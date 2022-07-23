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Орбан допустил конец западного господства из-за событий на Украине

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Фото: Global Look Press/dpa/Marton Monus
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Вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок. Об этом 23 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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По его словам, стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах.

«Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское... Люди столкнутся с резким повышением цен... И большая часть мира тоже нас демонстративно не поддержала — Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир, Африка — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — сказал премьер-министр, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Он указал на то, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.

«Венгрии не стоит питать иллюзий, что мы сможем влиять на стратегию Запада. Тем не мене для нас дело чести и морали заявить о своей позиции, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире. Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», — добавил Орбан.

Ранее, в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Глава государства отметил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле.

Они, по словам российского лидера, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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