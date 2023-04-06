Обменный ресурс: Путин и Лукашенко обсудили оборону Союзного государства

С учетом непростой международной обстановки Россия и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности , заявил Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства (ВГС) в Кремле 6 апреля. При этом стороны начали работу над общей Концепцией безопасности . В целом лидеры двух стран положительно оценили процесс интеграции. В частности, стоимостные объемы товарооборота в Союзном государстве за 27 лет увеличились в 4,5 раза, заметил белорусский президент. В Кремле российский лидер также принял глав четырех регионов, присоединившихся к РФ в прошлом году . С ними он тоже обсудил вопросы безопасности, в частности, циничное поведение ВСУ.

Оборонное сотрудничество

Заседание началось во второй половине дня. При этом лидеры двух стран уже успели неформально пообщаться накануне . Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры были содержательными и «затянулись далеко за полночь». Александр Лукашенко уточнил, что беседа была сфокусирована, прежде всего, на вопросах безопасности . Собственно, эта тема фигурировала и на повестке ВГС. В частности, Владимир Путин подчеркнул: Россия и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в этой области на фоне непростой международной обстановки .

— В данном контексте большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания, рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки Концепции безопасности Союзного государства . В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны, — сказал Владимир Путин.

По оценке Александра Лукашенко, сейчас в Союзном государстве эффективно работает система обороны, включая ПВО . Именно это позволило повысить уровень пограничной безопасности двух стран. Кроме того, слаженно действуют спецслужбы. Благодаря совместной операции КГБ и ФСБ, к примеру, недавно был задержан террорист , который проник на белорусскую территорию. Впрочем, каковы были умыслы экстремиста, белорусский лидер раскрывать не стал.

Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev

Однако до сих пор остаются серьезные проблемы с контрабандой: по словам Александра Лукашенко, c Украины в Белоруссию через Россию «потоком» идет оружие.

Еще одна трудность, уже другого характера, — угроза, которая исходит со стороны НАТО . Глава республики обвинил организацию в наращивании сил у границ Белоруссии и РФ, обратив особое внимание на Калининградскую область.

— Если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наши государства и наши народы , — предупредил Александр Лукашенко, отметив, что никого такими словами не намерен шантажировать .

В последнее время кратно выросли угрозы безопасности в регионе , считает белорусский политолог Алексей Дзермант. В частности, это связано с расширением альянса за счет Финляндии, увеличением численности армии Польши и в целом ситуации на Украине. На этом фоне, по словам эксперта, и было принято решение разместить часть российского тактического ядерного оружия в Белоруссии , о чем недавно заявил Владимир Путин. Хранилище для него будет построено к 1 июля, сообщил ранее президент.

— Это не угроза кому-то. Почему решение принято сейчас? Потому что мы очень не хотим войны, мы боремся за мир . Единственный способ предотвратить войну — это быть сильными. Размещение этого оружия ставит крест на любых планах Запада вторгнуться в Белоруссию, — добавил депутат палаты представителей (нижняя палата) белорусского парламента республики Олег Гайдукевич.

С этим согласен и председатель Постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Андрей Савиных. По его мнению, Белоруссия вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие для сдерживания НАТО.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

При этом в беседе с журналистами Александр Лукашенко неожиданно выступил с абсолютно пацифистским заявлением.

— Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить , — сказал он.

На этом Александр Лукашенко не перестал удивлять: он поддержал своего французского коллегу Эммануэля Макрона, которого вряд ли в нынешней ситуации можно считать близким партнером Минска. Глава Белоруссии согласился с лидером Пятой республики, который сказал о недопустимости размещения ядерного оружия одной страны на территории другого государства. Но Лукашенко указал на шаткую позицию Запада по этому вопросу, ведь он рьяно критикует Москву, но при этом закрывает глаза на размещение американского вооружения в Европе.

Выполнение программ

На заседании Высшего госсовета Союзного государства особое внимание уделялось и социально-экономическому сотрудничеству России и Белоруссии . Стоимостные объемы товарооборота в Союзном государстве, по оценке Александра Лукашенко, за 27 лет увеличились в 4,5 раза. При этом 8 тыс. предприятий двух стран плотно кооперируют друг с другом . Благодаря этому созданы сотни тысяч рабочих мест, отметил он.

— Правительства наших стран с прошлого года фактически работают в режиме антикризисных штабов , и нужно сказать, что добились заметных результатов, Михаил Владимирович [Мишустин], в адаптации экономики, выстраивании новых логистических маршрутов, — заметил президент Белоруссии.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Россия и Белоруссия смогли многого добиться и в области интеграции , подтвердил Владимир Путин. В тесной координации кабмины РФ и РБ занимаются вопросами обеспечения макроэкономической стабильности. Вместе с тем он заметил, что Москва и Минск намерены укреплять связи с остальными странами .

Отдельно глава Белоруссии остановился на реализации 60 научно-технических программ, которые были созданы за годы строительства Союзного государства. Именно они, по его прогнозам, помогут в импортозамещении в различных отраслях. Хотя уже сейчас понятно, что страны достойно выдержали «массированные удары» благодаря самодостаточности России и Белоруссии, добавил Лукашенко.

Постоянное усиление санкций против России и Белоруссии лишь стимулирует их интеграцию , уверен Олег Гайдукевич. Он подчеркнул: в совместных программах заложены изменения не на ближайшие годы, а на десятилетия. Союзное государство находится в лидерах среди других интеграционных объединений , отметил на заседании в Кремле глава Белоруссии.

Безопасность регионов

В этот же день Владимир Путин по отдельности встретился с каждым врио глав новых регионов и обсудил ход специальной военной операции . Руководитель ЛНР Леонид Пасечник обвинил ВСУ в том, что они перешли к хаотичному огню .

— То есть какую цель преследовали — непонятно, мне кажется, не более чем дестабилизировать и держать в напряжении население , — сказал Леонид Пасечник.

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник Фото: REUTERS/Sputnik/Gavriil Grigorov

В беседе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным Владимир Путин тоже обратил внимание на «циничное и жестокое» поведение ВСУ . Накануне, по его данным, на одном из участков линии соприкосновения 14 военнослужащих украинской армии сдались в плен. Однако ВСУ выпустили по этой зоне 300 снарядов, уничтожая своих . Президент напомнил, что задача всех военных формирований РФ — прекратить обстрелы Донбасса со стороны Украины.

В состав ВС России в апреле войдет добровольческий батальон имени Судоплатова , рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.