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Ускользающее тепло: почему европейцам не хватает дров

Цены на топливо выросли в несколько раз, спровоцировав панику среди населения
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Jochen Tack
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Дефицит газа и рост цен на электроэнергию спровоцировали панические настроения среди жителей европейских стран. В преддверии зимы люди начали массово скупать дрова, а цены на древесину выросли в несколько раз. Дошло до того, что отдельные страны начали вводить разные меры для защиты внутреннего рынка. Так, Румыния на полгода ограничила рост стоимости дров, а Венгрия запретила экспорт древесных пеллет. При этом недавно в ЕС отчитались о том, что запасов газа на зиму удалось накопить достаточно. Почему европейцы расхватывают дрова, выясняли «Известия».

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Почему взлетели цены

Европейские политики продолжают гадать, как ограничить цены на энергоресурсы из России. Но риски слишком велики: Москва уже заявила, что не будет поставлять ни нефть, ни газ странам, пытающимся вводить ценовые потолки. Около 70% тепла в Европе обеспечивают природный газ и электричество. А с учетом того, что поставки в регион резко упали, население всерьез восприняло угрозу их полного прекращения. Спрос на используемые для отопления древесные пеллеты (топливные гранулы) в Евросоюзе вырос в несколько раз, а сам товар резко подскочил в цене.

Интересно, что в последнее десятилетие их стоимость практически не менялась. Например, среднегодовой рост цен на древесные пеллеты в Германии составил всего 0,24% с 2012 по 2021 год. А с поправкой на инфляцию цены даже упали. Теперь же древесина для отопления в Европе подорожала до исторического максимума.

Ускользающее тепло
пеллеты
Фото: Global Look Press/blickwinkel/M. Henning

В этом году в большинстве стран ЕС пеллеты увеличились в цене в два и более раза по сравнению с сентябрем 2021 года. Например, во Франции тонна гранулированной древесины подорожала c €300 до €600, а в Германии дрова, щепа, древесные гранулы выросли в цене на 80–133%. Стремясь защитить внутренний рынок от бесконтрольного роста цен и дефицита (доставку люди ждут месяцами), европейские страны начали предпринимать разные меры, так, Венгрия запретила экспорт древесных пеллет, а Румыния на полгода ввела ценовой потолок на дрова.

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Почему дорожает древесина

Одна из главных причин резкого подорожания — запрет экспорта древесных пеллет из России. Решение оказалось крайне недальновидным, с учетом экологических трендов и расширения использования этого вида топлива в Европе.

— ЕС вышел с рядом инициатив и, соответственно, субсидий для стимулирования внедрения энергоэффективных и климатически нейтральных технологий, к которым относится использование пеллет. В 2021 году Европейский союз потребил рекордные 23,1 млн метрических тонн древесных пеллет, но ожидается, что в этом году спрос вырастет до 24,3 млн метрических тонн. Рекордное потребление в 2021 году в первую очередь можно объяснить увеличением использования в жилых помещениях в Германии и совместным сжиганием древесных гранул с углем в Нидерландах (ранее это нашло широкое распространение в Великобритании) для снижения углеродного следа и, соответственно, климатического воздействия, — говорит профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.

Ускользающее тепло1
завод пеллет
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Eddie Moore

В прошлом году крупнейшим поставщиком древесных пеллет в ЕС была Россия. Уровень поставок составил 1,914 млн т. Следом шли США с 1,853 млн т.

— За последнее десятилетие спрос на пеллеты в ЕС значительно вырос и превысил внутреннее производство, что привело к увеличению импорта из России, США, Беларуси и Украины. Однако в июле 2022 года ЕС запретил импорт российских древесных пеллет, как часть санкционных ограничений, — указывает экономист.

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Откуда пошла паника

Теперь добавились последствия энергетического кризиса. Взлет цен на энергоносители спровоцировал панические закупки твердого биотоплива со стороны населения: люди боятся замерзнуть зимой, несмотря на то что газа вроде бы достаточно.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), сейчас подземные хранилища (ПХГ) заполнены на 90%. В европейских газохранилищах сейчас закачано порядка 97,39 млрд кубометров при вместимости 107,7 млрд кубометров. Но от холодов это может не спасти.

— Наличие заполненных хранилищ — не гарант полного обеспечения на отопительный сезон. Это подушка безопасности, из которой можно брать в случае проблем с основными поставками. Взрывы на «Северных потоках», обострение ситуации на Украине создают угрозу невозможности возобновления поставок из РФ. В случае проблем с поставками СПГ Европа окажется в плачевном состоянии. Без постоянного притока газа на ежедневное потребление запасы могут закончиться через 3–4 месяца, — указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов. — После всех событий у людей нет уверенности, что зимой им не отключат электричество или отопление. В результате выбор пал на старый проверенный способ — топить дровами.

Ускользающее тепло2
хранилище сжиженного газа
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Что покупают европейцы

Как отмечает Bloomberg, люди раскупают не только дрова — резко подскочило количество заказов на подключение и установку дровяных печей. Как утверждают компании-продавцы, клиенты стали активно интересоваться «сжиганием конского навоза и других малоизвестных видов топлива».

В Агентстве по охране окружающей среды Швеции уже забеспокоились: в итоге люди начнут сжигать всё, что попадется им под руки.

Дефицит «топлива последней надежды» (как называют дрова в западных СМИ) уже привел к воровству и мошенничествам. Как пишет The Washington Post, бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в интернете множатся поддельные сайты, на которых торгуют несуществующими дровами.

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