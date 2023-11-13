На краюхе: хлебопекарная отрасль попросила расширить господдержку

Хлебопекарные заводы в России сейчас работают на грани рентабельности. Текущих мер государственной поддержки не хватает: растут издержки, а кредитование с учетом высокой ключевой ставки неподъемно — так охарактеризовали ситуацию в Российском союзе пекарей (РСП). Обратит ли государство внимание на нужды пищевиков и каким образом вообще возможно помочь отрасли — читайте в материале «Известий», подготовленном совместно с опрошенными экспертами.

Противоречия накалились

По словам представителя РСП, необходима комплексная программа поддержки хлебопекарной отрасли, поскольку большая часть заводов за редким исключением спроектирована в 1950-х годах. С такой просьбой Союз пекарей обратился в Минсельхоз.

Программы господдержки отрасли в действующем виде помогают точечно, в отдельных регионах. К примеру, мукомолам доступны льготные кредиты.

Также отрасль получает компенсацию части затрат производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий — но делается это по меркам 2020 года, когда ключевая ставка Центробанка была 4,25% годовых. На данный момент показатель выше более чем в три раза — 15%. Обслуживать такие кредиты предприятия с низкой рентабельностью позволить себе не могут. А издержки, особенно в части изготовления социального, самого недорого хлеба, себя почти не окупают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

На данный момент в России около 13 тыс. хлебопекарных предприятий. Из них порядка 750 относятся к средним и крупным предприятиям, остальные — малые. За последние 10 лет количество средних и крупных пекарен, объем производства на которых составляет порядка 80% от общего объема хлеба, сократилось в два раза. При этом рост выпуска хлеба и хлебобулочных изделий на малых предприятиях растет, но сравнительно медленно — по 10% в год максимум. В целом общероссийское производство хлеба и изделий падает на 1,5% в год.

Время возможностей

Поддержка сельского хозяйства — это очень важно для России. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева напоминает об обязательствах перед внутренним потребителем, а также о внешних связях:

— Недавно Китай и Россия подписали 12-летний контракт на поставку зерна на общую сумму 2,5 трлн рублей. Наша страна взяла на себя обязательства поставлять продовольствие в страны Африки. Также вспомним, что поставки зерна в Европу не попадают под санкции.

По ее мнению, основой экономики получения зерна для выпуска хлебобулочной продукции должны стать фермеры, небольшие хозяйства, мелкие оптовики — малый и средний бизнес . Это задаст высокую планку качества продукции также и для крупных изготовителей, считает эксперт. По ее словам, именно развитие малого бизнеса в сфере производства хлеба и хлебобулочных изделий сможет спасти отрасль.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По уверениям участников рынка, российская еда является в том же Китае показателем высокого качества продукции — в отличие от безвкусного хлеба и мяса, фруктов и овощей, к которым привыкли потребители стран, которые не в состоянии обеспечить себя едой самостоятельно.

Как следствие, этот огромный потенциал нельзя растерять из-за ломающегося оборудования, дорогостоящего ремонта и недостаточных мощностей — на что указывают в Союзе пекарей.

— Одна из эффективных мер поддержки — компенсация части суммы процентов на покупку оборудования от государства. Это шаг, который, с одной стороны, правительство может себе позволить, а с другой — выведет отрасль на новый уровень — с высоким эффектом на ближайшие годы , — резюмирует Екатерина Косарева.

При этом аналитик напоминает, что в последние годы спрос на хлеб и хлебобулочные изделия в целом в мире падает, так как идет тенденция оздоравливания.

— Люди, которые соблюдают ЗОЖ, едят хлеба меньше — как ни странно, это отражается на спросе, хотя, казалось бы, речь идет о мизерных процентах. Тем не менее в развитых странах это чувствуется, — отметила она.

Вопрос безопасности

Обеспечение страны хлебом — это приоритетный вопрос национальной продовольственной безопасности, а не проблема деловой среды, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Следовательно, чисто финансово государство может пойти на уступки.

Среди возможных вариантов экстренной помощи эксперт называет предоставление льготных кредитов, а также кредитных каникул — это заморозка платежей по кредитам в трудные для компании времена.

— Также эффективной мерой были бы программы льготного лизинга — поскольку одна из главнейших проблем отрасли — моральное и физическое устаревание оборудования, — утверждает Шнейдерман.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Развитие хлебопекарной отрасли затрудняет во многом ее специфика, считает Екатерина Косарева. Типичная ситуация — стоимость собственного переоборудования переложить на плечи конечного потребителя. Как было, например, с всероссийским внедрением обязательной маркировки. Но, во-первых, хлеб — это особый, социально значимый тип продукта: быстро портится и не может стоить дорого. А во-вторых, повышение цен для розничного потребителя не сыграет значительной роли для поставщиков хлеба в школы и больницы, которые закупают такие продукты по тендеру — где выигрывает тот, кто предложит меньшую сумму, комментирует она.

Эксперт приходит к выводу, что, кроме как у государства, резервов для масштабного переоборудования отрасли, нет.

— Скорее всего, нужно строительство новых производственных крупных мощностей — только это может помочь. При этом следует учитывать все современные тенденции и технологии. Возможно, государству будет выгодно развивать эту отрасль, так как экспортный потенциал для наших изделий большой , — резюмировала Екатерина Косарева.

Раздача денег не поможет

Высокая стоимость оборудования, комплектующих и расходников для производств связана прежде всего не с ключевой ставкой, а со слабым рублем, считает часть опрошенных экспертов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— В результате девальвации рубля цены на импортные составляющие и оборудование для отрасли выросли на 20-30%, — констатирует экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Таким образом, финансовые вливания в моменте, пусть и очень большие, не помогут развитию отрасли.

По мнению Андрея Лободы, решить проблему можно только более эффективной реализацией программы импортозамещения в РФ.