Крайние фермеры: из-за чего немецкие аграрии начали недельный протест

Стартовавшая в Германии 8 января масштабная акция протестов фермеров, выступающих против планов правительства отменить ряд льгот для аграриев, — это только начало более крупных митингов в стране, считают эксперты. Ситуация обостряется в неудобный для федеральных властей момент: в западной прессе всё активнее разгоняются слухи о возможной отставке канцлера Олафа Шольца и его возможной смене на министра обороны Бориса Писториуса. Однако расклад может оказаться гораздо опаснее для правящей коалиции. О том, каковы перспективы Шольца удержать власть и как внутренние процессы в ФРГ отразятся на политике в отношении Москвы, — в материале «Известий».

Немецкие фермеры блокируют дороги

В Германии обостряются протесты фермеров, требующих от правительства пересмотреть планы по урезанию сельскохозяйственных субсидий. 8 января аграрии пригнали сотни тракторов к Бранденбургским воротам в центре Берлина, колонны растянулась на несколько километров. Организатор акций — Немецкий крестьянский союз — заявляет, что подобные митинги пройдут во многих регионах страны и продлятся неделю. Предупреждают и о возможных затруднениях при передвижении по дорогам ФРГ.

— Мы хотим организовать наш протест мирно и демократическими методами. Но когда мы будем передвигаться на тракторах, это неизбежно приведет к нарушению дорожного движения, — заявил глава Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид.

Первый же день акции не обошелся без серьезного инцидента: один из водителей легкового автомобиля, пытаясь объехать пробку, сбил протестующего фермера в городе Ольденбурге, мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами, говорится в отчете местной полиции.

Фото: Global look Press/Alexander Pohl

Протесты фермеров начались в середине декабря, теперь же акции приобретают систематический характер, поскольку запланированы митинги продолжительностью несколько дней. Причиной недовольства аграриев стали планы правительства ФРГ существенно сократить льготы. В частности, планировалось отменить скидки на дизель и налоговые льготы. Таким образом кабмин планировал экономить по €480 млн ежегодно.

При этом 4 января, после декабрьских акций, стало известно о решении правительства Германии несколько скорректировать реформу: теперь часть льгот планируется сохранить, а те, которые всё же попадут под нож, будут отменяться постепенно, а не сразу.

Однако и это не удовлетворило Немецкий крестьянский союз.

— Эти планы должны быть сняты с повестки дня. Мы не изменим свое мнение, — заявил Руквид.

К слову, в тот же день, когда правительство огласило свои намерения, более 100 фермеров на севере Германии попытались заблокировать паром, на котором в страну из отпуска вернулся вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Пресс-секретарь политика тогда заявила, что при всем желании «ситуация с безопасностью не позволила провести беседу со всеми фермерами». В итоге для разблокирования парома полиция применила перцовый газ.

Фото: Global look Press/IMAGO/Harry Haertel

Протесты в Германии будут расти

Протестная активность в Германии усиливается и по-настоящему серьезные акции только начинаются, считает научный руководитель Российско-германского форума Александр Рар. При этом сейчас затруднительно сказать, обернутся ли они в будущем проблемами для правительства: масштабы демонстраций, говорит эксперт, будут понятны через неделю-две.

— Протесты против кризисных явлений в Германии были все последние месяцы, но они не были такими массовыми, как, например, во время демонстраций «желтых жилетов» во Франции. Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, когда не только фермеры, но и сотрудники других отраслей присоединятся к протесту, тогда можно будет говорить о серьезном кризисе. К примеру, если остановятся поезда и общественный транспорт, — сказал Рар в разговоре с «Известиями».

И такие риски действительно существуют: разрастания протестов не исключил и председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гредт.

— Критическая масса народного недовольства уже достигнута. Решения, принимаемые нашим (германским. — «Известия») правительством, уже нельзя назвать случайно негативными для страны: все решения, принимаемые этим кабмином, разрушают экономику. Особенно автомобильную индустрию, которую разрушили полностью. Сейчас они начали затрагивать продукты питания. Если Шольц доведет свою реформу до конца, результатом может стать голод, — уверен он.

По словам Гердта, в настоящий момент фермеры работают на пределе возможностей и лишение их части льгот и субсидий приведет к потере аграрным сектором своей конкурентоспособности, рентабельности и прибыли.

Почему Шольцу пророчат отставку

Протестная активность в ФРГ усиливается на фоне слухов о возможной отставке правительства канцлера Олафа Шольца уже в 2024 году. Об этом, в частности, пишет Bild. По данным издания, уровень поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизился с 20 до 15%. В то же время оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС резко вырос в рейтинге до 17%.

В конце декабря об этом же писала итальянская La Repubblica: «Правительство Шольца снова погрузилось в хаос. И опросы показывают сокрушительные результаты: ¾ Германии недовольны работой канцлера. Это худший результат за всё время. Цифры, которые давно нервируют партнеров правительства и оппозиции».

В западных СМИ также появляются публикации о кризисных проявлениях в экономике Германии. Так, ранее Financial Times сообщала, что выстроенная Шольцем система преодоления кризиса рухнула после решения конституционного суда от 16 ноября об изъятии из бюджета €60 млрд по иску блока ХДС/ХСС.

Уже 27 ноября конституционный суд постановил, что правительство Шольца нарушило конституцию, дважды использовав кредитные средства не по назначению. Этот сюжет нанес достаточно серьезный удар по финансовой политике главы кабмина.

Кто преемник действующего канцлера?

И Bild, и La Repubblica в качестве вероятного кандидата на пост канцлера в случае отставки Шольца называют действующего министра обороны страны Бориса Писториуса.

Писториус, занявший этот пост в январе 2023 года, а до этого 10 лет возглавлявший министерство внутренних дел Нижней Саксонии, стал свежим лицом на федеральном уровне в Германии. При этом он введен в должность в один из наиболее напряженных моментов развития российско-украинского конфликта, а в германских СМИ целенаправленного создается его образ как «делателя», который умеет принимать решения и добиваться их исполнения. Писториус, вполне вероятно, сможет сбить накал недовольства в Германии, считает Вальдемар Гердт.

— Если такая смена лидера произойдет, это немного успокоит народ. Такой ход часто применяется в политических перипетиях, чтобы показать людям: их увидели и услышали. Но, если честно, от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Он так же не в состоянии мыслить и принимать решения в сфере суверенности, как и всё остальное правительство, — говорит собеседник «Известий». — Он будет вынужден исполнять всё то же, что и нынешний кабинет, потому что сейчас должность канцлера в принципе сродни должности губернатора колонии, а не руководителя независимой страны.

Что прогнозируют эксперты

Впрочем, если в парламенте встанет вопрос о доверии правительству Шольца, высока вероятность, что ситуация пойдет по тому же сценарию, что и в 2005 году, когда Герхард Шредер поставил перед бундестагом вопрос о доверии самому себе. Тогда в ФРГ прошли досрочные выборы.

Если Шольц, чувствуя утрату контроля над ситуацией, также решит подтвердить доверие в парламенте, не исключено, что против него проголосуют его же партнеры по коалиции, считает Александр Рар.

— На сегодняшний день перспектива ясна: у Шольца в случае перевыборов нет никаких шансов устоять, и к власти, вероятнее всего, придет кандидат от ХДС. По всей видимости, это будет либо Фридрих Мерц, либо баварский лидер Маркус Зедер. Насколько это изменит политику Берлина, особенно в отношении России, — большой вопрос, — говорит эксперт.

Другой сценарий — выдвижение СДПГ альтернативного кандидата из собственных рядов. Такое уже случалось в истории ФРГ в 1970-е, когда партия сменила Вилли Брандта на Гельмута Шмидта. Однако и этот сценарий в нынешней ситуации не из простых.

— Нужно понимать, как психологически трудно самой партии признать, что она имеет «неправильного» руководителя. Это как удар в спину ножом. Однако полностью исключить этого нельзя: Писториус (так же как и Шольц, член СДПГ. — «Известия») — популярный политик, — считает Рар.

Однако в том, что касается вопроса об отношениях с Москвой или изменения подходов к урегулированию российско-украинского кризиса, эксперты не видят перспектив к изменению ситуации, поскольку ведущие партии в стране не особо отличаются друг от друга в плане программ. Кроме того, наблюдаемое нарастание протестной активности в Германии не связано с критикой внешнеполитического курса правительства, хотя экономические проблемы, которые провоцируют митинги, частично и связаны с санкционной политикой в отношении РФ, которую ведет Берлин.

Фото: Global look Press/Alexander Pohl

Министр обороны Германии Борис Писториус Фото: Global look Press/IMAGO