Что ЕС ли да: зачем Санду созывает «народное собрание»

В Кишиневе 21 мая по решению президента пройдет «народное собрание» . Майя Санду называет это мероприятие возможностью молдаван заявить о своем стремлении присоединиться к европейской семье . Молдавская оппозиция утверждает, что это пиар-акция , направленная на создание картинки в преддверии второго саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Кишиневе в начале лета. Сторонников интеграции в ЕС в Молдавии действительно больше, чем противников, но это большинство отнюдь не подавляющее . О расколе внутри республики и поисках основы для консолидации молдавского общества — в материале «Известий».

Собрались на Запад

Президент Молдавии Майя Санду планирует 21 мая организовать на центральной площади в Кишиневе «народное собрание» — мероприятие получит название «Европейская Молдова». Сама президент утверждает: акция пройдет для того, «чтобы ответить на вопрос, чего хотят молдаване».

— Докажем всему миру, что граждане Молдавии хотят мира и демократии в своей стране, хотят, чтобы Молдавия стала частью ЕС , — заявила она 10 апреля в обращении к нации.

При этом Санду пообещала обсудить детали предстоящего собрания с проверопейскими политическими силами и академической средой.

— То, что мы сейчас делаем, будет напрямую влиять на будущее наших детей, на их судьбу, на мир в наших домах. Мы должны четко ответить на вопрос — хотим ли мы быть частью цивилизованного мира? Нам надо объединиться, чтобы стать частью европейской семьи , — заявила молдавский лидер, обращаясь к нации.

Примечательно, что «народное собрание» пройдет в преддверии второго саммита Европейского политического сообщества , который запланирован на 1 июня в Кишиневе. В нем примут участие лидеры 47 государств. ЕПС — межправительственная организация, учрежденная для дискуссий о будущем Европы и предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае прошлого года.

— Санду решила организовать разогревающее мероприятие, чтобы показать лидерам иностранных государств, что поддержка европейского вектора в Молдове очень высокая . Вместо того чтобы решать проблемы низких пенсий, низких зарплат, увеличивающегося исхода граждан работоспособного возраста, высоких тарифов, цен на продукты питания, Санду устраивает пиар-акцию. Она не поможет и ничего не даст , — сказал в беседе с «Известиями» депутат парламента Республики Молдовы от Партии социалистов Владимир Односталко.

Скорее всего, людей будут свозить к месту проведения «собрания» принудительно: сотрудников бюджетной сферы доставят в центр Кишинева, раздадут им флажки ЕС, сделают фото- и видеоотчеты, чтобы показать всему миру, что в Молдове всё хорошо, но это будет только картинка, считает молдавский политик.

Большинство жителей, действительно, поддерживают вступление страны в ЕС. В марте 2023 года, по данным Date Intelligente (iData), сторонников этой идеи было 57%, против — 33,2%, остальные затруднились ответить.

Вместе с тем утверждать, что молдавские власти успешно справляются с задачей повышения уровня поддержки евроинтеграционных проектов со стороны общества, достаточно сложно. Последние данные соцопросов свидетельствуют, что по меньше мере 9,8% молдаван не определились со своим отношением к этому вопросу. Получается, что 43% жителей республики или не хотят, или не имеют четкого представления о том, готовы ли они видеть Молдавию в составе ЕС .

За последние 10 лет уровень одобрения европейского курса Молдавии существенно подрос. В ноябре 2014 года, например, только 39% населения страны поддерживали ориентацию Кишинева на Евросоюз, 43% при этом выступали за интеграцию с РФ, Казахстаном и Белоруссией в рамках на тот момент существовавшего таможенного союза, который после создания ЕАЭС стал его неотъемлемой частью.

Такая ситуация — очевидный признак раскола в обществе, однако в Молдавии он был всегда , говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Молдавское обществе всегда было расколото примерно пополам, с некоторым перевесом в сторону Востока. Консолидировать это общество нельзя, просто потому что разные группы граждан Молдавии по-разному смотрят на свое прошлое и будущее , — говорит эксперт.

Как бы то ни было, 3 марта 2022 года Молдавия (одновременно с Украиной) получила статус страны — кандидата в члены ЕС.

С Россией не по пути?

На то, что в молдавском обществе нет единства, указывают и акции протеста , которые устраивает оппозиция в Кишиневе. Поводом для народного возмущения стали рост цен на газ и в целом инфляция в стране. Участники митингов даже требовали отставки Санду.

На фоне протестов в феврале ушла в отставку премьер-министр страны Наталья Гаврилица . Несмотря на то что причины такого решения не сообщались, сама Гаврилица подчеркнула: ее кабмин работал в режиме «непрерывного кризиса» и на фоне «энергетического шантажа» . Однако в итоге эксперты оценили смену правительства как формальность, и не только потому, что почти все министры сохранили свои портфели. Ключевые аспекты внутри- и внешнеполитического курса Молдавии остались прежними.

Санду же предпочитает обвинять в неудачах, с которыми сталкивается республика, некие внешние силы .

— Время показало, что мы выбрали правильный путь, и те, кто мечтал дестабилизировать ситуацию в Молдове, потерпели неудачу. <…> Группа воров, которым платят грязные деньги, поставила своей целью помешать нашему европейскому пути, — заявила она вовремя обращения к нации.

Одним из организаторов протестов стала оппозиционная партия «Шор», которую молдавские власти обвиняют в связях с Россией. В то же время официальный Кишинев сегодня стремится к максимальному размежеванию с Москвой. В частности, в Молдавии обсуждается вариант разрыва связей с СНГ.

Однако и здесь существует линия раскола — по данным того же опроса iData, проведенного в марте, за выход Молдавии из СНГ выступают только 40,6% респондентов, в то время как против подобного шага 41,2% .

Москву Санду предпочитает выставлять исключительно как источник потенциальной угрозы безопасности республики . В прошлом месяце глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что спецслужбы России якобы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе массовых демонстраций оппозиции в стране. В Москве подобные обвинения последовательно отвергают.

До НАТО далеко

Власти Молдавии видят выход из сложившейся ситуации в сотрудничестве с НАТО, Майя Санду накануне и вовсе сказала, что молдаване «должны хотеть» вступления страны в Североатлантический альянс , хотя и признает, что уровень общественной поддержки этого шага не на стороне правительства. При этом она напомнила, что подобное решение можно провести только через референдум.

«Граждане должны хотеть этого, потому что это означает изменение конституции, это должно быть сделано через референдум. Но сегодня, если мы посмотрим на опросы, то увидим, что серьезной поддержки в пользу отмены нейтралитета нет», — сказал она.

Действительно, февральские опросы свидетельствуют, что 62% граждан Молдавии против вступления страны в альянс , положительно смотрят на подобное развитие событий только 24% респондентов, 2% не стали бы участвовать в таком референдуме, 10% затруднились ответить, и еще 2% заявили, что не знают, что собой представляет НАТО.

Несмотря на отсутствие поддержки, Кишинев продолжает сближение с альянсом, а замгенсека блока Мирча Джоанэ коммуницирует с молдавскими властями.

— Мы готовы зайти настолько далеко, насколько Республика Молдова захочет развивать с нами отношения , — заметил на прошлой неделе Джоанэ в интервью румынским СМИ.

Вопрос вступления Молдавии в НАТО носит отложенный характер, уверен Владимир Брутер.

— Пока что Вашингтон хочет от молдаван согласия, он трактует акции протеста как враждебные, а народные собрания — как волю людей. Но вопрос в том, что пока украинский кризис не разрешится, никого в НАТО, конечно, брать не будут . Потому что это будет иметь опасные последствия. Плюс ко всему, пока непонятно, что делать с Приднестровьем, — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

Молдавская оппозиция выступает резко против любых интеграционных процессов, пока страна пребывает в состоянии кризиса.

— Мы разработаем и внесем на законодательный форум <…> законопроект о прекращении любых интеграционных процессов — европейских, натовских и т.д., — заявил лидер партии «Шор» Илан Шор в конце марта.

В партии социалистов также требуют сохранения нейтрального статуса Молдавии.

— Мы многонациональная страна, у нас живут гагаузы, русские, украинцы, поляки и представители других национальностей. Мы всегда выступали за мир, нам не нужно лезть ни в какие военно-политические блоки, союзы, соединения , — сказал Владимир Односталко.

Он подчеркнул, что неважно, какие страны их организуют, так как это не приносит добра, и международная практика это доказывает.