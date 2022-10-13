Ускользающее тепло: почему европейцам не хватает дров

Дефицит газа и рост цен на электроэнергию спровоцировали панические настроения среди жителей европейских стран. В преддверии зимы люди начали массово скупать дрова, а цены на древесину выросли в несколько раз. Дошло до того, что отдельные страны начали вводить разные меры для защиты внутреннего рынка. Так, Румыния на полгода ограничила рост стоимости дров, а Венгрия запретила экспорт древесных пеллет. При этом недавно в ЕС отчитались о том, что запасов газа на зиму удалось накопить достаточно. Почему европейцы расхватывают дрова, выясняли «Известия».

Почему взлетели цены

Европейские политики продолжают гадать, как ограничить цены на энергоресурсы из России. Но риски слишком велики: Москва уже заявила, что не будет поставлять ни нефть, ни газ странам, пытающимся вводить ценовые потолки. Около 70% тепла в Европе обеспечивают природный газ и электричество. А с учетом того, что поставки в регион резко упали, население всерьез восприняло угрозу их полного прекращения. Спрос на используемые для отопления древесные пеллеты (топливные гранулы) в Евросоюзе вырос в несколько раз, а сам товар резко подскочил в цене.

Интересно, что в последнее десятилетие их стоимость практически не менялась. Например, среднегодовой рост цен на древесные пеллеты в Германии составил всего 0,24% с 2012 по 2021 год. А с поправкой на инфляцию цены даже упали. Теперь же древесина для отопления в Европе подорожала до исторического максимума.

Ускользающее тепло Фото: Global Look Press/blickwinkel/M. Henning

В этом году в большинстве стран ЕС пеллеты увеличились в цене в два и более раза по сравнению с сентябрем 2021 года. Например, во Франции тонна гранулированной древесины подорожала c €300 до €600, а в Германии дрова, щепа, древесные гранулы выросли в цене на 80–133%. Стремясь защитить внутренний рынок от бесконтрольного роста цен и дефицита (доставку люди ждут месяцами), европейские страны начали предпринимать разные меры, так, Венгрия запретила экспорт древесных пеллет, а Румыния на полгода ввела ценовой потолок на дрова.

Почему дорожает древесина

Одна из главных причин резкого подорожания — запрет экспорта древесных пеллет из России. Решение оказалось крайне недальновидным, с учетом экологических трендов и расширения использования этого вида топлива в Европе.

— ЕС вышел с рядом инициатив и, соответственно, субсидий для стимулирования внедрения энергоэффективных и климатически нейтральных технологий, к которым относится использование пеллет. В 2021 году Европейский союз потребил рекордные 23,1 млн метрических тонн древесных пеллет, но ожидается, что в этом году спрос вырастет до 24,3 млн метрических тонн. Рекордное потребление в 2021 году в первую очередь можно объяснить увеличением использования в жилых помещениях в Германии и совместным сжиганием древесных гранул с углем в Нидерландах (ранее это нашло широкое распространение в Великобритании) для снижения углеродного следа и, соответственно, климатического воздействия, — говорит профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.

Ускользающее тепло1 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Eddie Moore

В прошлом году крупнейшим поставщиком древесных пеллет в ЕС была Россия. Уровень поставок составил 1,914 млн т. Следом шли США с 1,853 млн т.

— За последнее десятилетие спрос на пеллеты в ЕС значительно вырос и превысил внутреннее производство, что привело к увеличению импорта из России, США, Беларуси и Украины. Однако в июле 2022 года ЕС запретил импорт российских древесных пеллет, как часть санкционных ограничений , — указывает экономист.

Откуда пошла паника

Теперь добавились последствия энергетического кризиса. Взлет цен на энергоносители спровоцировал панические закупки твердого биотоплива со стороны населения: люди боятся замерзнуть зимой, несмотря на то что газа вроде бы достаточно.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), сейчас подземные хранилища (ПХГ) заполнены на 90%. В европейских газохранилищах сейчас закачано порядка 97,39 млрд кубометров при вместимости 107,7 млрд кубометров. Но от холодов это может не спасти.

— Наличие заполненных хранилищ — не гарант полного обеспечения на отопительный сезон. Это подушка безопасности, из которой можно брать в случае проблем с основными поставками. Взрывы на «Северных потоках», обострение ситуации на Украине создают угрозу невозможности возобновления поставок из РФ. В случае проблем с поставками СПГ Европа окажется в плачевном состоянии. Без постоянного притока газа на ежедневное потребление запасы могут закончиться через 3–4 месяца , — указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов. — После всех событий у людей нет уверенности, что зимой им не отключат электричество или отопление. В результате выбор пал на старый проверенный способ — топить дровами.

Ускользающее тепло2 Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Что покупают европейцы

Как отмечает Bloomberg, люди раскупают не только дрова — резко подскочило количество заказов на подключение и установку дровяных печей. Как утверждают компании-продавцы, клиенты стали активно интересоваться «сжиганием конского навоза и других малоизвестных видов топлива».

В Агентстве по охране окружающей среды Швеции уже забеспокоились: в итоге люди начнут сжигать всё, что попадется им под руки.