«Участие в Союзном государстве отвечает интересам Абхазии»

Абхазия заинтересована в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, а участие в Союзном государстве наряду с Россией и Белоруссией будет отвечать внешнеполитическим целям республики , заявил президент закавказской страны Аслан Бжания. Кроме того, Сухум готов к углублению военно-технического сотрудничества с РФ, а в будущем на территории страны появится пункт постоянного базирования ВМФ РФ . Как восстанавливается республика и какие действия предпринимает Абхазия для расширения возможностей приема российских туристов — в интервью абхазского лидера «Известиям».

«Внешняя политика будет координироваться с внешней политикой РФ»

— Недавно республика в 30-й раз отметила свой День независимости. Какие главные итоги государственного строительства Абхазии можно подвести?

— Как известно, в 1990 году Верховным Советом Республики Абхазия была принята декларация о государственном суверенитете. Тогда, к сожалению, шел активный процесс распада Советского Союза. В 1992 году Госсовет Грузии совершил акт агрессии в отношении Абхазии, началась Отечественная война народа Абхазии, в ходе которой все государственно-правовые отношения с Грузией были прерваны. После войны уже Верховным Советом Республики Абхазия была принята новая Конституция , которая де-юре закрепила существовавшее положение дел — независимость абхазского государства. Конечно же, процесс строительства государства у нас шел непросто, кстати говоря, этот процесс идет и по сей день .

Уже после признания независимости Абхазии Российской Федерацией в плане государственного строительства очень многое изменилось . Мы очень благодарны руководству России за ту поддержку, которая нам была оказана в этом плане. И сейчас можно говорить о том, что в полной мере государственный механизм функционирует. Конечно же, не бывает без проблем, но тем не менее процесс очевиден, есть движение вперед.

Празднование Дня победы и независимости Абхазии в Сухуме, 2023 год Фото: ТАСС/Анжела Кучуберия

— В Сухуме сейчас много гостей, которые приехали отметить этот юбилей здесь. Присутствовали ли на празднике иностранные представители?

— У нас было очень много гостей из Российской Федерации : руководители северокавказских республик — Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, были представители Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики, были руководители Башкирии, Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и, конечно же, представители Государственной думы, Совета Федерации, наши друзья, бывшие военачальники, потому, как это нам представляется, этот праздник прошел неплохо. Мы были рады тому, что у нас было такое количество гостей.

— Суверенитет Абхазии уже признали пять государств — членов ООН и несколько республик, имеющих статус частично признанных или непризнанных. Ведет ли Республика Абхазия работу с другими участниками международного сообщества?

— Такая работа ведется постоянно, в этом плане нам серьезное содействие оказывает Российская Федерация. В наших основополагающих межгосударственных договорах прописано, что наша внешняя политика будет координироваться с внешней политикой Российской Федерации , она нам в этом плане помогает, и сейчас такая работа идет во многих странах и на многих континентах. В силу известных причин не буду озвучивать, о каких государствах идет речь, потому что наши недруги поднимут шум, который нам в этих условиях не нужен, но контакты имеют место быть.

База российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

«Россия оказала колоссальную помощь»

— В МИД Абхазии недавно заявляли, что с 2008 года по настоящее время Сухум получил в виде межгосударственной помощи 110 млрд рублей. Какие главные проекты были реализованы за это время?

— Взаимодействие с РФ для нас носит особенный характер, может быть, даже нет таких прецедентов, кроме как с Абхазией и Южной Осетией, оно у нас многоаспектное. После признания Россией независимости Республики Абхазия у нас очень многое изменилось в лучшую сторону . Самое главное, что мы ценим и что я хотел бы отметить: в Абхазии прочно установился мир . В период с 1993 года после окончания войны до 2008-го в восточной части Абхазии погибло более 300 военнослужащих и более 100 представителей российских миротворцев.

На всем протяжении сухопутной границы с Грузией сегодня службу несут абхазские пограничники вместе с российскими , там российские пограничные заставы, и благодаря наличию такой группировки в Абхазии этот вопрос, связанный с прочным обеспечением мира, решен, и это самая высокая ценность.

Что касается других направлений, Россия оказала колоссальную помощь в плане экономического и социального развития. Если вы обратили внимание, республиканская трасса наша начинается на реке Псоу до Ингура — это всё благодаря поддержке России . Эта дорога была отремонтирована, полностью освещена, большое количество дорог построено в сельской местности, несколько десятков школ, дошкольных образовательных учреждений, музыкальные школы, театры, Абхазский государственный университет, стадионы, бассейны, медицинские учреждения: республиканская больница, больница в Гудауте, инфекционная больница, больница в Ткуарчале — всё это с поддержкой Москвы. Поэтому мы благодарны российскому народу, мы благодарны руководству России.

Сухум в огне, 1993 год Фото: ТАСС/Андрей Соловьев

— В какие суммы оценивается ущерб от военных действий на территории республики?

— Независимые эксперты дали оценку ущербу, который был нанесен войной экономике Абхазии. В ценах 1995 года это $11 млрд . Конечно, всё это восстановить нам пока не удалось, но тем не менее поддержка России была колоссальной и остается таковой. Мы, в свою очередь, тоже в последние годы изыскиваем возможность и уже несколько лет выполняем, скажем так, плановые показатели по формированию государственного бюджета, появились свои деньги, небольшое количество, но они появились, с помощью которых мы развиваем экономику.

Мы развиваем альтернативные транспортные услуги — это то, что связано с аэропортом, было подписано межправительственное соглашение, а недавно прошла процедура, в результате конкурса был отобран инвестор, и в ближайшее время он приступит к реализации проекта по восстановлению аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинбы города Сухум.

«В Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования ВМФ РФ»

— Периодически возникают дискуссии о возможном участии Абхазии в проектах Союзного государства. Рассматривает ли в перспективе Сухум возможность присоединиться к нему?

— В этом очень нестабильном мире сложно выжить одному, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши союзнические отношения с Россией укреплялись в соответствии с нашими межгосударственными договоренностями . А в договоре от 24 ноября 2014 года как раз сказано, что Российская Федерация будет создавать условия для участия Абхазии в интеграционных процессах, реализуемых на территории бывшего Советского Союза при участии или по инициативе РФ.

В перспективе участие в таком союзном договоре наряду с Белоруссией было бы правильным направлением и отвечало бы интересам Абхазии , так я это понимаю. Потому что союз независимых республик, равноправных — это новая синергия, это возможность развития и этносов, проживающих в этих государствах, и более высокий уровень безопасности. В перспективе участие в Союзном государстве я рассматриваю как процесс, коренным образом обеспечивающий интерес развития нашего государства, нашего этноса.

Дружественный визит малого ракетного корабля «Циклон» ВМФ России в порт Сухума, 2023 год Фото: министерство обороны Республики Абхазия

— К вопросу об обороноспособности. 1 сентября завершились совместные учения абхазских и российских военных. Есть ли какие-то планы по усилению военно-технического сотрудничества с Москвой?

— В плане военного сотрудничества с Россией сделано очень многое, но предстоит сделать тоже очень много шагов, и мы этим занимаемся постоянно. Учения эти проходят с определенной периодичностью, по ранее утвержденным планам, есть взаимодействие по военно-техническому сотрудничеству. Россия оказывает нам поддержку, постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях РФ , поэтому этот вопрос, конечно же, никогда не сходит с повестки дня.

В день нашего праздника к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ .

Это всё направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии, и такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это обеспечение коренных интересов и Абхазии, и России, а безопасность превыше всего. Есть и вещи, о которых я не могу говорить.

Вид на Ингурскую гидроэлектростанцию в Абхазии, 2009 год Фото: ТАСС/Александр Попов

«Изредка американские самолеты-разведчики нарушают воздушное пространство»

— Грузия до сих пор обвиняет Россию в том, что она якобы оккупировала Абхазию. Как сегодня выстраиваются отношения между Сухумом и Тбилиси, сохраняются ли какие-то направления взаимодействия — экономические, социальные?

— Взаимодействие имеет место в одном направлении — в плане экономики, ИнгурГЭС. Мы эксплуатируем эту станцию совместно, плотина находится на территории Грузии, а сама станция — на территории Абхазии. Что касается других аспектов, то, за исключением женевских дискуссий (серия переговоров между Россией, Грузией, Абхазией и Южной Осетией, прошедших в 2008–2010 годах в Женеве по вопросу урегулирования проблем, возникших после военного конфликта в Южной Осетии в 2008-м. — «Известия»), практически никаких контактов нет.

Мы не можем согласиться с тезисом, что Абхазия оккупирована Россией , это, конечно, никак не соответствует действительности. Но кому-то, видимо, важно об этом говорить, потому что этот тезис поддерживается союзниками Грузии — Соединенными Штатами, Великобританией. Я вам рассказал очень коротко, какие изменения произошли у нас в экономике, в социальной сфере в результате признания Абхазии Российской Федерацией. Это каким-то образом вяжется с термином «оккупация»? Поэтому это даже не смешно, но пусть они так думают.

Охранник на пограничном пункте в Гальском районе Абхазии, 2013 год Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Что касается вопросов безопасности. Были какие-то провокации со стороны Грузии? Насколько сейчас стабильна обстановка на границах?

— Как мне представляется, действующее руководство Грузии , я имею в виду премьер-министра [Ираклия Гарибашвили] и его команду, а не президента Грузии [Саломе Зурабишвили] — это люди-прагматики , и в этом смысле таких проблем больших не было, так скажем.

Но изредка случается так, что не столько грузинские, сколько американские самолеты-разведчики нарушают воздушное пространство , мы это дело фиксируем. Но понятно, что эта разведка осуществляется в интересах Вооруженных сил Соединенных Штатов и в какой-то степени и Грузии.

Но руководство Грузии уделяет соответствующее внимание вооруженным силам, и вопрос возврата абхазских территорий и территорий Южной Осетии с повестки дня там никто не снял. Поэтому мы не собираемся никого провоцировать своей слабостью, мы знаем, что нам нужно и как нам действовать. При этом хочу особо подчеркнуть, что мы заинтересованы в мире и в добрососедских отношениях. Но в этом случае, скажем так, мяч на их стороне.

«В будущем году до Сухума будет ходить «Ласточка»

— В Абхазии функционирует государственный комитет по репатриации. Сколько человек уже воспользовались этой программой и как вы в целом оцениваете интерес к ней со стороны абхазов, живущих за рубежом?

— В течение всего периода работы программы около 10 тыс. репатриантов воспользовались такой возможностью. В последнее время, во время боевых действий в Сирии, около 500 человек нам удалось привезти в Абхазию , и мы тратим по нашим меркам существенные средства на то, чтобы их интегрировать в новые условия, создан специальный курс по изучению абхазского языка, многие из них уже имеют работу, многим выделили земельные участки, для многих были построены многоквартирные дома, и этот процесс по сей день продолжается. Но он — я не скажу, что он носит такой масштабный характер, этот процесс необходимо продолжить, этим надо заниматься постоянно.

Отдых туристов в Абхазии, 2020 год Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— В этом году российские туристы почти штурмовали российско-абхазскую границу — количество людей, по некоторым данным, в семь раз превысило пропускную способность КПП. Планирует ли Абхазия в будущем решать эту точечную проблему?

— Такие планы есть, они не могут быть реализованы в одностороннем порядке, это планы совместные с Российской Федерацией. В РФ было дано поручение, и сейчас процесс на стадии проектирования, будут расширять возможности пункта пропуска на Псоу. Мы этого ждем , и то, что будет зависеть от нашей стороны, мы обязательно сделаем, потому что на самом деле пункт пропуска в летние месяцы работает в режиме, который не был предусмотрен проектными расчетами. Это первое.