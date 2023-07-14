 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Акрополь в Афинах закроют из-за 44-градусной жары
Наука и техника
Индия запустила ракету-носитель со станцией «Чандраян-3» к Луне
Авто
За полгода московские владельцы электрокаров бесплатно парковались более 52 тыс. раз
Экономика
Эксперты спрогнозировали повышение ЦБ ключевой ставки в июле
Политика
Послу Польши в Москве вручили ноту о закрытии консульского агентства в Смоленске
Мир
Польша даст симметричный ответ на закрытие в России консульского агентства
Экономика
Японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок
Мир
Три министра в Молдавии ушли в отставку
Общество
СК РФ предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Загороднюку
Мир
Суд передал в управление заповедника «Каменец» храм УПЦ в Хмельницкой области
Мир
Орбан заявил о невозможности достичь мира на Украине без желания США
Наука и техника
Очередной запуск ракеты SpaceX отменен перед самым стартом
Авто
В июне «Москвич» выпустил почти 3 тыс. автомобилей
/

Пошли ЕСом: почему в Молдавии возобновились споры о Приднестровье

В Кишиневе хотят поскорее вступить в Евросоюз
Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Молдавии обострилась дискуссия о том, что делать с Приднестровьем. Президент Майя Санду заявила, что непризнанную республику удастся привлечь некими проевропейскими реформами. Министр обороны обсуждает перспективы возобновления вооруженного конфликта. Глава МИДа, в свою очередь, считает, что в ЕС Молдавия может идти и без Приднестровья. «Известия» разбирались в причинах и последствиях возникших споров.

Что говорят в Кишиневе

В конце июня в Молдавии отметили важную дату — ровно год прошел с того момента, как страна стала кандидатом в члены ЕС. На этом фоне обострились дискуссии о будущем республики. Президент Майя Санду признала, что до сих пор никто из европейских лидеров не назвал точной даты присоединения страны к ЕС. При этом сама глава государства говорит, что вступление в объединение должно произойти до 2030 года.

Важный вопрос в этих рассуждениях — судьба Приднестровья (ПМР). Кишинев считает непризнанную республику частью Молдавии, но реально территорию не контролирует. В Приднестровье располагается 450 российских миротворцев и около 1 тыс. российских солдат и офицеров, которые охраняют армейские склады. Референдум 2006 года показал, что подавляющее большинство жителей ПМР выступают за вхождение в состав России.

Президент Молдавии Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Global Look Press/Soeren Stache

Молдавских политиков решение приднестровского вопроса явно ставит в тупик. По крайней мере звучат самые разные точки зрения. Санду в одном из интервью заявила, что Кишинев от территорий отказываться не собирается. По ее словам, благодаря проевропейским экономическим реформам Молдавия станет привлекательной, жители левого берега Днестра сами захотят реинтегрироваться. «Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на воссоединение. Это наша цель на 100%», — отметила она.

«Молдова активно вооружается натовским оружием»
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев — об отношениях с Кишиневом, российских миротворцах и террористической угрозе

В свою очередь, министр обороны страны Анатолий Носатый заявил, что молдавская армия готова к вооруженному противостоянию. «Вооруженные силы Молдавии обладают достаточными силами и средствами, чтобы противостоять провокациям, которые могут исходить от российского воинского контингента», — сказал он. При этом признал, что военная агрессия против Молдавии маловероятна.

Третий вариант развития событий озвучил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. По его словам, Молдавия может идти в ЕС и без Приднестровья. «Если воссоединение в ближайшие годы не произойдет, то никто не будет держать Республику Молдова в заложниках этой ситуации», — подчеркнул он. Похожим образом высказался лидер правящей партии Игорь Гросу, который сказал, что вступить в ЕС можно и без реинтеграции непризнанной республики.

Миротворческий пост на мосту через Днестр

Миротворческий пост на мосту через Днестр

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Какие отношения у Молдавии с Тирасполем

Парадокс приднестровского урегулирования состоит в том, что реинтеграцией гораздо активнее занимаются те силы, которые в Молдавии принято называть пророссийскими. Самая известная попытка была предпринята в 2003 году при президенте-коммунисте Владимире Воронине. Тогда Кишинев и Тирасполь при участии Москвы согласовали план федерализации Молдавии. Приднестровье получало особый статус, Молдавия брала на себя обязательство соблюдать нейтралитет, а российские войска должны были через 20 лет выйти с территории страны. В последний момент подписание документа сорвалось из-за протестов оппозиции и вмешательства западных дипломатов.

Операция «Пиранья»: для чего Молдавия перевооружает армию
Кишинев получил бронетехнику, ждет артиллерию и вертолеты

Далее активизация диалога произошла при президенте-социалисте Игоре Додоне. Тот провел несколько раундов переговоров со своим приднестровским коллегой Вадимом Красносельским, для этого он в том числе приезжал на левый берег Днестра. Уверял, что готов обсуждать особый статус и широкую автономию непризнанной республики. До реализации его идей дело, впрочем, не дошло — инициативы блокировались парламентом.

В 2019 году к власти в Молдавии пришла прозападная партия «Действие и солидарность». Сначала объединение получило большинство в парламенте и сформировало правительство, позже глава партии Майя Санду выиграла президентские выборы. С тех пор диалог с Приднестровьем неизменно деградировал. Санду заявила, что выступает против федерализации, а своим главным требованием назвала вывод российских войск с территории страны.

Бывший президент Республики Молдова, лидер партии коммунистов Владимир Воронин выступает на акции протеста в защиту молдавского языка

Бывший президент Республики Молдова, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин выступает на акции протеста в защиту молдавского языка

Фото: РИА Новости/Родион Прока

В упадок пришли переговорные форматы. В 2019 году прошла последняя встреча группы «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Переговоры закончились скандалом — стороны не смогли согласовать итоговый протокол. С тех пор Кишинев под разными предлогами саботировал работу площадки. Сначала заморозка объяснялась политической нестабильностью в Молдавии, после 2022 года — конфликтом на Украине.

Воспаление Днестра: для чего Молдавия объявила охоту на сепаратистов
Кишинев провоцирует обострение конфликта с Приднестровьем

Для решения текущих хозяйственно-экономических вопросов проводятся встречи в формате «1+1», на которых беседуют спецпредставители Молдавии и Приднестровья. В Тирасполе, однако, отмечают, что и здесь диалог лишь имитируется. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев подчеркивает, что проблемы не решаются, а взаимодействие носит формальный характер.

Сложные процессы происходят в молдавской внутренней политике. В феврале был принят закон, согласно которому проявления сепаратизма наказываются штрафами и лишением свободы. Под лозунгом борьбы с дезинформацией из СМИ и других сфер выдавливается русский язык. При этом парламент переименовал собственный молдавский язык в румынский. Власти страны также давят на Гагаузию из-за неприятия антироссийской политики.

выборы в Молдавии
Фото: РИА Новости/Михай Карауш

Параллельно происходит милитаризация Молдавии. Республика получает немецкую бронетехнику и стрелковое оружие. Ожидаются поставки средств связи, беспилотников и артиллерийских орудий. Расширяется и взаимодействие с НАТО. Если год назад у республики с альянсом было шесть совместных проектов, то сейчас их насчитывается 18. «Молдова активно вооружается натовским оружием. У нас возникают вопросы: зачем, против кого? Насколько я знаю, единственный конфликт у Молдовы — с Приднестровьем», — отмечал Виталий Игнатьев.

Искать свое признание: в Приднестровье вновь захотели войти в состав России
В республике подтвердили, что за последние 15 лет планы Тирасполя не изменились

Что говорят эксперты

Главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова считает, что у нынешних молдавских властей нет устоявшейся позиции по приднестровскому вопросу. Поэтому следуют разнонаправленные заявления.

У некоторой части молдавской элиты есть мнение, что в общем-то от Приднестровья можно и отказаться. Главное — вступить в ЕС, остальные вопросы второстепенны. Говорят при этом, что после гипотетического вступления в ЕС процесс реинтеграции продолжится, но понятно, что это отговорки. В реальности чем дальше, тем больше будет пропасть между разными берегами Днестра, — комментирует она.

Молдавский политолог Александр Кориненко отмечает, что прозападным молдавским властям воссоединение с Приднестровьем на самом деле не нужно.

Акция социалистов
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Всё дело в простой арифметике. На подконтрольной Кишиневу территории примерно половина избирателей поддерживает проевропейские силы, другая половина — пророссийские. Если реинтегрировать Приднестровье, то однозначное преимущество — дополнительные 15–20% голосов — получат пророссийские силы. Это страшный сон для сторонников вступления в ЕС и присоединения к Румынии, — подчеркивает он.

«Фактически Молдавия уже сформирована как второе румынское государство»
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев — о ситуации в регионе и отношениях республики с Кишиневом

Кориненко добавляет, что у западных стран другие интересы. По его словам, Румыния, Евросоюз и США считают Приднестровье форпостом «русского мира». Они хотят убрать из региона российских военнослужащих, миротворцев и склады боеприпасов, а также переформатировать приднестровское информационное поле, чтобы сделать жителей левого берега Днестра более лояльными Западу.

— Кишинев, возможно, и хотел бы забыть о приднестровском вопросе, но страны Запада сделать этого не дадут, — заключил собеседник.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир