis, Роджер Уотерс, Pink Floyd, Demons & Wizards:III, Iron Maiden.

Интерес россиян к покупкам виниловых пластинок связан и с тем, что ретропроигрыватели снова стали модными. Таким образом люди пытаются отвлечься от текущих дел и вернуться в прошлое, пусть и ненадолго, заключают эксперты.

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