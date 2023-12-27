 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назвал улучшение условий труда педагогов в РФ важнейшим вопросом
Общество
Умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов
Мир
В Киеве предупредили о задержках пенсий и зарплат госслужащим без помощи Запада
Армия
Сальдо назвал напряженной ситуацию в Херсонской области
Мир
В Венгрии заявили об угрозе интересам фермеров ЕС при вступлении Украины в союз
Общество
Пушилин предрек уменьшение обстрелов по двум районам Донецка после взятия Марьинки
Мир
NYT призвала Украину согласиться на переговоры на условиях РФ
Мир
В Европарламенте призвали страны ЕС срочно признать Палестину
Мир
СМИ сообщили о планах Блинкена посетить страны Ближнего Востока
Общество
Стотысячный гость посетил экскурсию «Больше, чем путешествие» выставки «Россия»
Общество
В России начались испытания высокоэффективного газотурбинного двигателя
Мир
Десятки протестующих собрались у Белградского университета
Мир
Во Франции указали на уязвимость переданных Украине гаубиц Caesar
Общество
В Омской области из-за непогоды закрыли федеральные трассы
/

Небывалая дача: протесты в Абхазии не направлены против России

В оппозиции республики заявили об отсутствии подобных настроений в стране
Фото: ТАСС/Константин Лейфер
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акции протеста в Абхазии, вызванные сообщениями о ратификации соглашения о передаче РФ госдачи в Пицунде, не направлены против Москвы: в закавказской стране нет антироссийских настроений, заявил «Известиям» один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. При этом представители абхазского парламента встретились с участниками митингов и рассказали о достижении консенсуса по итогам переговоров с оппозицией. В администрации президента подтвердили, что заседание Народного собрания прошло в штатном режиме, а нарушений во время акции не фиксировалось. О ситуации в республике — в материале «Известий».

Не против России

Акция протеста оппозиции в Абхазии, которая прошла из-за ратификации межправсоглашения о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде, не носила антироссийского характера и не была направлена на пересмотр отношений с нашей страной. Об этом «Известиям» заявил бывший вице-премьер Абхазии, председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

— В Абхазии нет, никогда не было и не будет антироссийских настроений. И к [президенту России] Владимиру Путину у нас в Абхазии очень хорошее отношение у всего народа. Что касается решения по госдаче и всех остальных решений, — есть вопросы, которые касаются нашего внутреннего законодательства. Это никоим образом не касается наших отношений с Российской Федераций, ни в коем случае нельзя этот вопрос воспринимать как некое настроение людей против России, — заявил он.

Накануне стало известно о переносе рассмотрения соответствующего вопроса с 28 декабря на 27-е, что вызвало недовольство со стороны оппозиционных организаций. Адгур Ардзинба при этом утверждал, что ратификацию соглашения необходимо отложить до урегулирования некоторых технических моментов. Так, он привел в пример статью 26 текста документа, в которой говорится, что «в случае расторжения этого соглашения собственность остается за российской стороной и ее могут использовать не по профилю, передавать третьим лицам и так далее».

Абхазия
Фото: РИА Новости/Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук

После вооруженного конфликта с Грузией 1992-1993 годов вопрос принадлежности земли остается политически чувствительным для населения Абхазии: период нахождения в составе Грузинской ССР воспринимается местными как оккупация, поэтому, как ранее говорили жители республики корреспонденту «Известий», вопрос, кто владеет землей, — принципиальный, поскольку только нахождение участков в собственности государства гарантирует сохранение суверенитета страны.

Отдельно этот момент оговаривается в конституции государства. В ст. 5 документа записано: «Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан. Вопросы владения, пользования и распоряжения природными ресурсами регулируются законами Республики Абхазия».

Этим же объясняет резонанс, вызванный информацией о ратификации соглашения, объяснил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Грузино-абхазский конфликт, 1992 год

Грузино-абхазский конфликт, 1992 год

Фото: ТАСС/Андрей Соловьев

— Глубоких разногласий в политическом классе Абхазии нет. Поэтому предметом политической борьбы становятся темы иногда довольно случайные. В данном случае тема вызвала резонанс, потому что она касается порядка землевладения и землепользования. Существует установка на то, что вся абхазская земля должна принадлежать абхазскому государству, — говорит эксперт.

При этом он подчеркивает, что не видит рисков ухудшения отношений Москвы и Сухума на фоне активности оппозиции, поскольку в политических элитах Абхазии существует определенный консенсус относительно внешнеполитического курса закавказской республики.

Консенсус и ратификация

В министерстве юстиции Абхазии при этом подтвердили: при анализе документа выяснилось, что некоторые позиции соглашения действительно не соответствуют законодательству Абхазии, в связи с чем и потребовалась процедура ратификации, разъяснил глава ведомства Анри Барциц.

Вместе с тем он успокоил и представителей оппозиции относительно вероятности передачи имущества третьим сторонам: Барциц подчеркнул, что ст. 6 соглашения устанавливает строгое целевое назначение указанной земли. Кроме того, он подтвердил, что технические ошибки относительно границ передаваемого участка, допущенные при составлении документа, были урегулированы с российской стороной.

Здание парламента Республики Абхазия

Здание парламента Республики Абхазия

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Так или иначе 27 декабря Народное собрание (парламент) Абхазии ратифицировало соглашение о передаче России объекта на территории Пицунды. За соответствующее решение проголосовали 25 из присутствовавших на заседании 28 депутатов (всего в парламент страны входит 35 человек).

Перед этим, как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, прошла встреча представителей Народного собрания и оппозиции, во время которой обсудили некоторые опции принятия соглашения с тем, чтобы «обезопасить республику».

— Первая опция, связанная с координатами [границ передаваемого в пользование участка], была принята российской стороной, и мы ее получили. Оставался вопрос, связанный с «третьими лицами». Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу, — сказал Ашуба.

По его словам, это требует внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты Абхазии. Среди них: закон «О международных договорах», Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который посвящен именно передаче государственной дачи. В последнем из них указано, что «в случае передачи объекта третьим лицам, соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия».

Президент Абхазии Аслан Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания

Фото: ТАСС/Сергей Пятаков

27 декабря президент Абхазии Аслан Бжания поставил подпись под документом о ратификации. В администрации главы государства «Известиям» подтвердили, что ситуация в стране после достижения консенсуса представителей Народного собрания и оппозиции, в целом, успокоилась.

— На прошедшем заседании в штатном режиме был принят ряд законопроектов и в том числе был ратифицирован тот самый закон о передаче госдачи в Пицунде. Никаких беспорядков или нарушений правопорядка со стороны участников несанкционированного митинга правоохранительные органы не зафиксировали. Ситуация в стране спокойная, — сказала «Известиям» пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния.

Посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин

Посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин

Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин уточнил условия, по которым госдача перейдет в пользование РФ: «Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России».

Госдача в Пицунде занимает территорию около 180 га и находится в аренде у России с 1995 года. Соглашение, по которому в собственность РФ передается недвижимость на участке и определяется порядок его использования, было подписано в январе 2022 года.

Михаил Шургалин считает, что ратификация соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений России и Абхазии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир