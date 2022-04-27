Премьер Польши признал устойчивость России перед западными санкциями

Россия пока неплохо справляется с наложенными на нее санкциями, поэтому Варшава планирует разработать новые ограничения. Об этом 27 апреля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции.

«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов», — сказал он.

Он также призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях, а также обложить пошлинами покупку энергоресурсов из РФ.

«Мы призываем всех наших партнеров в ЕС не только не платить в рублях за российский газ, а наложить специальный механизм пошлин на газ и нефть из России, чтобы Россия не могла легко получать новые рынки. А во-вторых, наложить так называемые вторичные санкции, чтобы российский бюджет как можно больше понес потери в связи с этими санкциями», — добавил он.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

Днем ранее, 26 апреля, Польша ввела собственные санкции против «Газпрома», «Акрона», «Новатека» и еще более тридцати компаний из России.

Польша признала неэффективность антироссийских санкций еще в начале апреля. Тогда Моравецкий призвал Европу ввести против России «больше реальных санкций». Также он призвал конфисковать для использования замороженных российских активов.

Санкции против России продолжают ужесточаться рядом стран на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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