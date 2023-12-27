Небывалая дача: протесты в Абхазии не направлены против России

Акции протеста в Абхазии, вызванные сообщениями о ратификации соглашения о передаче РФ госдачи в Пицунде, не направлены против Москвы: в закавказской стране нет антироссийских настроений, заявил «Известиям» один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. При этом представители абхазского парламента встретились с участниками митингов и рассказали о достижении консенсуса по итогам переговоров с оппозицией. В администрации президента подтвердили, что заседание Народного собрания прошло в штатном режиме, а нарушений во время акции не фиксировалось. О ситуации в республике — в материале «Известий».

Не против России

Акция протеста оппозиции в Абхазии, которая прошла из-за ратификации межправсоглашения о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде, не носила антироссийского характера и не была направлена на пересмотр отношений с нашей страной. Об этом «Известиям» заявил бывший вице-премьер Абхазии, председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

— В Абхазии нет, никогда не было и не будет антироссийских настроений. И к [президенту России] Владимиру Путину у нас в Абхазии очень хорошее отношение у всего народа. Что касается решения по госдаче и всех остальных решений, — есть вопросы, которые касаются нашего внутреннего законодательства. Это никоим образом не касается наших отношений с Российской Федераций, ни в коем случае нельзя этот вопрос воспринимать как некое настроение людей против России, — заявил он.

Накануне стало известно о переносе рассмотрения соответствующего вопроса с 28 декабря на 27-е, что вызвало недовольство со стороны оппозиционных организаций. Адгур Ардзинба при этом утверждал, что ратификацию соглашения необходимо отложить до урегулирования некоторых технических моментов. Так, он привел в пример статью 26 текста документа, в которой говорится, что «в случае расторжения этого соглашения собственность остается за российской стороной и ее могут использовать не по профилю, передавать третьим лицам и так далее».

Фото: РИА Новости/Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук

После вооруженного конфликта с Грузией 1992-1993 годов вопрос принадлежности земли остается политически чувствительным для населения Абхазии: период нахождения в составе Грузинской ССР воспринимается местными как оккупация, поэтому, как ранее говорили жители республики корреспонденту «Известий», вопрос, кто владеет землей, — принципиальный, поскольку только нахождение участков в собственности государства гарантирует сохранение суверенитета страны.

Отдельно этот момент оговаривается в конституции государства. В ст. 5 документа записано: «Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан. Вопросы владения, пользования и распоряжения природными ресурсами регулируются законами Республики Абхазия».

Этим же объясняет резонанс, вызванный информацией о ратификации соглашения, объяснил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Грузино-абхазский конфликт, 1992 год Фото: ТАСС/Андрей Соловьев

— Глубоких разногласий в политическом классе Абхазии нет. Поэтому предметом политической борьбы становятся темы иногда довольно случайные. В данном случае тема вызвала резонанс, потому что она касается порядка землевладения и землепользования. Существует установка на то, что вся абхазская земля должна принадлежать абхазскому государству, — говорит эксперт.

При этом он подчеркивает, что не видит рисков ухудшения отношений Москвы и Сухума на фоне активности оппозиции, поскольку в политических элитах Абхазии существует определенный консенсус относительно внешнеполитического курса закавказской республики.

Консенсус и ратификация

В министерстве юстиции Абхазии при этом подтвердили: при анализе документа выяснилось, что некоторые позиции соглашения действительно не соответствуют законодательству Абхазии, в связи с чем и потребовалась процедура ратификации, разъяснил глава ведомства Анри Барциц.

Вместе с тем он успокоил и представителей оппозиции относительно вероятности передачи имущества третьим сторонам: Барциц подчеркнул, что ст. 6 соглашения устанавливает строгое целевое назначение указанной земли. Кроме того, он подтвердил, что технические ошибки относительно границ передаваемого участка, допущенные при составлении документа, были урегулированы с российской стороной.

Здание парламента Республики Абхазия Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Так или иначе 27 декабря Народное собрание (парламент) Абхазии ратифицировало соглашение о передаче России объекта на территории Пицунды. За соответствующее решение проголосовали 25 из присутствовавших на заседании 28 депутатов (всего в парламент страны входит 35 человек).

Перед этим, как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, прошла встреча представителей Народного собрания и оппозиции, во время которой обсудили некоторые опции принятия соглашения с тем, чтобы «обезопасить республику».

— Первая опция, связанная с координатами [границ передаваемого в пользование участка], была принята российской стороной, и мы ее получили. Оставался вопрос, связанный с «третьими лицами». Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу, — сказал Ашуба.

По его словам, это требует внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты Абхазии. Среди них: закон «О международных договорах», Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который посвящен именно передаче государственной дачи. В последнем из них указано, что «в случае передачи объекта третьим лицам, соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия».

Президент Абхазии Аслан Бжания Фото: ТАСС/Сергей Пятаков

27 декабря президент Абхазии Аслан Бжания поставил подпись под документом о ратификации. В администрации главы государства «Известиям» подтвердили, что ситуация в стране после достижения консенсуса представителей Народного собрания и оппозиции, в целом, успокоилась.

— На прошедшем заседании в штатном режиме был принят ряд законопроектов и в том числе был ратифицирован тот самый закон о передаче госдачи в Пицунде. Никаких беспорядков или нарушений правопорядка со стороны участников несанкционированного митинга правоохранительные органы не зафиксировали. Ситуация в стране спокойная, — сказала «Известиям» пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния.

Посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин уточнил условия, по которым госдача перейдет в пользование РФ: «Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России».

Госдача в Пицунде занимает территорию около 180 га и находится в аренде у России с 1995 года. Соглашение, по которому в собственность РФ передается недвижимость на участке и определяется порядок его использования, было подписано в январе 2022 года.

Михаил Шургалин считает, что ратификация соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений России и Абхазии.